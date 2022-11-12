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Ливерпуль - Саутгемптон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 12.11.2022
Ливерпуль – Саутгемптон: Прогноз и анонс матча ⋉ 12 ноября 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, шестнадцатый тур
12 ноября 2022. Ливерпуль, “Энфилд”
“Ливерпуль” 17:00 “Саутгемптон”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Ливерпуль” постарается завершить первую часть сезона победой над одним из аутсайдеров, но в планы “красных” может вмешаться непредсказуемый фактор в виде нового тренера “Саутгемптона” Натана Джонса.
- Новости Ливерпуля
- Новости Саутгемптона
- Статистика команд, цифры и факты
- Последние пять матчей Ливерпуля и Саутгемптона
- Турнирная таблица
- Личные встречи
- Где смотреть матч Ливерпуль – Саутгемптон
- Ориентировочные составы
- Ставки и Коэффициенты на матч Ливерпуль – Саутгемптон
- Прогноз на матч Ливерпуль – Саутгемптон от UA-Football
Новости Ливерпуля
Посреди недели “Ливерпуль” играл в Кубке лиги с “Дерби Каунти”, но в этой игре “красные” предсказуемо задействовали резервистов, также несколько игровых минут получили Фирмино, Нуньес, Эллиотт и Карвалью.
Основное время матча закончилось со счетом 0:0, но “Ливерпуль” победил соперника в серии пенальти. Для команды Юргена Клоппа это был третий подряд позитивный результат после победы над “Тоттенхэмом” (2:1) в чемпионате на прошлой неделе, и удачной игры с “Наполи” (2:0) в последнем туре группового раунда Лиги чемпионов.
“Ливерпуль” еще далек от своих оптимальных показателей, и три очка в поединке с “Тоттенхэмом” – это результат, которому команда Юргена Клоппа больше обязана своей выдержке, сопротивляемости и расточительству “шпор”, а не качеству игры.
Примечательно, что “Ливерпулю” удалось добыть две подряд победы после возвращения в состав центрбека Ибраима Конате, который добавил надежности защите “красных”. Конате сможет сыграть против “Саутгемптона”, вернулись также к тренировкам Милнер и Матип. По-прежнему травмированы Диас, Кейта, Жота и Артур.
Игру с “Саутгемптоном” пропустит и Юрген Клопп, который получил дисквалификацию на один матч за неподобающее поведение в игре с “Манчестер Сити”.
Новости Саутгемптона
Натан Джонс возглавил “Лутон” в Лиге 2 и за несколько сезонов 49-летнему тренеру удалось сделать из скромного клуба середняка Чемпионшипа. Джонс работал в “Лутоне” с перерывом в один сезон с 2016 по 2022-й год.
Это перерыв был вызван работой в “Сток Сити”, более статусном клубе, чем “Лутон”. Но Джонс с этой работой не справился. Это неудачливый эпизод в карьере уэльского тренера вероятно не был оставлен без внимания боссами “Саутгемптона”, и они решили, что на данном этапе Джонс готов возглавить клуб английской Премьер-лиги.
Работа в “Саутгемптоне” обещает быть непростой. Команда занимает третье с конца место в чемпионате Англии, выиграла всего три раза в 14 турах и забивает менее одного гола за матч. У “Сотона” весьма средний состав, но есть ряд очень перспективных молодых футболистов.
Матч с “Ливерпулем” пропустят из-за травм Лариос, Уокер-Питерс и Ливраменто.
Статистика команд, цифры и факты
- “Ливерпуль” выиграл пять последних домашних матчей у “Саутгемптона” с общим счетом 16:0.
- Роберто Фирмино сделал шесть голевых передачах в матчах против “Саутгемптона” в АПЛ, больше только против “Борнмута” (семь).
- “Саутгемптон” проиграл пять из семи выездных матчей в АПЛ (две победы).
- “Саутгемптону” удалось сделать клиншит только в одном из 14 матчей Премьер-лиги.
- “Ливерпуль” пропускал по одному голу в трех последних матчей чемпионата.
- “Дерби Каунти” стал первым клубом в сезоне 2022/23, который не пропустил в выездном матче на “Энфилде” ни одного гола.
Последние пять матчей Ливерпуля и Саутгемптона
Ливерпуль
- 09.11. “Дерби Каунти” 0:0 (Кубок лиги)
- 06.11 “Тоттенхэм” 1:2 (АПЛ)
- 01.11 “Наполи” 2:0 (Лига чемпионов)
- 29.10 “Лидс” 1:2 (АПЛ)
- 26.10 “Аякс” 3:0 (Лига чемпионов)
Саутгемптон
- 06.11 “Шеффилд Уэнсдей” 1:1 (Кубок лиги)
- 29.10 “Кристал Пэлас” 0:1 (АПЛ)
- 23.10 “Арсенал” 1:1 (АПЛ)
- 19.10 “Борнмут” 1:0 (АПЛ)
- 16.10 “Вест Хэм” 1:1 (АПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|13
|11
|1
|1
|31-11
|+20
|34
|2
|"Манчестер Сити"
|13
|10
|2
|1
|39-12
|+27
|32
|3
|"Ньюкасл"
|14
|7
|6
|1
|28-11
|+17
|27
|4
|"Тоттенхэм"
|14
|8
|2
|4
|27-18
|+9
|26
|5
|"Манчестер Юнайтед"
|13
|7
|2
|4
|18-19
|-1
|23
|6
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|13
|6
|3
|4
|22-17
|+5
|21
|7
|"Челси"
|13
|6
|3
|4
|17-16
|+1
|21
|8
|"Ливерпуль"
|13
|5
|4
|4
|25-16
|+9
|19
|9
|"Фулхэм"
|14
|5
|4
|5
|23-24
|-1
|19
|10
|"Кристал Пэлас"
|13
|5
|4
|4
|15-17
|-2
|19
|11
|"Брентфорд"
|14
|3
|7
|4
|21-24
|-3
|16
|12
|"Лидс Юнайтед"
|13
|4
|3
|6
|19-22
|-3
|15
|13
|"Астон Вилла"
|14
|4
|3
|7
|14-21
|-7
|15
|14
|"Лестер Сити"
|14
|4
|2
|8
|23-25
|-2
|14
|15
|"Вест Хэм Юнайтед"
|14
|4
|2
|8
|12-15
|-3
|14
|16
|"Эвертон"
|14
|3
|5
|6
|11-14
|-3
|14
|17
|"Борнмут"
|14
|3
|4
|7
|15-32
|-17
|13
|18
|"Саутгемптон"
|14
|3
|3
|8
|12-24
|-12
|12
|19
|"Вулверхэмптон"
|14
|2
|4
|8
|8-22
|-14
|10
|20
|"Ноттингем Форест"
|14
|2
|4
|8
|10-30
|-20
|10
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Личные встречи
“Ливерпуль” выиграл девять из десяти последних матчей против “Саутгемптона” в Премьер-лиге, в том числе дважды в прошлом сезоне (4:0 на “Энфилде” и 2:1 в гостях). Общая статистика в АПЛ – 25 побед “Ливерпуля”, 11 “Саутгемптона”, десять ничьих.
Где смотреть матч Ливерпуль – Саутгемптон
Ориентировочные составы
“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Фабиньо, Тьяго, Эллиотт – Салах, Нуньес, Фирмино
“Саутгемптон”: Базуну – Салису, Чалета-Цар, Белла-Котчап – Перро, Стюарт Армстронг, Мэйтленд-Найлз, Уорд-Проуз, Эльюнусси – Адамс, Арибо
Ставки и Коэффициенты на матч Ливерпуль – Саутгемптон
Прогноз на матч Ливерпуль – Саутгемптон от UA-Football
Эффект нового тренера срабатывает далеко не всегда и “Саутгемптон” слишком долго находится в кризисе, чтобы внезапно взять хороший результат на “Энфилде”. Команда Юргена Клоппа уже проигрывала в этом сезоне аутсайдерам “Ноттингем Форест” и “Лидсу”, но в третий раз, и еще перед своими болельщиками, “красные” такой результат вряд ли покажут. Прогноз – победа “Ливерпуля” 3:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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