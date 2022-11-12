Ливерпуль - Саутгемптон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 12.11.2022

Чемпионат Англии, шестнадцатый тур

12 ноября 2022. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” 17:00 “Саутгемптон”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Ливерпуль” постарается завершить первую часть сезона победой над одним из аутсайдеров, но в планы “красных” может вмешаться непредсказуемый фактор в виде нового тренера “Саутгемптона” Натана Джонса.

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Новости Ливерпуля

Посреди недели “Ливерпуль” играл в Кубке лиги с “Дерби Каунти”, но в этой игре “красные” предсказуемо задействовали резервистов, также несколько игровых минут получили Фирмино, Нуньес, Эллиотт и Карвалью.

Основное время матча закончилось со счетом 0:0, но “Ливерпуль” победил соперника в серии пенальти. Для команды Юргена Клоппа это был третий подряд позитивный результат после победы над “Тоттенхэмом” (2:1) в чемпионате на прошлой неделе, и удачной игры с “Наполи” (2:0) в последнем туре группового раунда Лиги чемпионов.

“Ливерпуль” еще далек от своих оптимальных показателей, и три очка в поединке с “Тоттенхэмом” – это результат, которому команда Юргена Клоппа больше обязана своей выдержке, сопротивляемости и расточительству “шпор”, а не качеству игры.

Примечательно, что “Ливерпулю” удалось добыть две подряд победы после возвращения в состав центрбека Ибраима Конате, который добавил надежности защите “красных”. Конате сможет сыграть против “Саутгемптона”, вернулись также к тренировкам Милнер и Матип. По-прежнему травмированы Диас, Кейта, Жота и Артур.

Игру с “Саутгемптоном” пропустит и Юрген Клопп, который получил дисквалификацию на один матч за неподобающее поведение в игре с “Манчестер Сити”.

Новости Саутгемптона

Натан Джонс возглавил “Лутон” в Лиге 2 и за несколько сезонов 49-летнему тренеру удалось сделать из скромного клуба середняка Чемпионшипа. Джонс работал в “Лутоне” с перерывом в один сезон с 2016 по 2022-й год.

Это перерыв был вызван работой в “Сток Сити”, более статусном клубе, чем “Лутон”. Но Джонс с этой работой не справился. Это неудачливый эпизод в карьере уэльского тренера вероятно не был оставлен без внимания боссами “Саутгемптона”, и они решили, что на данном этапе Джонс готов возглавить клуб английской Премьер-лиги.

Работа в “Саутгемптоне” обещает быть непростой. Команда занимает третье с конца место в чемпионате Англии, выиграла всего три раза в 14 турах и забивает менее одного гола за матч. У “Сотона” весьма средний состав, но есть ряд очень перспективных молодых футболистов.

Матч с “Ливерпулем” пропустят из-за травм Лариос, Уокер-Питерс и Ливраменто.

Статистика команд, цифры и факты

“Ливерпуль” выиграл пять последних домашних матчей у “Саутгемптона” с общим счетом 16:0.

Роберто Фирмино сделал шесть голевых передачах в матчах против “Саутгемптона” в АПЛ, больше только против “Борнмута” (семь).

“Саутгемптон” проиграл пять из семи выездных матчей в АПЛ (две победы).

“Саутгемптону” удалось сделать клиншит только в одном из 14 матчей Премьер-лиги.

“Ливерпуль” пропускал по одному голу в трех последних матчей чемпионата.

“Дерби Каунти” стал первым клубом в сезоне 2022/23, который не пропустил в выездном матче на “Энфилде” ни одного гола.

Последние пять матчей Ливерпуля и Саутгемптона

Ливерпуль

09.11. “Дерби Каунти” 0:0 (Кубок лиги)

06.11 “Тоттенхэм” 1:2 (АПЛ)

01.11 “Наполи” 2:0 (Лига чемпионов)

29.10 “Лидс” 1:2 (АПЛ)

26.10 “Аякс” 3:0 (Лига чемпионов)

Саутгемптон

06.11 “Шеффилд Уэнсдей” 1:1 (Кубок лиги)

29.10 “Кристал Пэлас” 0:1 (АПЛ)

23.10 “Арсенал” 1:1 (АПЛ)

19.10 “Борнмут” 1:0 (АПЛ)

16.10 “Вест Хэм” 1:1 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 13 11 1 1 31-11 +20 34 2 "Манчестер Сити" 13 10 2 1 39-12 +27 32 3 "Ньюкасл" 14 7 6 1 28-11 +17 27 4 "Тоттенхэм" 14 8 2 4 27-18 +9 26 5 "Манчестер Юнайтед" 13 7 2 4 18-19 -1 23 6 "Брайтон энд Хоув Альбион" 13 6 3 4 22-17 +5 21 7 "Челси" 13 6 3 4 17-16 +1 21 8 "Ливерпуль" 13 5 4 4 25-16 +9 19 9 "Фулхэм" 14 5 4 5 23-24 -1 19 10 "Кристал Пэлас" 13 5 4 4 15-17 -2 19 11 "Брентфорд" 14 3 7 4 21-24 -3 16 12 "Лидс Юнайтед" 13 4 3 6 19-22 -3 15 13 "Астон Вилла" 14 4 3 7 14-21 -7 15 14 "Лестер Сити" 14 4 2 8 23-25 -2 14 15 "Вест Хэм Юнайтед" 14 4 2 8 12-15 -3 14 16 "Эвертон" 14 3 5 6 11-14 -3 14 17 "Борнмут" 14 3 4 7 15-32 -17 13 18 "Саутгемптон" 14 3 3 8 12-24 -12 12 19 "Вулверхэмптон" 14 2 4 8 8-22 -14 10 20 "Ноттингем Форест" 14 2 4 8 10-30 -20 10

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Личные встречи

“Ливерпуль” выиграл девять из десяти последних матчей против “Саутгемптона” в Премьер-лиге, в том числе дважды в прошлом сезоне (4:0 на “Энфилде” и 2:1 в гостях). Общая статистика в АПЛ – 25 побед “Ливерпуля”, 11 “Саутгемптона”, десять ничьих.

Где смотреть матч Ливерпуль – Саутгемптон

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Ориентировочные составы

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Фабиньо, Тьяго, Эллиотт – Салах, Нуньес, Фирмино

“Саутгемптон”: Базуну – Салису, Чалета-Цар, Белла-Котчап – Перро, Стюарт Армстронг, Мэйтленд-Найлз, Уорд-Проуз, Эльюнусси – Адамс, Арибо

Ставки и Коэффициенты на матч Ливерпуль – Саутгемптон

Прогноз на матч Ливерпуль – Саутгемптон от UA-Football

Эффект нового тренера срабатывает далеко не всегда и “Саутгемптон” слишком долго находится в кризисе, чтобы внезапно взять хороший результат на “Энфилде”. Команда Юргена Клоппа уже проигрывала в этом сезоне аутсайдерам “Ноттингем Форест” и “Лидсу”, но в третий раз, и еще перед своими болельщиками, “красные” такой результат вряд ли покажут. Прогноз – победа “Ливерпуля” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.