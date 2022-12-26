Пока без Зинченко. Арсенал – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча АПЛ на 26.12.2022

Английская Премьер-лига, 17-й тур

26 декабря, 22:00. "Эмирейтс" (Лондон)

Главный арбитр: Майкл Оливер

Прямая трансляция: Setanta Sports

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"Boxing Day" в качестве рождественского подарка принес нам лондонское дерби, в котором встретятся действующий лидер турнирной таблицы и претендент на зону вылета. "Вест Хэм" по своим предыдущим достижениям и составу точно не заслуживает такого места в таблице, однако реальность иная. В то же время "канониры" уверенно борются за чемпионство. Каким же получится это дерби после 44 дней без АПЛ для команд?

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Новости Арсенала

Подопечные Артеты пошли на столь долгую паузу лидерами турнирной таблицы, что однозначно для них является вдохновляющим фактором. "Канониры" уже очень давно не занимали так долго первое место в АПЛ, однако впереди еще много матчей – эту позицию нужно укрепить. Кризисный “Вест Хэм” – хороший оппонент для претендента на чемпионство, чтобы удачно вернуться в большой футбол.

Несколько дней назад английские команды проводили матчи Кубка лиги, однако “Арсенал” вылетел еще на стадии 1/16 финала. За время от 12 ноября "канониры" провели четыре поединка: один за закрытыми дверями в Англии, два на сборах в Дубае и еще один в Лондоне на родном "Эмирейтс". Дома победить не удалось: поражения "Уотфорду" 2:4 и "Ювентусу" 0:2, а вот в ОАЭ "Арсенал" победил "Милан" и "Лион". Учитывая отсутствие большой когорты игроков из-за Чемпиона мира-2022 в Катаре и травмы футболистов – результаты неплохие. Хотя Артета, конечно же, недоволен и хочет больше позитива.

Кадры хозяев

До конца на Мундиале был только французский защитник Уильям Салиба, однако он так и не провел ни одной минуты в Катаре. Правда, пока, согласно информации на официальном сайте клуба, "Арсенал" не уверен, может ли защитник возвращаться в клубный футбол сразу же. Остальные игроки уже вернулись и часть из них (к примеру Ремсдейл, Уайт, Партей, Джака) уже даже сыграли в товарищеском матче против "Ювентуса". В то же время и есть потери: Александр Зинченко, Эмиль Смит-Роу, Габриэль Жезус и Рисс Нелсон пока вне игры. Под вопросом было участие Томмиаса, но он уже восстановился от травмы.

Новости Вест Хэма

Если посмотреть на турнирную таблицу, то дела у "молотобойцев" плохи. Пока они находятся на 16 месте всего на расстоянии одного очка от зоны вылета. 14 зачетных пунктов за 15 матчей – это пока все, на что смогла команда Мойеса, которая в прошлом сезоне сражалась за зону Лиги чемпионов.

Из Кубка лиги "Вест Хэм", как и "Арсенал", вылетел на стадии 1/16 финала. Правда, уступили "молотобойцы" клуба из Чемпионшипа – "Блэкберну" в серии пенальти. Сегодняшнему официальному поединку подопечных Мойеса предшествовали три товарищеские встречи. В двух "Вест Хэм" победил: против "Кембридж Юнайтед" и "Удинезе". А вот финальная встреча перед возобновлением АПЛ закончилась ничьей с другим участником Премьер-лиги – "Фулхэмом".

Кадры гостей

В "Вест Хэма" пятеро игроков выступали на Чемпионате мира. Среди них есть также один, который дошел практически до конца: марокканец Наеф Агерд. Он принял участие в первых четырех матчах, а против испанцев получил травму и дальше уже на Мундиале не играл. Однако Мойес ожидает, что он вернется на поле к сегодняшнему матчу. Также это касается Скамакки. А вот Зума, Антонио, Крессвелл и Корне пока в лазарете.

Последние матчи Арсенала и Вест Хэма

Последние пять встреч хозяев

17.12. Арсенал – Ювентус 0:2 (ТМ)

13.12. Арсенал – Милан 2:1 (ТМ)

08.12. Арсенал – Лион 3:0 (ТМ)

03.12. Арсенал – Уотфорд 2:4 (ТМ)

12.11. Вулверхэмптон – Арсенал 0:2 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

17.12. Фулхэм – Вест Хэм 1:1 (ТМ)

10.12. Удинезе – Вест Хэм 1:3 (ТМ)

06.12. Кембридж Юнайтед – Вест Хэм 2:4 (ТМ)

12.11. Вест Хэм – Лестер 0:2 (АПЛ)

09.11. Вест Хэм – Блэкберн 2:2 (9:10 в с. п.) (Кубок лиги)

Турнирная таблица АПЛ

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Арсенал 14 12 1 1 33 - 11 37 2 Манчестер Сити 14 10 2 2 40 - 14 32 3 Ньюкасл 15 8 6 1 29 - 11 30 4 Тоттенхэм 15 9 2 4 31 - 21 29 5 Манчестер Юнайтед 14 8 2 4 20 - 20 26 6 Ливерпуль 14 6 4 4 28 - 17 22 7 Брайтон энд Хоув Альбион 14 6 3 5 23 - 19 21 8 Челси 14 6 3 5 17 - 17 21 9 Фулхэм 15 5 4 6 24 - 26 19 10 Брентфорд 15 4 7 4 23 - 25 19 11 Кристал Пэлас 14 5 4 5 15 - 18 19 12 Астон Вилла 15 5 3 7 16 - 22 18 13 Лестер Сити 15 5 2 8 25 - 25 17 14 Борнмут 15 4 4 7 18 - 32 16 15 Лидс Юнайтед 14 4 3 7 22 - 26 15 16 Вест Хэм Юнайтед 15 4 2 9 12 - 17 14 17 Эвертон 15 3 5 7 11 - 17 14 18 Ноттингем Форест 15 3 4 8 11 - 30 13 19 Саутгемптон 15 3 3 9 13 - 27 12 20 Вулверхэмптон 15 2 4 9 8 - 24 10

Последние пять личных встреч между командами

01.05.22. Вест Хэм – Арсенал 1:2 (АПЛ)

15.12.21. Арсенал – Вест Хэм 2:0 (АПЛ)

21.03.21. Вест Хэм – Арсенал 3:3 (АПЛ)

19.09.20. Арсенал – Вест Хем 2:1 (АПЛ)

07.03.20. Арсенал – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)

Цифры и факты

"Вест Хэм" проиграл в 11 из последних 12 матчей на "Эмирейтс".

Мойес никогда в своей карьере не побеждал Арсенал в гостях (4Н, 17П).

Команды дважды до этого встречались между собой в Boxing Day – в обоих случаях сильнее был Арсенал.

"Канониры" имеют шанс впервые за восемь лет выиграть четыре матча подряд в АПЛ не пропустив ни одного гола. В предыдущих трех поединках "Ноттингем", "Челси" и "Вулверхэмптон" не забили Ремсдейлу.

У "Арсенала" лучшая оборона в лиге на уровне с "Ньюкаслом" – по 11 пропущенных голов.

В этом сезоне АПЛ "канониры" дома победили во всех шести поединках.

Ставки и коэффициенты на матч Арсенал – Вест Хэм

Прогноз на матч Арсенал – Вест Хэм от UA-Football

“Канониры” лучше подготовились к возобновлению сезона и в их составе меньшие потери среди основных игроков. Мойесу еще предстоит провести очень большой объем роботы с "Вест Хэмом", ведь пока "молотобойцы" далеко не на уровне таких команд, как "Арсенал". Канониры могут трудно начать, однако быстро доведут свое преимущество до результата. Прогноз: Победа “Арсенала” в первом тайме (КФ 2,05).