Ливерпуль – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 30.12.22

Английская Премьер-лига, 18-й тур

30 декабря, 22:00. "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Обе команды предыдущий тур завершили со счетами, на которых была цифра "3". Правда, “Ливерпуль” трижды забил, а “Лестер” столько же пропустил. Сразу два клуба находятся в кризисе, однако что “мерсисайдцы”, что “лысы” постепенно выходят из него. Но у одной из сторон этот процесс происходит и с неудачами.

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Новости Ливерпуля

После международной паузы "мерсисайдцы" уже успели провести два матча. 22 декабря подопечные Клоппа в Кубке лиги уступили "Манчестер Сити" (2:3), а через четыре дня победили "Астон Виллу" (3:1). В игре против "горожан" все складывалось довольно тяжело. Собственно и соперник был соответствующий – "Ман Сити" очень уверенно выглядел даже полурезервом. "Ливерпуль" тоже вышел на этот матч с несколькими футболистами запаса, и даже имел их больше соперника в старте (шесть против пяти).

80 минут того матча "мерсисайдцы" пытались отыграться, даже дважды забили, но провалов в обороне было слишком много. А вот против бирмингемцев в старте появились ван Дейк, Фабинью, Трент, и футбол "Ливерпуля" заиграл другими красками. К перерыву команда Клоппа забила дважды. Во втором тайме "мерсисайдцы" не сбавляли темп, а немецкий наставник провел удачные замены – в итоге вышла уверенная победа.

Кадры хозяев

По словам Клоппа, в матче против "Астон Виллы" никто не травмировался. Более того, Конате вернулся в команду после финала Чемпионата мира (в котором он сыграл восемь минут). Однако потери у “Ливерпуля” ощутимы: Фирмино, Жота, Луис Диас, Джонс, Милнер и Артур находятся в лазарете. Ну и Гакпо хоть и уже в Англии, но еще не может выступать за “Ливерпуль” – контракт вступит в силу только 1 января.

Новости Лестера

"Лисы" тоже играли в 1/8 финала Кубка лиги, а затем провели матч чемпионата, однако с результатами у них вышло все наоборот. Сначала они разгромили “Милтон Кинз Донз” с третьего дивизиона (3:0), а через несколько дней с аналогичным счетом уступили “Ньюкаслу”. И еще и сценарий поединков были похожими: де-факто они завершились в первом тайме из-за поразительного преимущества в счете команды-победителя.

На старт встречи против "сорок" подопечные все еще Роджерса, такое ощущение, что не вышли ментально. В их головах была разгромная победа в предыдущем матче, так что они, наверное, думали, что так будет и в следующем. Но холодный душ “Ньюкасла” уже на седьмой минуте сделал счет 0:2 в пользу гостей “Кинг Пауэр Стедиум”. Хоть и после провального старта сезона “Лестер” пережил определенную реинкарнацию, но пока стабильности не хватает.

Кадры гостей

У "лис" стандартная пятерка в лазарете. Уже достаточно долгое время не могут полноценно вернуться к игре Бертранд, Джастин, Эванс, Мэддисон и Перейра. Но к ним в матче против "Ньюкасла" добавился еще один футболист – Деннис Прат. Бельгиец травмировал спину еще в первом тайме и еще не успел восстановиться в поединке с "мерсисайдцами".

Последние пять матчей Ливерпуля и Лестера

Последние пять встреч хозяев

26.12. Астон Вилла – Ливерпуль 1:3 (АПЛ)

22.12. Манчестер Сити – Ливерпуль 3:2 (Кубок лиги)

16.12. Ливерпуль – Милан 4:1 (ТМ)

11.12. Ливерпуль – Лион 1:3 (ТМ)

12.11. Ливерпуль – Саутгемптон 3:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

26.12. Лестер – Ньюкасл 0:3 (АПЛ)

20.12. Милтон Кинз Донз – Лестер 0:3 (Кубок лиги)

10.12. Лестер – Труа 0:0 (ТМ)

12.11. Вест Хэм – Лестер 0:2 (АПЛ)

08.11. Лестер – Ньюпорт 3:0 (Кубок лиги)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Арсенал 15 13 1 1 36 - 12 40 2 Манчестер Сити 15 11 2 2 43 - 15 35 3 Ньюкасл 16 9 6 1 32 - 11 33 4 Тоттенхэм 16 9 3 4 33 - 23 30 5 Манчестер Юнайтед 15 9 2 4 23 - 20 29 6 Ливерпуль 15 7 4 4 31 - 18 25 7 Брайтон энд Хоув Альбион 15 7 3 5 26 - 20 24 8 Челси 15 7 3 5 19 - 17 24 9 Фулхэм 16 6 4 6 27 - 26 22 10 Брентфорд 16 4 8 4 25 - 27 20 11 Кристал Пэлас 15 5 4 6 15 - 21 19 12 Астон Вилла 16 5 3 8 17 - 25 18 13 Лестер Сити 16 5 2 9 25 - 28 17 14 Борнмут 16 4 4 8 18 - 34 16 15 Лидс Юнайтед 15 4 3 8 23 - 29 15 16 Вест Хэм Юнайтед 16 4 2 10 13 - 20 14 17 Эвертон 16 3 5 8 12 - 19 14 18 Вулверхэмптон 16 3 4 9 10 - 25 13 19 Ноттингем Форест 16 3 4 9 11 - 33 13 20 Саутгемптон 16 3 3 10 14 - 30 12

Последние пять матчей между командами

10.02.22. Ливерпуль – Лестер 2:0 (АПЛ)

28.12.21. Лестер – Ливерпуль 1:0 (АПЛ)

22.12.21. Ливерпуль – Лестер 3:3 (5:4 в п. п.) (Кубок лиги)

13.02.21. Ливерпуль – Лестер 3:1 (АПЛ)

22.11.20. Лестер – Ливерпуль 3:0 (АПЛ)

Цифры и факты

В 104-х матчах между командами было зафиксировано только три нулевых ничьих.

В последний раз "лисы" брали верх на "Энфилде" в мае 2000-го года.

"Ливерпуль" победил в 14 домашних матчах с 18 в 2022-м году.

В последних четырех поединках в гостях "Лестер" одержал четыре победы с общим счетом 11:0.

В этом сезоне "мерсисайдцы" на "Энфилде" проиграл однажды - "Лидсу" (1:2).

Ставки и коэффициенты на матч Ливерпуль – Лестер

Прогноз на матч Ливерпуль – Лестер от UA-Football

Подопечные Роджерса хорошо поработали, чтобы выбраться со дна турнирной таблицы и дойти до четвертьфинала Кубка футбольной лиги. Однако пока их усилий недостаточно и чтобы не проиграть разгромно “Ньюкаслу”, и вряд ли их хватит чтобы вывезти очки с “Энфилда”. Правда, отличная игра на выезде в последних матчах демонстрирует, что "лисы" могут испортить нервы болельщикам хозяев. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,8).