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Ливерпуль – Лестер. Анонс и прогноз матча АПЛ на 30.12.22
Пока "мерсисайдцы" будут без главного зимнего трансфера
Фото: twitter.com/LFC
Английская Премьер-лига, 18-й тур
30 декабря, 22:00. "Энфилд" (Ливерпуль)
Главный арбитр: Крэйг Поусон
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Обе команды предыдущий тур завершили со счетами, на которых была цифра "3". Правда, “Ливерпуль” трижды забил, а “Лестер” столько же пропустил. Сразу два клуба находятся в кризисе, однако что “мерсисайдцы”, что “лысы” постепенно выходят из него. Но у одной из сторон этот процесс происходит и с неудачами.
Новости Ливерпуля
После международной паузы "мерсисайдцы" уже успели провести два матча. 22 декабря подопечные Клоппа в Кубке лиги уступили "Манчестер Сити" (2:3), а через четыре дня победили "Астон Виллу" (3:1). В игре против "горожан" все складывалось довольно тяжело. Собственно и соперник был соответствующий – "Ман Сити" очень уверенно выглядел даже полурезервом. "Ливерпуль" тоже вышел на этот матч с несколькими футболистами запаса, и даже имел их больше соперника в старте (шесть против пяти).
80 минут того матча "мерсисайдцы" пытались отыграться, даже дважды забили, но провалов в обороне было слишком много. А вот против бирмингемцев в старте появились ван Дейк, Фабинью, Трент, и футбол "Ливерпуля" заиграл другими красками. К перерыву команда Клоппа забила дважды. Во втором тайме "мерсисайдцы" не сбавляли темп, а немецкий наставник провел удачные замены – в итоге вышла уверенная победа.
Кадры хозяев
По словам Клоппа, в матче против "Астон Виллы" никто не травмировался. Более того, Конате вернулся в команду после финала Чемпионата мира (в котором он сыграл восемь минут). Однако потери у “Ливерпуля” ощутимы: Фирмино, Жота, Луис Диас, Джонс, Милнер и Артур находятся в лазарете. Ну и Гакпо хоть и уже в Англии, но еще не может выступать за “Ливерпуль” – контракт вступит в силу только 1 января.
Новости Лестера
"Лисы" тоже играли в 1/8 финала Кубка лиги, а затем провели матч чемпионата, однако с результатами у них вышло все наоборот. Сначала они разгромили “Милтон Кинз Донз” с третьего дивизиона (3:0), а через несколько дней с аналогичным счетом уступили “Ньюкаслу”. И еще и сценарий поединков были похожими: де-факто они завершились в первом тайме из-за поразительного преимущества в счете команды-победителя.
На старт встречи против "сорок" подопечные все еще Роджерса, такое ощущение, что не вышли ментально. В их головах была разгромная победа в предыдущем матче, так что они, наверное, думали, что так будет и в следующем. Но холодный душ “Ньюкасла” уже на седьмой минуте сделал счет 0:2 в пользу гостей “Кинг Пауэр Стедиум”. Хоть и после провального старта сезона “Лестер” пережил определенную реинкарнацию, но пока стабильности не хватает.
Кадры гостей
У "лис" стандартная пятерка в лазарете. Уже достаточно долгое время не могут полноценно вернуться к игре Бертранд, Джастин, Эванс, Мэддисон и Перейра. Но к ним в матче против "Ньюкасла" добавился еще один футболист – Деннис Прат. Бельгиец травмировал спину еще в первом тайме и еще не успел восстановиться в поединке с "мерсисайдцами".
Последние пять матчей Ливерпуля и Лестера
Последние пять встреч хозяев
- 26.12. Астон Вилла – Ливерпуль 1:3 (АПЛ)
- 22.12. Манчестер Сити – Ливерпуль 3:2 (Кубок лиги)
- 16.12. Ливерпуль – Милан 4:1 (ТМ)
- 11.12. Ливерпуль – Лион 1:3 (ТМ)
- 12.11. Ливерпуль – Саутгемптон 3:1 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 26.12. Лестер – Ньюкасл 0:3 (АПЛ)
- 20.12. Милтон Кинз Донз – Лестер 0:3 (Кубок лиги)
- 10.12. Лестер – Труа 0:0 (ТМ)
- 12.11. Вест Хэм – Лестер 0:2 (АПЛ)
- 08.11. Лестер – Ньюпорт 3:0 (Кубок лиги)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Арсенал
|15
|13
|1
|1
|36 - 12
|40
|2
|Манчестер Сити
|15
|11
|2
|2
|43 - 15
|35
|3
|Ньюкасл
|16
|9
|6
|1
|32 - 11
|33
|4
|Тоттенхэм
|16
|9
|3
|4
|33 - 23
|30
|5
|Манчестер Юнайтед
|15
|9
|2
|4
|23 - 20
|29
|6
|Ливерпуль
|15
|7
|4
|4
|31 - 18
|25
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|15
|7
|3
|5
|26 - 20
|24
|8
|Челси
|15
|7
|3
|5
|19 - 17
|24
|9
|Фулхэм
|16
|6
|4
|6
|27 - 26
|22
|10
|Брентфорд
|16
|4
|8
|4
|25 - 27
|20
|11
|Кристал Пэлас
|15
|5
|4
|6
|15 - 21
|19
|12
|Астон Вилла
|16
|5
|3
|8
|17 - 25
|18
|13
|Лестер Сити
|16
|5
|2
|9
|25 - 28
|17
|14
|Борнмут
|16
|4
|4
|8
|18 - 34
|16
|15
|Лидс Юнайтед
|15
|4
|3
|8
|23 - 29
|15
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|4
|2
|10
|13 - 20
|14
|17
|Эвертон
|16
|3
|5
|8
|12 - 19
|14
|18
|Вулверхэмптон
|16
|3
|4
|9
|10 - 25
|13
|19
|Ноттингем Форест
|16
|3
|4
|9
|11 - 33
|13
|20
|Саутгемптон
|16
|3
|3
|10
|14 - 30
|12
Последние пять матчей между командами
10.02.22. Ливерпуль – Лестер 2:0 (АПЛ)
28.12.21. Лестер – Ливерпуль 1:0 (АПЛ)
22.12.21. Ливерпуль – Лестер 3:3 (5:4 в п. п.) (Кубок лиги)
13.02.21. Ливерпуль – Лестер 3:1 (АПЛ)
22.11.20. Лестер – Ливерпуль 3:0 (АПЛ)
Цифры и факты
- В 104-х матчах между командами было зафиксировано только три нулевых ничьих.
- В последний раз "лисы" брали верх на "Энфилде" в мае 2000-го года.
- "Ливерпуль" победил в 14 домашних матчах с 18 в 2022-м году.
- В последних четырех поединках в гостях "Лестер" одержал четыре победы с общим счетом 11:0.
- В этом сезоне "мерсисайдцы" на "Энфилде" проиграл однажды - "Лидсу" (1:2).
Ставки и коэффициенты на матч Ливерпуль – Лестер
Прогноз на матч Ливерпуль – Лестер от UA-Football
Подопечные Роджерса хорошо поработали, чтобы выбраться со дна турнирной таблицы и дойти до четвертьфинала Кубка футбольной лиги. Однако пока их усилий недостаточно и чтобы не проиграть разгромно “Ньюкаслу”, и вряд ли их хватит чтобы вывезти очки с “Энфилда”. Правда, отличная игра на выезде в последних матчах демонстрирует, что "лисы" могут испортить нервы болельщикам хозяев. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,8).
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