Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча на 31.12.22

Английская Премьер-лига, 18-й тур

31 декабря, 14:30. "Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный арбитр: Роберт Джонс

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

"Вулвз" и "Ман Юнайтед" пока имеют совершенно разные задачи, хотя и только в прошлом сезоне они иногда были даже конкурентами. "Волки" борются за выживание, в то время как "манкуниацы" – за Лигу чемпионов. У обоих очень хорошие шансы своих целей достичь.

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Новости Вулверхэмптона

"Вулвз" достаточно ударно вернулись из международной паузы, одержав две подряд победы. Это не в последнюю очередь благодаря изменениям на тренерском мостике: Хулен Лопетеги после полутора месяцев работы без официальных игр сразу же дал результат. Сначала "Вулверхэмптон" победил "Гиллингем" в Кубке футбольной лиги, а затем взял верх над "Эвертоном".

Но сценарий в этих встречах был разный. В поединке против команды из четвертого дивизиона "волки" имели безумное преимущество на протяжении всех 90 минут, которые смогли воплотить в забитые голы только в конце. А вот в поединке с “Эвертоном” именно “ириски” были более инициативные атаке. И это при том, что подопечные Лэмпарда забили уже на седьмой минуте, так что "Вулверхэмптон" отыгрывался. И получилось у него это удачно, да еще и с победным голом на 90+5-й минуте.

Кадры хозяев

В "вулвз" лазарет, как обычно, переполнен. Сейчас там находятся сразу шесть игроков: Чикинью, Калайджич, Нету, Поденсе, Хонни и Траоре. Последние трое уже практически восстановились от повреждений и, возможно, помогут команде сегодня.

Новости Манчестер Юнайтед

“Манкунианцы” тоже хорошо стартовали после полуторамесячного перерыва. Аналогично с "волками" они одержали две победы: сначала в Кубке лиги, затем в АПЛ. И, что довольно необычно для “манкунианцев” в этом сезоне, в обоих матчах они не пропустили. Более того – еще и забили пять голов.

Против “Бернли” была победа, в которой “красные дьяволы” прилично попотели. Хоть и в соперниках был представитель Чемпионшипа, однако подопечные тен Хага довольно долго расшатывались (после столь большой паузы – это норма), забили, но затем отдали инициативу оппоненту. Но в том матче помогла плохая игра в защите от "бордовых", из-за чего Рашфорд довел преимущество МЮ до двух голов и практически закрыл вопрос победителя. А вот против "Ноттингема" все было гораздо легче. “Манкуниацы” были на две головы сильнее соперника и на классе одержали легкую победу, которая подкрепилась тремя голами без ответа.

Кадры гостей

До сих пор Санчо вне состава из-за решения тен Хага В последний раз он играл еще 22 октября – с тех пор нидерландский тренер так и не нашел общий язык с Джейдоном. Также Линделеф и Мактоминей пропустили прошлый матч из-за болезни – не сыграют они и сегодня. А вот Лисандро Мартинес уже вернулся из Аргентины после празднования чемпионства на Мундиале-2022.

Последние пять матчей Вулверхэмптона и Манчестер Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

26.12. Эвертон – Вулверхэмптон 1:2 (АПЛ)

20.12. Вулверхэмптон – Гиллингем 2:0 (Кубок лиги)

14.12. Кадис – Вулверхэмптон 3:4 (ТМ)

09.12. Эмполи – Вулверхэмптон 1:1 (ТМ)

12.11. Вулверхэмптон – Арсенал 0:2 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

27.12. Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест 3:0

21.12. Манчестер Юнайтед – Бернли 2:0

10.12. Бетис – Манчестер Юнайтед 1:0 (ТМ)

07.12. Кадис – Манчестер Юнайтед 4:2 (ТМ)

13.11. Фулхэм – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Арсенал 15 13 1 1 36 - 12 40 2 Манчестер Сити 15 11 2 2 43 - 15 35 3 Ньюкасл 16 9 6 1 32 - 11 33 4 Тоттенхэм 16 9 3 4 33 - 23 30 5 Манчестер Юнайтед 15 9 2 4 23 - 20 29 6 Ливерпуль 16 8 4 4 33 - 19 28 7 Брайтон энд Хоув Альбион 15 7 3 5 26 - 20 24 8 Челси 15 7 3 5 19 - 17 24 9 Брентфорд 17 5 8 4 27 - 27 23 10 Фулхэм 16 6 4 6 27 - 26 22 11 Кристал Пэлас 15 5 4 6 15 - 21 19 12 Астон Вилла 16 5 3 8 17 - 25 18 13 Лестер Сити 17 5 2 10 26 - 30 17 14 Борнмут 16 4 4 8 18 - 34 16 15 Лидс Юнайтед 15 4 3 8 23 - 29 15 16 Эвертон 16 3 5 8 12 - 19 14 17 Вест Хэм Юнайтед 17 4 2 11 13 - 22 14 18 Вулверхэмптон 16 3 4 9 10 - 25 13 19 Ноттингем Форест 16 3 4 9 11 - 33 13 20 Саутгемптон 16 3 3 10 14 - 30 12

Последние пять личных встреч между командами

03.01.22. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 0:1

29.08.21. Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 0:1

23.05.21. Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 1:2

29.12.20. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 1:0

01.02.20. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 0:0

Цифры и факты

"Вулверхэмптон" заработал восемь очков в восьми домашних матчах этого сезона АПЛ.

"Манчестер Юнайтед" сейчас имеет победную серию из четырех официальных матчей.

У "вулвз" самая плохая атака в чемпионате - 10 забитых голов.

"Манкуниацы" имеют самую плохую разницу мячей среди топ-7 чемпионата (+3).

Лишь в одном из последних семи матчей между командами обе забили.

Ставки и коэффициенты на матч Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед

Прогноз матча Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед от UA-Футбол

"Вулверхэмптон" Лопетеги – это уже не та команда "волков", которая была в начале сезона. Чтобы победить в этом матче, тен Хаг должен хорошо подготовиться. Правда, учитывая последние несколько матчей команд, стоит ожидать веселого футбола. Прогноз: Обе забьют (КФ 1,8).