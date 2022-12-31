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Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча на 31.12.22
Первый серьезный соперник для Лопетеги
Фото: twitter.com/ManUtd
Английская Премьер-лига, 18-й тур
31 декабря, 14:30. "Молинью" (Вулверхэмптон)
Главный арбитр: Роберт Джонс
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
- Новости Вулверхэмптона
- Новости Манчестер Юнайтед
- Последние пять матчей Вулверхэмптона и Манчестер Юнайтед
- Турнирная таблица чемпионата Англии
- Последние пять личных встреч между командами
- Цифры и факты
- Ставки и коэффициенты на матч Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед
- Прогноз матча Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед от UA-Футбол
"Вулвз" и "Ман Юнайтед" пока имеют совершенно разные задачи, хотя и только в прошлом сезоне они иногда были даже конкурентами. "Волки" борются за выживание, в то время как "манкуниацы" – за Лигу чемпионов. У обоих очень хорошие шансы своих целей достичь.
Новости Вулверхэмптона
"Вулвз" достаточно ударно вернулись из международной паузы, одержав две подряд победы. Это не в последнюю очередь благодаря изменениям на тренерском мостике: Хулен Лопетеги после полутора месяцев работы без официальных игр сразу же дал результат. Сначала "Вулверхэмптон" победил "Гиллингем" в Кубке футбольной лиги, а затем взял верх над "Эвертоном".
Но сценарий в этих встречах был разный. В поединке против команды из четвертого дивизиона "волки" имели безумное преимущество на протяжении всех 90 минут, которые смогли воплотить в забитые голы только в конце. А вот в поединке с “Эвертоном” именно “ириски” были более инициативные атаке. И это при том, что подопечные Лэмпарда забили уже на седьмой минуте, так что "Вулверхэмптон" отыгрывался. И получилось у него это удачно, да еще и с победным голом на 90+5-й минуте.
Кадры хозяев
В "вулвз" лазарет, как обычно, переполнен. Сейчас там находятся сразу шесть игроков: Чикинью, Калайджич, Нету, Поденсе, Хонни и Траоре. Последние трое уже практически восстановились от повреждений и, возможно, помогут команде сегодня.
Новости Манчестер Юнайтед
“Манкунианцы” тоже хорошо стартовали после полуторамесячного перерыва. Аналогично с "волками" они одержали две победы: сначала в Кубке лиги, затем в АПЛ. И, что довольно необычно для “манкунианцев” в этом сезоне, в обоих матчах они не пропустили. Более того – еще и забили пять голов.
Против “Бернли” была победа, в которой “красные дьяволы” прилично попотели. Хоть и в соперниках был представитель Чемпионшипа, однако подопечные тен Хага довольно долго расшатывались (после столь большой паузы – это норма), забили, но затем отдали инициативу оппоненту. Но в том матче помогла плохая игра в защите от "бордовых", из-за чего Рашфорд довел преимущество МЮ до двух голов и практически закрыл вопрос победителя. А вот против "Ноттингема" все было гораздо легче. “Манкуниацы” были на две головы сильнее соперника и на классе одержали легкую победу, которая подкрепилась тремя голами без ответа.
Кадры гостей
До сих пор Санчо вне состава из-за решения тен Хага В последний раз он играл еще 22 октября – с тех пор нидерландский тренер так и не нашел общий язык с Джейдоном. Также Линделеф и Мактоминей пропустили прошлый матч из-за болезни – не сыграют они и сегодня. А вот Лисандро Мартинес уже вернулся из Аргентины после празднования чемпионства на Мундиале-2022.
Последние пять матчей Вулверхэмптона и Манчестер Юнайтед
Последние пять встреч хозяев
- 26.12. Эвертон – Вулверхэмптон 1:2 (АПЛ)
- 20.12. Вулверхэмптон – Гиллингем 2:0 (Кубок лиги)
- 14.12. Кадис – Вулверхэмптон 3:4 (ТМ)
- 09.12. Эмполи – Вулверхэмптон 1:1 (ТМ)
- 12.11. Вулверхэмптон – Арсенал 0:2 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 27.12. Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест 3:0
- 21.12. Манчестер Юнайтед – Бернли 2:0
- 10.12. Бетис – Манчестер Юнайтед 1:0 (ТМ)
- 07.12. Кадис – Манчестер Юнайтед 4:2 (ТМ)
- 13.11. Фулхэм – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Арсенал
|15
|13
|1
|1
|36 - 12
|40
|2
|Манчестер Сити
|15
|11
|2
|2
|43 - 15
|35
|3
|Ньюкасл
|16
|9
|6
|1
|32 - 11
|33
|4
|Тоттенхэм
|16
|9
|3
|4
|33 - 23
|30
|5
|Манчестер Юнайтед
|15
|9
|2
|4
|23 - 20
|29
|6
|Ливерпуль
|16
|8
|4
|4
|33 - 19
|28
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|15
|7
|3
|5
|26 - 20
|24
|8
|Челси
|15
|7
|3
|5
|19 - 17
|24
|9
|Брентфорд
|17
|5
|8
|4
|27 - 27
|23
|10
|Фулхэм
|16
|6
|4
|6
|27 - 26
|22
|11
|Кристал Пэлас
|15
|5
|4
|6
|15 - 21
|19
|12
|Астон Вилла
|16
|5
|3
|8
|17 - 25
|18
|13
|Лестер Сити
|17
|5
|2
|10
|26 - 30
|17
|14
|Борнмут
|16
|4
|4
|8
|18 - 34
|16
|15
|Лидс Юнайтед
|15
|4
|3
|8
|23 - 29
|15
|16
|Эвертон
|16
|3
|5
|8
|12 - 19
|14
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|4
|2
|11
|13 - 22
|14
|18
|Вулверхэмптон
|16
|3
|4
|9
|10 - 25
|13
|19
|Ноттингем Форест
|16
|3
|4
|9
|11 - 33
|13
|20
|Саутгемптон
|16
|3
|3
|10
|14 - 30
|12
Последние пять личных встреч между командами
03.01.22. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 0:1
29.08.21. Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 0:1
23.05.21. Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 1:2
29.12.20. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 1:0
01.02.20. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 0:0
Цифры и факты
- "Вулверхэмптон" заработал восемь очков в восьми домашних матчах этого сезона АПЛ.
- "Манчестер Юнайтед" сейчас имеет победную серию из четырех официальных матчей.
- У "вулвз" самая плохая атака в чемпионате - 10 забитых голов.
- "Манкуниацы" имеют самую плохую разницу мячей среди топ-7 чемпионата (+3).
- Лишь в одном из последних семи матчей между командами обе забили.
Ставки и коэффициенты на матч Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед
Прогноз матча Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед от UA-Футбол
"Вулверхэмптон" Лопетеги – это уже не та команда "волков", которая была в начале сезона. Чтобы победить в этом матче, тен Хаг должен хорошо подготовиться. Правда, учитывая последние несколько матчей команд, стоит ожидать веселого футбола. Прогноз: Обе забьют (КФ 1,8).
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