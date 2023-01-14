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Де Дзерби против Клоппа. Брайтон – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.01.2023

Англия
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Встречаются соседи в турнирной таблице

Де Дзерби против Клоппа. Брайтон – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.01.2023

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 20-й тур

14 января, 17:00. "Амекс" (Брайтон)

Главный арбитр: Даррен Ингленд

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Трансляція матчу Брайтон - Ліверпуль
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Если год назад сказать кому-то, что Роберто Де Дзерби вскоре встретится с Юргеном Клоппом, как соседи турнирной таблицы чемпионата, мало кто воспринял бы это за реальность. Но совокупность разных факторов превратила теоретическую возможность в действительность, которую мы сейчас имеем. В то время как "чайки" неплохо идут по пути текущего сезона, "мерсисайдцы" путают педаль газа с тормозом. А пойдет ли у Клоппа вождение на улицах Брайтона?

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Новости Брайтона

"Чайки" не слишком удачно вернулись после международной паузы, сразу же в первом матче вылетев из Кубка лиги от третьелигового "Чарльтона". Тогда подопечные Де Дзерби очень сильно давили соперника, но забить так и не смогли – все решилось в серии пенальти не в пользу "Брайтона". Но это скорее была случайность, ведь дальше дела пошли вверх.

В следующих четырех матчах "чайки" трижды победили, забив в общей сложности 14 голов. Однако не нужно забывать и о пропущенных: их было семь. В частности, четыре из этих голов забил "Арсенал". Но проиграть лидеру АПЛ в итоге в два мяча (2:4) – это еще достаточно хороший результат. Да еще ввиду игры защитников "чаек" в том матче: они были не легкие, а хорошо упитанные, тяжелые птицы, которые не успевали за действиями соперников. С атакой, как мы видим, ситуация куда лучше.

Кадры хозяев

Волей-неволей на этот матч не попадет один из лидеров "Брайтона" (по крайней мере, к ЧМ-2022) Леандро Троссард. Он поругался с Роберто Де Дзерби из-за ряда причин, и итальянец решил его не включать в заявку на поединок с "мерсисайдцами". Если бы не бельгиец, сегодняшний матч пропускал бы только Модер – полузащитник уже очень долго находится в лазарете из-за травмы колена.

Новости Ливерпуля

Кризис с Клоппом имеют общую не только первую букву. Часто немецкий тренер во время своей карьеры сталкивался с ним. В том числе кризис постиг его команду и сейчас. В последних пяти матчах "Ливерпуль" выиграл всего дважды, вылетев из Кубка лиги и доведя до переигрывания противостояния Кубка Англии с “Вулверхэмптоном”. Что что, а дополнительные матчи команде Клоппа сейчас явно не нужны.

Но большое количество травм дает о себе знать. Да, пока единственный зимний новичок Гакпо уже дебютировал в предыдущем матче с "вулвз", однако ему нужно еще привыкнуть к проблемным особенностям команды. В том числе и к нереализации Нуньеса, к провалам в полузащите и центре обороны, к свободным флангам позади Александера-Арнольда и Робертсона. Одним словом – "весело". Что Гакпо, что болельщикам "мерсисайдцев".

Кадры гостей

Лазарет – одна из причин неудач "Ливерпуля". Когда есть нестабильность в составе, тогда трудно найти стабильность в результатах. В настоящее время травмированы Артур, ван Дейк, Луис Диас, Жота и Фирмино. Также под вопросом Милнер и Нуньес. С этих игроков можно уже неплохую команду для футзала собрать. Голкипера только не хватает.

Последние пять матчей Брайтона и Ливерпуля

Последние пять встреч хозяев

  • 07.01. Мидлсбро – Брайтон 1:5 (Кубок Англии)
  • 03.01. Эвертон – Брайтон 1:4 (АПЛ)
  • 31.12. Брайтон – Арсенал 2:4 (АПЛ)
  • 26.12. Саутгемптон – Брайтон 1:3 (АПЛ)
  • 21.12. Чарльтон – Брайтон 0:0 (4:3 в с. п.) (Кубок лиги)

Последние пять встреч гостей

  • 07.01. Ливерпуль – Вулверхэмптон 2:2 (Кубок Англии)
  • 02.01. Брентфорд – Ливерпуль 3:1 (АПЛ)
  • 30.12. Ливерпуль – Лестер 2:1 (АПЛ)
  • 26.12. Астон Вилла – Ливерпуль 1:3 (АПЛ)
  • 22.12. Манчестер Сити – Ливерпуль 3:2 (Кубок лиги)

Турнирная таблица АПЛ

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ
1 Арсенал Арсенал 17 14 2 1 40 - 14 44
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 17 12 3 2 45 - 16 39
3 Ньюкасл Ньюкасл 18 9 8 1 32 - 11 35
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 17 11 2 4 27 - 20 35
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 18 10 3 5 37 - 25 33
6 Фулхэм Фулхэм 19 9 4 6 32 - 28 31
7 Ливерпуль Ливерпуль 17 8 4 5 34 - 22 28
8 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 17 8 3 6 32 - 25 27
9 Брентфорд Брентфорд 18 6 8 4 30 - 28 26
10 Челси Челси 18 7 4 7 21 - 21 25
11 Астон Вилла Астон Вилла 19 7 4 8 22 - 27 25
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 17 6 4 7 17 - 25 22
13 Лестер Сити Лестер Сити 18 5 2 11 26 - 31 17
14 Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед 18 4 5 9 26 - 33 17
15 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 18 4 5 9 13 - 34 17
16 Борнмут Борнмут 18 4 4 10 18 - 39 16
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 18 4 3 11 15 - 24 15
18 Эвертон Эвертон 18 3 6 9 14 - 24 15
19 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 18 3 5 10 11 - 27 14
20 Саутгемптон Саутгемптон 18 3 3 12 15 - 33 12

Последние пять личных матчей между командами

01.10.22. Ливерпуль – Брайтон 3:3

12.03.22. Брайтон – Ливерпуль 0:2

30.10.21. Ливерпуль – Брайтон 2:2

03.02.21. Ливерпуль – Брайтон 0:1

28.11.20. Брайтон – Ливерпуль 1:1

Цифры и факты

  • За последние пять матчей дома "Брайтон" победил только один раз – против "Челси" (4:1).
  • Если принимать во внимание только матч на домашнем стадионе, то "чайки" по результатам занимают 14 место в АПЛ.
  • С аналогичной ситуацией у “Ливерпуля”, но в выездных противостояниях, 12 позиция в чемпионате.
  • В среднем в матчах обеих команд в АПЛ забивается 3,32 гола.
  • "Брайтон" лишь дважды побеждал "Ливерпуль" дома за историю в 36 общих поединках: в 1984-м и 1961-м.
  • Лучшие бомбардиры обоих коллективов имеют по семь мячей в чемпионате: Салах, Фирмино, Троссард.

Ставки и коэффициенты на матч Брайтон – Ливерпуль

Parimatch
3.25
3.70
2.18
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3.20
3.60
2.15
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VBET
3.30
3.75
2.19
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Прогноз матча Брайтон – Ливерпуль от UA-Football

Уже не первый вызов для Де Дзерби в Англии. Календарь так сложился, что его "Брайтон" играл с "Челси", "Арсеналом" (дважды), "Тоттенхэмом", "Манчестер Сити" и тем же "Ливерпулем". Разные результаты были у итальянца, однако именно с “мерсисайдцами” его команда не просто сыграла вничью, а сделала это на Энфилде. Вполне возможно, что и сегодня победитель обнаружен не будет, однако матч обещает быть насыщенным. Прогноз: Результативная ничья (Кф 4,5).

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Брайтон энд Хоув Альбион Роберто Де Дзерби Коди Гакпо
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