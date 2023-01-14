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Де Дзерби против Клоппа. Брайтон – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 14.01.2023
Встречаются соседи в турнирной таблице
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 20-й тур
14 января, 17:00. "Амекс" (Брайтон)
Главный арбитр: Даррен Ингленд
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Если год назад сказать кому-то, что Роберто Де Дзерби вскоре встретится с Юргеном Клоппом, как соседи турнирной таблицы чемпионата, мало кто воспринял бы это за реальность. Но совокупность разных факторов превратила теоретическую возможность в действительность, которую мы сейчас имеем. В то время как "чайки" неплохо идут по пути текущего сезона, "мерсисайдцы" путают педаль газа с тормозом. А пойдет ли у Клоппа вождение на улицах Брайтона?
Новости Брайтона
"Чайки" не слишком удачно вернулись после международной паузы, сразу же в первом матче вылетев из Кубка лиги от третьелигового "Чарльтона". Тогда подопечные Де Дзерби очень сильно давили соперника, но забить так и не смогли – все решилось в серии пенальти не в пользу "Брайтона". Но это скорее была случайность, ведь дальше дела пошли вверх.
В следующих четырех матчах "чайки" трижды победили, забив в общей сложности 14 голов. Однако не нужно забывать и о пропущенных: их было семь. В частности, четыре из этих голов забил "Арсенал". Но проиграть лидеру АПЛ в итоге в два мяча (2:4) – это еще достаточно хороший результат. Да еще ввиду игры защитников "чаек" в том матче: они были не легкие, а хорошо упитанные, тяжелые птицы, которые не успевали за действиями соперников. С атакой, как мы видим, ситуация куда лучше.
Кадры хозяев
Волей-неволей на этот матч не попадет один из лидеров "Брайтона" (по крайней мере, к ЧМ-2022) Леандро Троссард. Он поругался с Роберто Де Дзерби из-за ряда причин, и итальянец решил его не включать в заявку на поединок с "мерсисайдцами". Если бы не бельгиец, сегодняшний матч пропускал бы только Модер – полузащитник уже очень долго находится в лазарете из-за травмы колена.
Новости Ливерпуля
Кризис с Клоппом имеют общую не только первую букву. Часто немецкий тренер во время своей карьеры сталкивался с ним. В том числе кризис постиг его команду и сейчас. В последних пяти матчах "Ливерпуль" выиграл всего дважды, вылетев из Кубка лиги и доведя до переигрывания противостояния Кубка Англии с “Вулверхэмптоном”. Что что, а дополнительные матчи команде Клоппа сейчас явно не нужны.
Но большое количество травм дает о себе знать. Да, пока единственный зимний новичок Гакпо уже дебютировал в предыдущем матче с "вулвз", однако ему нужно еще привыкнуть к проблемным особенностям команды. В том числе и к нереализации Нуньеса, к провалам в полузащите и центре обороны, к свободным флангам позади Александера-Арнольда и Робертсона. Одним словом – "весело". Что Гакпо, что болельщикам "мерсисайдцев".
Кадры гостей
Лазарет – одна из причин неудач "Ливерпуля". Когда есть нестабильность в составе, тогда трудно найти стабильность в результатах. В настоящее время травмированы Артур, ван Дейк, Луис Диас, Жота и Фирмино. Также под вопросом Милнер и Нуньес. С этих игроков можно уже неплохую команду для футзала собрать. Голкипера только не хватает.
Последние пять матчей Брайтона и Ливерпуля
Последние пять встреч хозяев
- 07.01. Мидлсбро – Брайтон 1:5 (Кубок Англии)
- 03.01. Эвертон – Брайтон 1:4 (АПЛ)
- 31.12. Брайтон – Арсенал 2:4 (АПЛ)
- 26.12. Саутгемптон – Брайтон 1:3 (АПЛ)
- 21.12. Чарльтон – Брайтон 0:0 (4:3 в с. п.) (Кубок лиги)
Последние пять встреч гостей
- 07.01. Ливерпуль – Вулверхэмптон 2:2 (Кубок Англии)
- 02.01. Брентфорд – Ливерпуль 3:1 (АПЛ)
- 30.12. Ливерпуль – Лестер 2:1 (АПЛ)
- 26.12. Астон Вилла – Ливерпуль 1:3 (АПЛ)
- 22.12. Манчестер Сити – Ливерпуль 3:2 (Кубок лиги)
Турнирная таблица АПЛ
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Арсенал
|17
|14
|2
|1
|40 - 14
|44
|2
|Манчестер Сити
|17
|12
|3
|2
|45 - 16
|39
|3
|Ньюкасл
|18
|9
|8
|1
|32 - 11
|35
|4
|Манчестер Юнайтед
|17
|11
|2
|4
|27 - 20
|35
|5
|Тоттенхэм
|18
|10
|3
|5
|37 - 25
|33
|6
|Фулхэм
|19
|9
|4
|6
|32 - 28
|31
|7
|Ливерпуль
|17
|8
|4
|5
|34 - 22
|28
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|17
|8
|3
|6
|32 - 25
|27
|9
|Брентфорд
|18
|6
|8
|4
|30 - 28
|26
|10
|Челси
|18
|7
|4
|7
|21 - 21
|25
|11
|Астон Вилла
|19
|7
|4
|8
|22 - 27
|25
|12
|Кристал Пэлас
|17
|6
|4
|7
|17 - 25
|22
|13
|Лестер Сити
|18
|5
|2
|11
|26 - 31
|17
|14
|Лидс Юнайтед
|18
|4
|5
|9
|26 - 33
|17
|15
|Ноттингем Форест
|18
|4
|5
|9
|13 - 34
|17
|16
|Борнмут
|18
|4
|4
|10
|18 - 39
|16
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|4
|3
|11
|15 - 24
|15
|18
|Эвертон
|18
|3
|6
|9
|14 - 24
|15
|19
|Вулверхэмптон
|18
|3
|5
|10
|11 - 27
|14
|20
|Саутгемптон
|18
|3
|3
|12
|15 - 33
|12
Последние пять личных матчей между командами
01.10.22. Ливерпуль – Брайтон 3:3
12.03.22. Брайтон – Ливерпуль 0:2
30.10.21. Ливерпуль – Брайтон 2:2
03.02.21. Ливерпуль – Брайтон 0:1
28.11.20. Брайтон – Ливерпуль 1:1
Цифры и факты
- За последние пять матчей дома "Брайтон" победил только один раз – против "Челси" (4:1).
- Если принимать во внимание только матч на домашнем стадионе, то "чайки" по результатам занимают 14 место в АПЛ.
- С аналогичной ситуацией у “Ливерпуля”, но в выездных противостояниях, 12 позиция в чемпионате.
- В среднем в матчах обеих команд в АПЛ забивается 3,32 гола.
- "Брайтон" лишь дважды побеждал "Ливерпуль" дома за историю в 36 общих поединках: в 1984-м и 1961-м.
- Лучшие бомбардиры обоих коллективов имеют по семь мячей в чемпионате: Салах, Фирмино, Троссард.
Ставки и коэффициенты на матч Брайтон – Ливерпуль
Прогноз матча Брайтон – Ливерпуль от UA-Football
Уже не первый вызов для Де Дзерби в Англии. Календарь так сложился, что его "Брайтон" играл с "Челси", "Арсеналом" (дважды), "Тоттенхэмом", "Манчестер Сити" и тем же "Ливерпулем". Разные результаты были у итальянца, однако именно с “мерсисайдцами” его команда не просто сыграла вничью, а сделала это на Энфилде. Вполне возможно, что и сегодня победитель обнаружен не будет, однако матч обещает быть насыщенным. Прогноз: Результативная ничья (Кф 4,5).
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