Дерби-реванш? Челси – Фулхэм. Анонс и прогноз матча 22-го тура АПЛ на 03.02.2022

Английская Премьер-лига. 22-й тур.

3 февраля. 22:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Стюарт Атвелл (Англия)

22-й тур первенства лондонским дерби откроют "Челси" и "Фулхэм". Совсем недавно, в середине января, "пенсионеры" и "дачники" сыграли между собой перенесенный матч 1-го круга чемпионата Англии. На "Крейвен Коттедж" хозяева одолели гостей со счетом 2:1. Виллиан забил бывшей команде, Фелиш очень ярко дебютировал – чуточку освежил атаку, а потом крайне нетактично ретировался с авансцены с помощью красной карточки.

"Фулхэм", кстати, даже обошелся без помощи дисквалифицированного лидера Александара Митровича. Наверное, "дачники" справились бы и без удаления у "Челси". "Пенсионеры" выглядели настолько невзрачно до красной Жоау, что вряд ли имеют право уповать на подставу от португальца или любой другой злой рок.

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Новости "Челси"

"Челси" не играл в конце января и наконец-то нормально отдохнул, ведь ранее вылетел и из Кубка Англии, и из Кубка лиги. В первую очередь, такая пауза была жизненно необходима самому Поттеру, менеджер команды получил возможность провести в Кобхэме полноценный тренировочный цикл со всеми своими игроками.

Отлеты от "Манчестер Сити" в чемпионате и Кубке были очевидны еще до стартового свистка (0:1, 4:0), закономерным вышло и то самое поражение "Фулхэму" в гостях (2:1). Фелиш, как мы уже написали выше, дал немного импульса, но разбавить гнетущую серость атаки "Челси" банально не успел. Домашняя победа над "Кристал Пэлас" тоже не должна вводить в заблуждение: Кепа поймал кураж и сохранил ворота хозяев в неприкосновенности, а Хавертц реализовал полумомент (1:0).

Вот, наверное, как раз матч с "Ливерпулем" в рамках битвы раненных середняков действительно можно занести в актив команды Поттера. "Красные" забрали себе концовку первого тайма и пошли на штурм в начале второй половины встречи, в сумме вышло всего полчаса доминирования. Все остальное время остро атаковал как раз "Челси", именно "синие" на "Энфилде" были чуть ближе к победе (0:0).

В Ливерпуле дебютировал за "Челси" Михаил Мудрик. Украинский вингер провел на поле отличные полчаса: не боялся идти в обводку, показывать фирменную скорость, в целом действовать изящно и смело. Теперь мы все ждем того момента, когда Мудрик наберет форму и сыграется с партнерами. Верим, точнее, знаем, что на "Энфилде" мы увидели лишь короткий тизер-трейлер.

К слову, Михаил стал частью масштабной трансферной закупки "Челси" зимой и об этом стоит отдельно сказать несколько слов. В действиях Боули легко можно углядеть попытку играть в футбольный менеджер, однако в большинстве подписаний реально просматривается долгосрочное планирование и перспектива. Очевидно, что "Челси" не только взрывает рынок, но и собирает состав на годы вперед. Главный талант Украины Мудрик, перспективные хавбеки Сантос и Чуквуэмека, знакомый Поттеру Кукурелья, многообещающие вратарь Слонина и защитник Бадиашиль, бэкап для Джеймса в лице француза Гюсто, крутой дриблер Мадуэке и, наконец, Энцо Фернандес – не просто чемпион мира, лучший молодой игрок Мундиаля и рекордный трансфер АПЛ, но и настоящий зверь центра поля по прессинг-действиям. Все они молоды и одарены. И к тому моменту, когда рынок окончательно сдуреет теперь уже от привычных для Боули ценников, а УЕФА закроет амортизационные лазейки, "Челси" будет выходить за покупками чисто символически, 1-2 раза в окно.

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Вдобавок сейчас, в масштабах похудевшего календаря, тренер Поттер перестанет попадать под ежедневный пресс заголовков британских газет. Теперь его команда, словно скульптура, шаг за шагом будет высекаться из камня: футболисты без спешки впитают принципы, новички сыграются, сам Грэм размеренно оглянется и поймет, с кем ему стоит расстаться летом. Чистка планируется, о ней уже во всю пишут инсайдеры, но это и так очевидно. Транжира Боули закупил для менеджера новые современные материалы – постепенно на "Стэмфорд Бридж" закипит строительство.

Новости "Фулхэма"

Еще в прошлом сезоне "Фулхэм" играл в Чемпионшипе, а сегодня команда Марку Силвы идет на 7-й строчке турнирной таблицы АПЛ. Можно вспомнить мем "ожидание – реальность", но тут как раз наоборот, действительность оказалась в разы ярче. На данный момент "Фулхэм" по праву находится выше того же "Челси", коллектив демонстрирует уровень игры продвинутого середняка. Очень часто прагматично, всегда настойчиво, нередко выгрызая эпизоды.

Естественно, "дачникам" не хватает баланса: Митрович и Виллиан – лидеры, но они не молоды, их интенсивность и рвение сложно равномерно распределить на весь матч. Не так, как в случае с футболистами помладше, но зато у 20-25-летних нет того опыта, который есть у серба и бразильца.

Команда Силвы первой с кампании-2001/02 выбила 100+ мячей в Чемпионшипе. Митрович забил 43 гола в 44 матчах того сезона – это рекорд для второй по значимости лиги в Англии. Правда, Александар не смог перенести свою результативность в АПЛ, в 17 поединках первенства он настрелял 11 голов и даже к маю не выйдет на старые показатели. Впрочем, все закономерно и ожидаемо. Кстати, в последних двух матчах Митрович отличиться не сумел.

Тем не менее, Марку Силва умело маскирует недостатки подопечных. Он дисциплинирует "дачников", старательно оттирает от них статус команды-лифта, шатающейся из сезона в сезон между Чемпионшипом и Высшим дивизионом. Количество побед у "Фулхэма" в текущем сезоне АПЛ сопоставимо с цифрой в графе "поражения" (9 против 8). Лондонцы не так, чтобы часто расходятся с соперниками миром, в кампании-2022/23 зафиксировано всего 4 ничьи. В чемпионате "Фулхэм" забил на 10 голов больше "Челси" и имеет положительный баланс в столбике "разница мячей" (+2).

Уже осенью стала понятной стратегия руководства и тренерского штаба "Фулхэма". Мощный старт был нацелен на создание необходимого зазора для итогового сохранения прописки. С поставленной задачей новичок уже давно справился. В свое время "Брентфорд" и "Лидс Юнайтед" именно так закрепились в АПЛ, "пчелы" и "павлины" точно подтвердят корректность подхода, ведь спады на дистанции могут возникнуть абсолютно у всех, но дебютантам, попавшим в шторм травм, игрового кризиса и тяжелого календаря, потом намного тяжелее догрести до берега.

После возобновления клубных соревнований "Фулхэм" проиграл всего дважды и оба раза с минимальным счетом 1:0, "Ньюкасл" и "Тоттенхэм" – банально мощнее "дачников". В остальных случаях лондонцы стабильно набирали очки: обыграли "Пэлас" (0:3), "Саутгемптон" (2:1), "Лестер (0:1), "Челси" (2:1), оформили паритет с "Вест Хэмом" (1:1). Подопечные Силвы продолжают вести борьбу и в Кубке Англии: с "Халлом в третьем раунде проблем не возникло (0:2), но с "Сандерлендом" "Фулхэм" ждет переигровка (1:1).

Краткосрочная символическая задача "Фулхэма" – удержаться в десятке. В зимнее трансферное окно состав пополнили правый защитник Седрик Соареш и хавбек Саша Лукич, это точечные грамотные усиления. Долгосрочная же задача клуба – продолжить прогрессировать. Да, у "Брентфорда" и "Лидса" получилось не сорваться вниз, но ведь в то же время существует плохой пример "Шеффилд Юнайтед". В следующем сезоне мы поймем, к кому присоединится "Фулхэм".

Турнирная таблица

Личные встречи

12.01.23 АПЛ "Фулхэм" – "Челси" 2:1

01.05.21 АПЛ "Челси" – "Фулхэм" 2:0

16.01.21 АПЛ "Фулхэм" – "Челси" 0:1

03.03.19 АПЛ "Фулхэм" – "Челси" 1:2

02.12.18 АПЛ "Челси" – "Фулхэм" 2:0

Цифры и факты

– В последних 7 матчах между "Челси" и "Фулхэмом" на "Стэмфорд Бридж" залетал ТМ 2.5;

– "Челси" не проиграл в последних 16 домашних матчах против "Фулхэма" во всех турнирах;

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Все еще дисквалифицирован Фелиш. О Брое можно не вспоминать до лета, Армандо порвал крестообразные связки. Пулишич, Канте, Закария и Менди все еще в лазарете, но, как сообщают британские СМИ, в пределах месяца они должны вернуться на поле. А вот Чилвелл и Джеймс, крылья "Челси", готовы. Как и Лофтус-Чик со Стерлингом, они тренируются с командой.

Получил травму Ковачич; не факт, что поможет "синим" новичок Фернандес – продолжается процесс оформления всех необходимых бумаг. Не до конца готов Фофана.

Конечно же, все мы ждем дебют Михаила Мудрика на домашнем стадионе лондонцев, на "Стэмфорд Бридж". Вполне вероятно, украинец выйдет в старте.

У "Фулхэма" потери минимальные, недоступен только полузащитник Нескен Кебано.

"Челси", 4-3-3: Аррисабалага – Джеймс, Силва, Бадиашиль, Чилвелл – Маунт, Лофтус-Чик, Галлахер – Мудрик, Хавертц, Зиеш

"Фулхэм", 4-2-3-1: Лено – Тете, Диоп, Рим, Робинсон – Рид, Пальинья – Декордова-Рид, Перейра, Виллиан – Митрович

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Фулхэмом" от UA-Футбол

ТМ 2.5 – 1:0. Есть определенные предпосылки к реваншу и в целом встряски для "Челси". Сам Грэм Поттер ранее сказал, что в клубе витает очень позитивная, даже праздничная атмосфера, так как в январе почти каждый день в Кобхэм приезжал новый футболист. К тому же, "синие" отлично отдохнули. "Фулхэм" будет по максимуму цепляться за очки, но и "Челси" на "Стэмфорд Бридж" захочет порадовать своих болельщиков.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.