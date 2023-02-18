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Ноттингем – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.02.23

Англия
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"Горожане" будут пытаться удержать лидерство в турнирной таблице

Ноттингем – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.02.23

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, 24-й тур

18 февраля, 17:00. "Сити Граунд" (Ноттингем)

Главный арбитр: Грэм Скотт

Прямая трансляция: Setanta Sports

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Содержание

“Ноттингем” в этом сезоне потратил больше денег на трансферы, чем “Манчестер Сити”, однако это не помогло лесникам в матче первого круга против горожан. Тогда, в пятом туре, подопечные Гвардиолы камня на камне не оставили от команды Купера на "Этихаде", забив шесть голов без ответа. Для "Ноттингема" такой результат тогда не был сюрпризом – сейчас команда стала немного другой.\

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Новости Ноттингем Форест

Каким стал "Ноттингем"? Командным. Конечно, есть еще куда двигаться, но стоит отметить, что прогресс у “лесников” есть. Из полного аутсайдера чемпионата "Ноттингем" превращается в середнячка. "Лесники" дошли до полуфинала Кубка лиги (выше "Сити" на один раунд, кстати), в чемпионате сейчас занимают 14 место. Более того, у подопечных Купера шесть очков запаса перед 18-м Эвертоном, который в зоне вылета.

Если с сильными соперниками "лесники" могут только таскаться в определенных временных частях матча, то с равными или более слабыми уже появились положительные результаты. К примеру, "Ноттингем" дважды проиграл в Кубке лиги "Манчестер Юнайтед", затем уступил в чемпионате "Фулхэму" (который идет седьмым в турнирной таблице). А вот против "Лидса", "Лестера" и "Саутгемптона" были одержаны победы. В этом сезоне из топ-6 только "Челси" (1:1) и "Ливерпуль" (0:1) потеряли очки против "лесников" – вряд ли это показательный факт сейчас.

Кадры хозяев

Очень большой лазарет у "Ноттингема". Вне игры сразу 10 футболистов. Точно не выйдут сегодня на поле Авонии, Боли, Куяте, Маккена, Ниакате, Ричардс, Дин Хендерсон, Бьянконе. Под вопросом участие в матче Йейтса и Лингарда.

Новости Манчестер Сити

Если другие не могут создать тебе должную конкуренцию, то сделай это сам – именно так подумали "горожане" в этом сезоне. Часто МС с отрывом финиширует на первом месте, а в текущем розыгрыше чемпионата жесткую конкуренцию "Ман Сити" навязал "Арсенал". “Канониры” шли очень уверенно, с хорошим отрывом от подопечных Гвардиолы, но впоследствии весь этот отрыв исчез. А в прошлую среду "Ман Сити" в очном противостоянии переиграл "Арсенал" и вообще вышел на первое место.

Только в этом году у "горожан" три поражения. Дважды были в чемпионате: "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". Однажды – наверное, самое большое поражения этого сезона – “Саутгемптон” обыграл “Ман Сити” в Кубке лиги. "Горожане", кроме АПЛ, пока продолжают бороться в Кубке Англии и Лиге чемпионов. Кстати, в следующую среду команда проведет встречу как раз в ЛЧ против РБ "Лейпциг".

Кадры гостей

Потерь у Гвардиолы меньше – только Стоунс лечится. Уже три матча пропустил англичанин, и еще не будет играть где-то две недели.

Последние пять матчей Ноттингема и Манчестер Сити

Последние пять встреч хозяев

  • 11.02. Фулгем – Ноттингем 2:0 (АПЛ)
  • 05.02. Ноттингем – Лидс 1:0 (АПЛ)
  • 01.02. Манчестер Юнайтед – Ноттингем 2:0 (Кубок лиги)
  • 25.01. Ноттингем – Манчестер Юнайтед 0:3 (Кубок лиги)
  • 21.01. Борнмут – Ноттингем 1:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

  • 15.02. Арсенал – Манчестер Сити 1:3 (АПЛ)
  • 12.02. Манчестер Сити – Астон Вилла 3:1 (АПЛ)
  • 05.02. Тоттенхэм – Манчестер Сити 1:0 (АПЛ)
  • 27.01. Манчестер Сити – Арсенал 1:0 (Кубок Англии)
  • 22.01. Манчестер Сити – Вулверхэмптон 3:0 (АПЛ)

Личные встречи между командами

После 2002 года "горожане" встретились всего дважды. В 2009-м "Манчестер Сити" дома разгромно уступил "Ноттингему" в Кубке Англии со счетом 0:3. Реванша пришлось ждать 13 лет: в августе 2022-го "горожане" выиграли 6:0 – это был первый круг текущего сезона.

В общей сложности у команд 100 сыгранных матчей. За победами впереди "Ман Сити" 41:32. Еще в 27 поединках была зафиксирована ничья.

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 16 3 4 59 - 23 51
2 Арсенал Арсенал 22 16 3 3 47 - 21 51
3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 14 4 5 38 - 28 46
4 Ньюкасл Ньюкасл 22 10 11 1 35 - 13 41
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 23 12 3 8 42 - 35 39
6 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 21 10 5 6 39 - 28 35
7 Фулхэм Фулхэм 23 10 5 8 34 - 30 35
8 Брентфорд Брентфорд 22 8 10 4 36 - 29 34
9 Ливерпуль Ливерпуль 21 9 5 7 36 - 28 32
10 Челси Челси 22 8 7 7 23 - 22 31
11 Астон Вилла Астон Вилла 22 8 4 10 26 - 34 28
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 22 6 7 9 20 - 30 25
13 Лестер Сити Лестер Сити 22 7 3 12 36 - 38 24
14 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 22 6 6 10 17 - 37 24
15 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 22 6 5 11 17 - 31 23
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 22 5 5 12 19 - 27 20
17 Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед 22 4 7 11 28 - 38 19
18 Эвертон Эвертон 22 4 6 12 16 - 30 18
19 Борнмут Борнмут 22 4 6 12 20 - 44 18
20 Саутгемптон Саутгемптон 22 4 3 15 18 - 40 15

Цифры и факты

  • Эрлинг Холанд самостоятельно в этом розыгрыше АПЛ забил больше, чем весь "Ноттингем" на девять голов (26 против 17).
  • С октября прошлого года "лесники" дома проиграли только клубу из Манчестера - "Юнайтед".
  • Команды не играли между собой на поле "Ноттингема" 21,5 год.
  • В последних выездных четырех встречах МС пропускал.

Ставки и коэффициенты на матч Ноттингем Форест – Манчестер Сити

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8.70
5.40
1.36
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8.50
5.00
1.36
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5.55
1.40
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Прогноз матча Ноттингем Форест – Манчестер Сити от UA-Football

"Манчестер Сити" на кураже должен снова победить – "Ноттингем", несмотря на прогресс, не станет большим препятствием. Долго будут "горожане" пытаться прорвать оборону соперника, поэтому до перерыва не стоит ждать голов. Прогноз матча: ТМ 1 в первом тайме (Кф 2,3).

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В статье: Хосеп Гвардиола Ноттингем Форест Манчестер Сити Эрлинг Холанд Стив Купер
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