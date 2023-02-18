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Ноттингем – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.02.23
"Горожане" будут пытаться удержать лидерство в турнирной таблице
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 24-й тур
18 февраля, 17:00. "Сити Граунд" (Ноттингем)
Главный арбитр: Грэм Скотт
Прямая трансляция: Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
- Новости Ноттингем Форест
- Новости Манчестер Сити
- Последние пять матчей Ноттингема и Манчестер Сити
- Личные встречи между командами
- Турнирная таблица чемпионата Англии
- Цифры и факты
- Ставки и коэффициенты на матч Ноттингем Форест – Манчестер Сити
- Прогноз матча Ноттингем Форест – Манчестер Сити от UA-Football
“Ноттингем” в этом сезоне потратил больше денег на трансферы, чем “Манчестер Сити”, однако это не помогло лесникам в матче первого круга против горожан. Тогда, в пятом туре, подопечные Гвардиолы камня на камне не оставили от команды Купера на "Этихаде", забив шесть голов без ответа. Для "Ноттингема" такой результат тогда не был сюрпризом – сейчас команда стала немного другой.\
Новости Ноттингем Форест
Каким стал "Ноттингем"? Командным. Конечно, есть еще куда двигаться, но стоит отметить, что прогресс у “лесников” есть. Из полного аутсайдера чемпионата "Ноттингем" превращается в середнячка. "Лесники" дошли до полуфинала Кубка лиги (выше "Сити" на один раунд, кстати), в чемпионате сейчас занимают 14 место. Более того, у подопечных Купера шесть очков запаса перед 18-м Эвертоном, который в зоне вылета.
Если с сильными соперниками "лесники" могут только таскаться в определенных временных частях матча, то с равными или более слабыми уже появились положительные результаты. К примеру, "Ноттингем" дважды проиграл в Кубке лиги "Манчестер Юнайтед", затем уступил в чемпионате "Фулхэму" (который идет седьмым в турнирной таблице). А вот против "Лидса", "Лестера" и "Саутгемптона" были одержаны победы. В этом сезоне из топ-6 только "Челси" (1:1) и "Ливерпуль" (0:1) потеряли очки против "лесников" – вряд ли это показательный факт сейчас.
Кадры хозяев
Очень большой лазарет у "Ноттингема". Вне игры сразу 10 футболистов. Точно не выйдут сегодня на поле Авонии, Боли, Куяте, Маккена, Ниакате, Ричардс, Дин Хендерсон, Бьянконе. Под вопросом участие в матче Йейтса и Лингарда.
Новости Манчестер Сити
Если другие не могут создать тебе должную конкуренцию, то сделай это сам – именно так подумали "горожане" в этом сезоне. Часто МС с отрывом финиширует на первом месте, а в текущем розыгрыше чемпионата жесткую конкуренцию "Ман Сити" навязал "Арсенал". “Канониры” шли очень уверенно, с хорошим отрывом от подопечных Гвардиолы, но впоследствии весь этот отрыв исчез. А в прошлую среду "Ман Сити" в очном противостоянии переиграл "Арсенал" и вообще вышел на первое место.
Только в этом году у "горожан" три поражения. Дважды были в чемпионате: "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". Однажды – наверное, самое большое поражения этого сезона – “Саутгемптон” обыграл “Ман Сити” в Кубке лиги. "Горожане", кроме АПЛ, пока продолжают бороться в Кубке Англии и Лиге чемпионов. Кстати, в следующую среду команда проведет встречу как раз в ЛЧ против РБ "Лейпциг".
Кадры гостей
Потерь у Гвардиолы меньше – только Стоунс лечится. Уже три матча пропустил англичанин, и еще не будет играть где-то две недели.
Последние пять матчей Ноттингема и Манчестер Сити
Последние пять встреч хозяев
- 11.02. Фулгем – Ноттингем 2:0 (АПЛ)
- 05.02. Ноттингем – Лидс 1:0 (АПЛ)
- 01.02. Манчестер Юнайтед – Ноттингем 2:0 (Кубок лиги)
- 25.01. Ноттингем – Манчестер Юнайтед 0:3 (Кубок лиги)
- 21.01. Борнмут – Ноттингем 1:1 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 15.02. Арсенал – Манчестер Сити 1:3 (АПЛ)
- 12.02. Манчестер Сити – Астон Вилла 3:1 (АПЛ)
- 05.02. Тоттенхэм – Манчестер Сити 1:0 (АПЛ)
- 27.01. Манчестер Сити – Арсенал 1:0 (Кубок Англии)
- 22.01. Манчестер Сити – Вулверхэмптон 3:0 (АПЛ)
Личные встречи между командами
После 2002 года "горожане" встретились всего дважды. В 2009-м "Манчестер Сити" дома разгромно уступил "Ноттингему" в Кубке Англии со счетом 0:3. Реванша пришлось ждать 13 лет: в августе 2022-го "горожане" выиграли 6:0 – это был первый круг текущего сезона.
В общей сложности у команд 100 сыгранных матчей. За победами впереди "Ман Сити" 41:32. Еще в 27 поединках была зафиксирована ничья.
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Манчестер Сити
|23
|16
|3
|4
|59 - 23
|51
|2
|Арсенал
|22
|16
|3
|3
|47 - 21
|51
|3
|Манчестер Юнайтед
|23
|14
|4
|5
|38 - 28
|46
|4
|Ньюкасл
|22
|10
|11
|1
|35 - 13
|41
|5
|Тоттенхэм
|23
|12
|3
|8
|42 - 35
|39
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|21
|10
|5
|6
|39 - 28
|35
|7
|Фулхэм
|23
|10
|5
|8
|34 - 30
|35
|8
|Брентфорд
|22
|8
|10
|4
|36 - 29
|34
|9
|Ливерпуль
|21
|9
|5
|7
|36 - 28
|32
|10
|Челси
|22
|8
|7
|7
|23 - 22
|31
|11
|Астон Вилла
|22
|8
|4
|10
|26 - 34
|28
|12
|Кристал Пэлас
|22
|6
|7
|9
|20 - 30
|25
|13
|Лестер Сити
|22
|7
|3
|12
|36 - 38
|24
|14
|Ноттингем Форест
|22
|6
|6
|10
|17 - 37
|24
|15
|Вулверхэмптон
|22
|6
|5
|11
|17 - 31
|23
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|5
|5
|12
|19 - 27
|20
|17
|Лидс Юнайтед
|22
|4
|7
|11
|28 - 38
|19
|18
|Эвертон
|22
|4
|6
|12
|16 - 30
|18
|19
|Борнмут
|22
|4
|6
|12
|20 - 44
|18
|20
|Саутгемптон
|22
|4
|3
|15
|18 - 40
|15
Цифры и факты
- Эрлинг Холанд самостоятельно в этом розыгрыше АПЛ забил больше, чем весь "Ноттингем" на девять голов (26 против 17).
- С октября прошлого года "лесники" дома проиграли только клубу из Манчестера - "Юнайтед".
- Команды не играли между собой на поле "Ноттингема" 21,5 год.
- В последних выездных четырех встречах МС пропускал.
Ставки и коэффициенты на матч Ноттингем Форест – Манчестер Сити
Прогноз матча Ноттингем Форест – Манчестер Сити от UA-Football
"Манчестер Сити" на кураже должен снова победить – "Ноттингем", несмотря на прогресс, не станет большим препятствием. Долго будут "горожане" пытаться прорвать оборону соперника, поэтому до перерыва не стоит ждать голов. Прогноз матча: ТМ 1 в первом тайме (Кф 2,3).
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