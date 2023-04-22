Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед. Анонс и прогноз на полуфинал Кубка Англии на 22.04.2023

Кубок Англии, полуфинал

22 апреля 2023. Лондон, “Уэмбли”

“Манчестер Сити” 18:45 “Шеффилд Юнайтед”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Манчестер Сити” проиграл три последних полуфинала Кубка Англии, но в сезоне 2022/23 от решающего матча на “Уэмбли” команду Гвардиолы отделяет не гранд АПЛ, а один из лидеров Чемпионшипа.

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Новости Манчестер Сити

“Манчестер Сити” будет проводить свой матч против “Шеффилд Юнайтед” зная, что “Арсенал” потерял очки с “Саутгемптоном”. “Горожане” пока отвлеклись от АПЛ. В среду “Сити” провел сложный матч против “Баварии”, в субботу полуфинал Кубка. Но результат “Арсенала” еще на шаг приблизил “Манчестер Сити” к завоеванию требла.

На “Альянц Арене” “Манчестер Сити” продемонстрировал свое новообретенное умение играть без мяча и действовать на контратаках. “Горожане” справлялись с атаками “Баварии”, забили гол после выпада Холанда, и если бы не пенальти за десять минут до конца матча, выиграли бы свой одиннадцатый подряд матч во всех турнирах.

По словам Гвардиолы, в прошлых сезонах “Сити” не удавалось выйти в финал Кубка Англии во многом из-за усталости. Она есть у “горожан” и перед сегодняшним матчем. “Четвертьфинал Лиги чемпионов был очень измативающим. Каждый год я не чувствовал, что мы физически не были готовы к Кубку. Надеюсь, в этот раз все будет иначе. Но мы так устали, что даже не могли праздновать”. С другой стороны, признает тренер “Сити”, желание выйти в финал может помочь трансформировать усталость в энергию.

Натан Аке пропустит полуфинал с “Шеффилд Юнайтед” из-за травмы, возможно первые игровые минуты после операции получит Фил Фоден.

Новости Шеффилд Юнайтед

“Шеффилд Юнайтед” находится в одном-двух матчах от выхода в английскую Премьер-лигу. За четыре тура до финиша сезона, “Клинки” имеют семиочковый отрыв от третьего “Лутона”, который сыграл на матч больше.

Во вторник команда Пола Хекингботтома переиграла “Бристоль Сити” 1:0. Для “клинков” эта победа была пять в последних шести матчах. После первого тайма, в котором не было моментов, “Шеффилд Юнайтед” добавил в интенсивности и забил свой гол благодаря Джеймсу Макати.

20-летний атакующий хав Макати является одним из ключевых игроков “Шеффилд Юнайтед”, но против “Манчестер Сити” он не сыграет. Как и 21-летний хавбек Томми Дойл. Их контракты принадлежат “Манчестер Сити”, и в “Шеффилд Юнайтед” они играют на правах аренды.

Будет ли Пеп Гвардиола применять ротацию или нет, Хекингботтом говорит, что это будет матч против 11 игроков международного уровня под управлением одного из лучших тренеров мира. “Но мы все равно с нетерпением ждем матча”.

Статистика команд, цифры и факты

Команды из АПЛ выиграли 13 последних полуфиналов Кубка Англии против представителей низших дивизионов.

“Манчестер Сити” выиграл предыдущие четыре матча Кубка Англии с общим счетом 14:0, переиграв “Челси”, “Арсенал”, “Бристоль Сити” и “Бернли”.

“Манчестер Сити” проиграл четыре из пяти последних полуфиналов Кубка Англии.

“Шеффилд Юнайтед” в последний раз играл в финале Кубка Англии в 1936 году.

“Манчестер Сити” не проигрывает во всех турнирах 15 матчей. Ничья с “Баварией” прервала серию из десяти побед.

“Манчестер Сити” выиграл все четыре матча у “Шеффилд Юнайтед” в сезонах 2019/2020 и 2020/21, не пропустив ни гола. Однако последний матч между командами в Кубке Англии в сезоне 2007/08 остался за “клинками”.

Последние пять матчей Манчестер Сити и Шеффилд Юнайтед

Манчестер Сити

19.04 “Бавария” 1:1 (Лига чемпионов)

15.04 “Лестер” 3:1 (АПЛ)

11.04 “Бавария” 3:0 (Лига чемпионов)

08.04 “Саутгемптон” 4:1 (АПЛ)

01.04 “Ливерпуль” 4:1 (АПЛ)

Шеффилд Юнайтед

18.04 “Бристоль Сити” 1:0 (Чемпионшип)

15.04 “Кардифф Сити” 4:1 (Чемпионшип)

10.04 “Бернли” 0:2 (Чемпионшип)

07.04 “Уиган” 1:0 (Чемпионшип)

01.04 “Норвич” 1:0 (Чемпионшип)

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Где смотреть матч Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед

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Личные встречи

“Манчестер Сити” выиграл у “Шеффилд Юнайтед” четыре последних матча, ни разу не пропустив (1:0, 1:0, 1:0, 2:0). Все они состоялись в АПЛ. В Кубке Англии “клинки” были сильнее в четвертом раунде турнира-2008, победив со счетом 2:1.

Ориентировочные составы

“Манчестер Сити”: Ортега – Уокер, Стоунз, Аканджи, Лапорт – Силва, Родри, Гюндоган – Марез, Альварес, Грилиш

“Шеффилд Юнайтед”: Дэвис – Ахмедходжич, Иган, Робинсон – Болдок, Берге, Норвуд, Флек, Лоу – Макберни, Ндиайе

Ставки и Коэффициенты на матч Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед

Прогноз на матч Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед от UA-Football

Полуфинал с “Шеффилд Юнайтед” втиснут между матчами с “Баварией” и “Арсеналом”. Да, это полуфинал Кубка, но против команды Чемпиошипа, и такие футболисты как Холанд и Де Брюйне могут получить дополнительные минуты для отдыха перед решающим отрезком сезона. Но масштабной ротации ожидать не стоит. Шансы “Шеффилд Юнайтед” в любом случае минимальные. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 4:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.