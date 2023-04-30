Ливерпуль - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 30.04.2023

Чемпионат Англии, 34-й тур

30 апреля 2023. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” 18:30 “Тоттенхэм”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Ливерпуль” и “Тоттенхэм” вероятно не будут участвовать в Лиге чемпионов в следующем сезоне, но минимальные шансы на топ-4 остаются у обеих команд. До встречи между собой в воскресенье.

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Новости Ливерпуля

“Ливерпуль” только дважды в сезоне побеждал в трех и больше матчах АПЛ подряд. Именно третьей победой подряд закончилась для “красных” игра с “Вест Хэмом” в среду (2:1).

Команда Юргена Клоппа пропустила первой после классного удара Лукаса Пакета у “хаммерс”, но затем хороший дальний удар получился у Гакпо, а после перерыва Матип мощно вколотил мяч в сетку после углового.

“Ливерпулю” очень повезло, что рефери не дал пенальти за игру рукой Тьяго в своей штрафной. Далеко неоднозначной была и победа над “Ноттингем Форест” в прошлую субботу (3:2). Можно пойти дальше и вспомнить, что даже в игре с “Лидсом”, который закончился разгромом со счетом 6:1, у “Ливерпуля” мало что получалось в первые тридцать минут.

“Ливерпуль” остается нестабильной командой, и фактор случайностей играет большую роль в его матчах. Хотя даже в такой ответственной части сезона Клопп вности тактические изменения в игре своей команды, в частности ближе к центру стал играть Трент Александер-Арнольд, и в последних четырех матчах воспитанник “Ливерпуля” отдал пять ассистов. В предыдущих 27 турах их было всего два.

Конате, пропустивший матч с “Вест Хэм”, готовь вновь играть, должен быть в порядке и Жота, получивший небольшое повреждение спины. Точно пропустят матч Фирмино и Байтетич, Кейта и Окслейд-Чемберлен только вернулись к тренировкам.

Новости Тоттенхэма

“Мы все еще ведем борьбу за четвертое место, но если не получится, то за пятое или шестое – хотим закончить как можно выше”. Как бы оптимистично не пытался быть настроенным Харри Кейн, по этим словам можно понять, что он не рассчитывает на положительный конец сезона для его команды.

Во время матча с “Манчестер Юнайтед” в последнем туре болельщики МЮ призывали Кейна выбрать их клуб летом. Лидер “Тоттенхэма” ответил им прекрасной игрой и результативным пасом на Сона в конце матча, который позволил “шпорам” избежать поражения (2:2).

“Тоттенхэм” положительно отреагировал на назначение Райана Мэйсона и.о. главного тренера до конца сезона. МЮ выигрывал 2:0 в первом тайме, но история игры с “Ньюкаслом” не повторилась – игроки “Тоттенхэм” собрались и смогли отобрать два мяча. Возможно, после увольнения Конте нужно было сразу давать работу Мэйсону, а не Стеллини? С бывшим помощником Конте “Тоттенхэм” набрал четыре очка из 12 возможных в последних четырех турах, фактически выбив из борьбы за топ-4.

Как бы там не было, вызовы перед Мэйсоном остаются сложные. Льорис не сыграет против “Ливерпуля”, по-прежнему травмированы Сессеньон, Биссума, Эмерсон и Бентанкур.

Статистика команд, цифры и факты

“Ливерпуль” в нынешнем сезоне набрал на своем поле 34 очка из 45 возможных, проиграв только один раз, “Лидсу”. На “Энфилде” свои матчи проиграли “Манчестер Сити”, “Ньюкасл” и “Манчестер Юнайтед”.

“Тоттенхэм” не может выиграть в выездных матчах с января. Последние семь выездных поединков во всех турнирах – пять поражений и две ничьи.

“Тоттенхэм” пропустил в выездных матчах АПЛ 31 гол – хуже этот показатель только у четырех команд. С другой стороны, “шпоры” забили в гостях 25 мячей, что является шестым показателем в лиге.

Трент Александер-Арнольд отметился пятью ассистами в последних четырех матчах.

Мохамед Салах забил восемь голов в последних восьми домашних матчах “Ливерпуля”.

“Ливерпуль” проиграл всего один из последних двадцати матчей АПЛ против “Тоттенхэма” (13 побед, шесть ничьих).

“Тоттенхэм” не побеждает на “Энфилде” 12 лет.

Последние пять матчей Ливерпуля и Тоттенхэма

Ливерпуль

26.04 “Вест Хэм” 2:1 (АПЛ)

22.04 “Ноттингем Форест” 3:2 (АПЛ)

17.04 “Лидс” 6:1 (АПЛ)

09.04 “Арсенал” 2:2 (АПЛ)

04.04 “Челси” 0:0 (АПЛ)

Тоттенхэм

27.04 “Манчестер Юнайтед” 2:2 (АПЛ)

23.04 “Ньюкасл” 1:6 (АПЛ)

15.04 “Борнмут” 2:3 (АПЛ)

08.04 “Брайтон” 2:1 (АПЛ)

03.04 “Эвертон” 1:1 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 33 23 6 4 78-38 +40 75 2 "Манчестер Сити" 31 23 4 4 82-29 +53 73 3 "Ньюкасл" 32 17 11 4 58-26 +32 62 4 "Манчестер Юнайтед" 31 18 6 7 48-39 +9 60 5 "Тоттенхэм" 33 16 6 11 60-53 +7 54 6 "Астон Вилла" 33 16 6 11 46-41 +5 54 7 "Ливерпуль" 32 15 8 9 61-39 +22 53 8 "Брайтон энд Хоув Альбион" 31 15 7 9 61-40 +21 52 9 "Брентфорд" 34 12 14 8 52-44 +8 50 10 "Фулхэм" 32 13 6 13 44-43 +1 45 11 "Кристал Пэлас" 34 10 10 14 35-45 -10 40 12 "Челси" 32 10 9 13 30-35 -5 39 13 "Вулверхэмптон" 34 10 7 17 29-50 -21 37 14 "Борнмут" 33 10 6 17 32-63 -31 36 15 "Вест Хэм Юнайтед" 33 9 7 17 37-47 -10 34 16 "Лидс Юнайтед" 33 7 9 17 42-63 -21 30 17 "Ноттингем Форест" 34 7 9 18 30-62 -32 30 18 "Лестер Сити" 33 8 5 20 44-57 -13 29 19 "Эвертон" 33 6 10 17 25-50 -25 28 20 "Саутгемптон" 33 6 6 21 27-57 -30 24

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Личные встречи

В матче первого круга “Ливерпуль” обыграл “Тоттенхэм” на выезде 2:1. Салах сделал дубль, Кейн ответил одним мячом. В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью (2:2 и 1:1). “Тоттенхэм” выиграл всего один из 20 матчей у “Ливерпуля” в Премьер-лиге (13 побед “красных”, шесть ничьих). Общая статистика АПЛ – 30 побед “Ливерпуля”, 14 “Тоттенхэма”, 17 ничьих.

Ориентировочные составы

“Ливерпуль”: Алиссон – Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо, Джонс – Салах, Гакпо, Жота

“Тоттенхэм”: Форстер – Ромеро, Дайер, Лангле – Порро, Скипп, Хейбьерг, Перишич – Сон, Кейн, Ришарлисон

Ставки и Коэффициенты на матч Ливерпуль – Тоттенхэм

Прогноз на матч Ливерпуль – Тоттенхэм от UA-Football

“Тоттенхэму” удалось избежать поражения в игре с “Манчестер Юнайтед”, хотя результат мог быть другим, если бы МЮ был более эффективным в атаке. “Ливерпуль” забил 12 голов в последних четырех матчах и уверенно чувствует себя на “Энфилде”. “Шпорам” будет сложно. Прогноз – победа “Ливерпуля” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.