Фулхэм - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 30.04.2023

Чемпионат Англии, 34-й тур

30 апреля 2023. Лондон, “Крейвен Коттедж”

“Фулхэм” 16:00 “Манчестер Сити”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Начиная с 2012 года “Манчестер Сити” выиграл все 13 матчей у “Фулхэма”, девять из них в чемпионате. Могут ли быть какие-то интриги?

4500 грн Ставка без риска Узнать больше

Новости Фулхэма

“Фулхэм” проиграл пять из семи последних матчей. После поражения “Манчестер Юнайтед” в четвертьфинале Кубка Англии сезон для “дачников” можно считать завершенным. “Фулхэм” уже не вылетит, и не поднимется в еврокубковую зону. Неслучайно команда занимает десятое место в турнирной таблице. Можно уже думать про отпуск.

Так ли это? Марку Силва, разумеется, говорит, что его команда ответственно проведет оставшиеся матчи сезона, который у “Фулхэма” осталось шесть. 18 очков – это немало.

И действительно в матчах с “Эвертоном” (3:1) и “Лидсом” (2:1) команда Силвы играла с отдачей и энергией, сделав достаточно для победы. Совсем другого характера получилась игра против “Астон Виллы” в прошлом туре (0:1), но “Вилла” сейчас сложный соперник для всех команд Премьер-лиги.

“Фулхэм” остается без травмированного Митровича, под вопросом Виллиан. Именно их “дачникам” так не хватало в поединке с дисциплинированной командой Унаи Эмери.

Новости Манчестер Сити

“Борьба за чемпионат не завершилась. Мы должны сыграть свои матчи. Я помню, что случилось после того, как мы выиграли на “Эмирейтс” – ничья против “Ноттингем Форест”. Нам предстоит матч против невероятного “Фулхэма”. Мы не воспринимаем ничего как должное”.

Как бы не пытался Пеп Гвардиола добавить интриги чемпионской гонке, это у него получается не лучшим образом. После сверхубедительной победы над “Арсеналом” в среду, мало кто сомневается, что “горожане” поднимут над головой чемпионский титул в третьем сезоне подряд. “Сити” провел очень мощный матч, Кевин де Брюйне отметился дублем и ассистом, свой мяч положил и Холанд, у “Арсенала” не было никаких шансов.

Для “Манчестер Сити” это была двенадцатая победа в последних триннадцати матчах. Впереди семь игр чемпионата, финал Кубка Англии, полуфинал Лиги чемпионов. Требл очень близко. И “Манчестер Сити” играет как команда, способная его сделать.

Натан Аке остается единственным травмированным футболистом у “Манчестер Сити”.

Статистика команд, цифры и факты

После поражения “Тоттенхэму” на старте февраля (0:1) “Манчестер Сити” взял в Премьер-лиге 28 очков из 30 возможных.

Эрлинг Холанд забил 17 голов в 11 последних матчах. Следующий его мяч будет пятидесятым в первом сезоне за “Манчестер Сити”.

Митрович остается лучшим бомбардиром “Фулхэма” с 11 голами. Помимо него, никто в команде не забил больше четырех мячей.

“Манчестер Сити” выиграл 12 из 13 последних матчей во всех турнирах. В семи из восьми побед команда Гвардиолы побеждала с перевесом три гола и больше.

Джек Грилиш забил четыре гола и отдал пять ассистов в 12 выездных матчах “Манчестер Сити” в Премьер-лиге.

Последние пять матчей Фулхэма и Манчестер Сити

Фулхэм

25.04 “Астон Вилла” 0:1 (АПЛ)

22.04 “Лидс” 2:1 (АПЛ)

15.04 “Эвертон” 3:1 (АПЛ)

08.04 “Вест Хэм” 0:1 (АПЛ)

01.04 “Борнмут” 1:2 (АПЛ)

Манчестер Сити

26.04 “Арсенал” 4:1 (АПЛ)

22.04 “Шеффилд Юнайтед” 3:0 (Кубок Англии)

19.04 “Бавария” 1:1 (Лига чемпионов)

15.04 “Лестер” 3:1 (АПЛ)

11.04 “Бавария” 3:0 (Лига чемпионов)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 33 23 6 4 78-38 +40 75 2 "Манчестер Сити" 31 23 4 4 82-29 +53 73 3 "Ньюкасл" 32 17 11 4 58-26 +32 62 4 "Манчестер Юнайтед" 31 18 6 7 48-39 +9 60 5 "Тоттенхэм" 33 16 6 11 60-53 +7 54 6 "Астон Вилла" 33 16 6 11 46-41 +5 54 7 "Ливерпуль" 32 15 8 9 61-39 +22 53 8 "Брайтон энд Хоув Альбион" 31 15 7 9 61-40 +21 52 9 "Брентфорд" 34 12 14 8 52-44 +8 50 10 "Фулхэм" 32 13 6 13 44-43 +1 45 11 "Кристал Пэлас" 34 10 10 14 35-45 -10 40 12 "Челси" 32 10 9 13 30-35 -5 39 13 "Вулверхэмптон" 34 10 7 17 29-50 -21 37 14 "Борнмут" 33 10 6 17 32-63 -31 36 15 "Вест Хэм Юнайтед" 33 9 7 17 37-47 -10 34 16 "Лидс Юнайтед" 33 7 9 17 42-63 -21 30 17 "Ноттингем Форест" 34 7 9 18 30-62 -32 30 18 "Лестер Сити" 33 8 5 20 44-57 -13 29 19 "Эвертон" 33 6 10 17 25-50 -25 28 20 "Саутгемптон" 33 6 6 21 27-57 -30 24

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Личные встречи

Гол Холанда с пенальти на 90+5 минуте принес “Манчестер Сити” три очка в игре с “Фулхэмом” в первом круге (2:1). Так “горожане” продлили свою серию из 13 побед подряд над “дачниками”. Общая история АПЛ – 16 побед “Манчестер Сити”, девять ничьих, четыре победы “Фулхэма”.

Ориентировочные составы

“Фулхэм”: Лено – Тете, Адарабийо, Рим, Робинсон – Харрисон Рид, Палинья – Уилсон, Перейра, Соломон – Джеймс

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Аканджи, Стоунз, Диаш, Лапорт – Гюндоган, Родри, Де Брюйне – Грилиш, Холанд, Марез

Ставки и Коэффициенты на матч Фулхэм – Манчестер Сити

Прогноз на матч Фулхэм – Манчестер Сити от UA-Football

Матч точно не будет формальностью для “Манчестер Сити”. Никто не выходит на матчи Премьер-лиги с желанием их проиграть. Однако пропасть в нынешнем состоянии “Сити” и “Фулхэма” просто огромная. “Дачники” еще и ослаблены отсутствием Митровича и Виллиана. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 3:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.