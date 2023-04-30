Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фулхэм - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 30.04.2023
Удобный соперник горожан для их суперпобедной серии
Getty Images / Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 34-й тур
30 апреля 2023. Лондон, “Крейвен Коттедж”
“Фулхэм” 16:00 “Манчестер Сити”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Начиная с 2012 года “Манчестер Сити” выиграл все 13 матчей у “Фулхэма”, девять из них в чемпионате. Могут ли быть какие-то интриги?
Новости Фулхэма
“Фулхэм” проиграл пять из семи последних матчей. После поражения “Манчестер Юнайтед” в четвертьфинале Кубка Англии сезон для “дачников” можно считать завершенным. “Фулхэм” уже не вылетит, и не поднимется в еврокубковую зону. Неслучайно команда занимает десятое место в турнирной таблице. Можно уже думать про отпуск.
Так ли это? Марку Силва, разумеется, говорит, что его команда ответственно проведет оставшиеся матчи сезона, который у “Фулхэма” осталось шесть. 18 очков – это немало.
И действительно в матчах с “Эвертоном” (3:1) и “Лидсом” (2:1) команда Силвы играла с отдачей и энергией, сделав достаточно для победы. Совсем другого характера получилась игра против “Астон Виллы” в прошлом туре (0:1), но “Вилла” сейчас сложный соперник для всех команд Премьер-лиги.
“Фулхэм” остается без травмированного Митровича, под вопросом Виллиан. Именно их “дачникам” так не хватало в поединке с дисциплинированной командой Унаи Эмери.
Новости Манчестер Сити
“Борьба за чемпионат не завершилась. Мы должны сыграть свои матчи. Я помню, что случилось после того, как мы выиграли на “Эмирейтс” – ничья против “Ноттингем Форест”. Нам предстоит матч против невероятного “Фулхэма”. Мы не воспринимаем ничего как должное”.
Как бы не пытался Пеп Гвардиола добавить интриги чемпионской гонке, это у него получается не лучшим образом. После сверхубедительной победы над “Арсеналом” в среду, мало кто сомневается, что “горожане” поднимут над головой чемпионский титул в третьем сезоне подряд. “Сити” провел очень мощный матч, Кевин де Брюйне отметился дублем и ассистом, свой мяч положил и Холанд, у “Арсенала” не было никаких шансов.
Для “Манчестер Сити” это была двенадцатая победа в последних триннадцати матчах. Впереди семь игр чемпионата, финал Кубка Англии, полуфинал Лиги чемпионов. Требл очень близко. И “Манчестер Сити” играет как команда, способная его сделать.
Натан Аке остается единственным травмированным футболистом у “Манчестер Сити”.
Статистика команд, цифры и факты
- После поражения “Тоттенхэму” на старте февраля (0:1) “Манчестер Сити” взял в Премьер-лиге 28 очков из 30 возможных.
- Эрлинг Холанд забил 17 голов в 11 последних матчах. Следующий его мяч будет пятидесятым в первом сезоне за “Манчестер Сити”.
- Митрович остается лучшим бомбардиром “Фулхэма” с 11 голами. Помимо него, никто в команде не забил больше четырех мячей.
- “Манчестер Сити” выиграл 12 из 13 последних матчей во всех турнирах. В семи из восьми побед команда Гвардиолы побеждала с перевесом три гола и больше.
- Джек Грилиш забил четыре гола и отдал пять ассистов в 12 выездных матчах “Манчестер Сити” в Премьер-лиге.
Последние пять матчей Фулхэма и Манчестер Сити
Фулхэм
- 25.04 “Астон Вилла” 0:1 (АПЛ)
- 22.04 “Лидс” 2:1 (АПЛ)
- 15.04 “Эвертон” 3:1 (АПЛ)
- 08.04 “Вест Хэм” 0:1 (АПЛ)
- 01.04 “Борнмут” 1:2 (АПЛ)
Манчестер Сити
- 26.04 “Арсенал” 4:1 (АПЛ)
- 22.04 “Шеффилд Юнайтед” 3:0 (Кубок Англии)
- 19.04 “Бавария” 1:1 (Лига чемпионов)
- 15.04 “Лестер” 3:1 (АПЛ)
- 11.04 “Бавария” 3:0 (Лига чемпионов)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|33
|23
|6
|4
|78-38
|+40
|75
|2
|"Манчестер Сити"
|31
|23
|4
|4
|82-29
|+53
|73
|3
|"Ньюкасл"
|32
|17
|11
|4
|58-26
|+32
|62
|4
|"Манчестер Юнайтед"
|31
|18
|6
|7
|48-39
|+9
|60
|5
|"Тоттенхэм"
|33
|16
|6
|11
|60-53
|+7
|54
|6
|"Астон Вилла"
|33
|16
|6
|11
|46-41
|+5
|54
|7
|"Ливерпуль"
|32
|15
|8
|9
|61-39
|+22
|53
|8
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|31
|15
|7
|9
|61-40
|+21
|52
|9
|"Брентфорд"
|34
|12
|14
|8
|52-44
|+8
|50
|10
|"Фулхэм"
|32
|13
|6
|13
|44-43
|+1
|45
|11
|"Кристал Пэлас"
|34
|10
|10
|14
|35-45
|-10
|40
|12
|"Челси"
|32
|10
|9
|13
|30-35
|-5
|39
|13
|"Вулверхэмптон"
|34
|10
|7
|17
|29-50
|-21
|37
|14
|"Борнмут"
|33
|10
|6
|17
|32-63
|-31
|36
|15
|"Вест Хэм Юнайтед"
|33
|9
|7
|17
|37-47
|-10
|34
|16
|"Лидс Юнайтед"
|33
|7
|9
|17
|42-63
|-21
|30
|17
|"Ноттингем Форест"
|34
|7
|9
|18
|30-62
|-32
|30
|18
|"Лестер Сити"
|33
|8
|5
|20
|44-57
|-13
|29
|19
|"Эвертон"
|33
|6
|10
|17
|25-50
|-25
|28
|20
|"Саутгемптон"
|33
|6
|6
|21
|27-57
|-30
|24
Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале
Личные встречи
Гол Холанда с пенальти на 90+5 минуте принес “Манчестер Сити” три очка в игре с “Фулхэмом” в первом круге (2:1). Так “горожане” продлили свою серию из 13 побед подряд над “дачниками”. Общая история АПЛ – 16 побед “Манчестер Сити”, девять ничьих, четыре победы “Фулхэма”.
Ориентировочные составы
“Фулхэм”: Лено – Тете, Адарабийо, Рим, Робинсон – Харрисон Рид, Палинья – Уилсон, Перейра, Соломон – Джеймс
“Манчестер Сити”: Эдерсон – Аканджи, Стоунз, Диаш, Лапорт – Гюндоган, Родри, Де Брюйне – Грилиш, Холанд, Марез
Ставки и Коэффициенты на матч Фулхэм – Манчестер Сити
Прогноз на матч Фулхэм – Манчестер Сити от UA-Football
Матч точно не будет формальностью для “Манчестер Сити”. Никто не выходит на матчи Премьер-лиги с желанием их проиграть. Однако пропасть в нынешнем состоянии “Сити” и “Фулхэма” просто огромная. “Дачники” еще и ослаблены отсутствием Митровича и Виллиана. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 3:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Арсенал готов продать основного опорного полузащитника
- На нефтебазе в Севастополе уничтожено 10 резервуаров, в городе ходят панические слухи - Генштаб
- Победы Зари и Днепра-1, первое поражение Ротаня, рекорд Де Дзерби. Главные новости за 29 апреля
- Вест Хэм – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча на 26.04.2023
- Красотка дня. Очаровательная жена основного полузащитника Вереса. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная бывшая лучшего друга Мудрика в Челси поражает фанатов яркими фото. ФОТО