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Брайтон - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 04.05.2023
Первый из четырех матчей Брайтона против всех команд из топ-4
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 28-й тур
4 мая 2023. Фалмер, “Амекс Стэдиум”
“Брайтон” 22:00 “Манчестер Юнайтед”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Матч с “Манчестер Юнайтед” крайне важен для еврокубковый амбиций “Брайтона”, кроме того команда Роберто Де Дзерби может отомстить за вылет из полуфинала Кубка Англии после поражения МЮ в серии пенальти.
- Новости Брайтона
- Новости Манчестер Юнайтед
- Статистика команд, цифры и факты
- Последние пять матчей Брайтона и Манчестер Юнайтед
- Турнирная таблица
- Где смотреть матч Брайтон – Манчестер Юнайтед
- Личные встречи
- Ориентировочные составы
- Ставки и Коэффициенты на матч Брайтон – Манчестер Юнайтед
- Прогноз на матч Брайтон – Манчестер Юнайтед от UA-Football
Новости Брайтона
В субботу “Брайтон” забил в ворота “Вулверхэмптона” шесть безответных мячей. “Чайки” продемонстрировали прекрасную игру в атаке, по два мяча забили Ундав, Уэлбек и Гросс. Интересно, что лидеры “чаек” Митома, Мак Аллистер и Кайседо остались в запасе, но и без них команда Де Дзерби сыграла очень зрелищно и уверенно.
Сам итальянец сказал, что это был лучший для него матч в качестве тренера. Но при этом Де Дзерби говорит, что его команда еще далека от совершенства. Нужно работать каждый день, и готовится что к следующим матчам, чтобы гарантировать первое в истории клуба участие в еврокубках. Календарь у “чаек” сложный. Помимо МЮ, впереди поединки с “Арсеналом”, “Ньюкаслом”, “Манчестер Сити”, “Астон Виллой” и другими.
Игроки “Брайтона” обожают Де Дзерби и его видение футбола. Но они опасаются, что экс-тренера “Шахтера” летом может покинуть клуб ради работы в гранде, например в миланском “Интере”.
К слову Де Дзерби может пропустить матч с “Манчестер Юнайтед” из-за болезни. Предматчевую пресс-конференцию алленаторе “чаек” пропустил, но все же есть надежда, что он успеет восстановиться. “Брайтон” остается без травмированных Лалланы, Сармиенто, Лэмпти и Модера, Фергюсон и Велтман под вопросом.
Новости Манчестер Юнайтед
После крупного поражения “Севилье” (0:3) и вылета из Лиги Европы, безголевых 120 минут с “Брайтоном” в полуфинале Кубка Англии и ничьи с “Тоттенхэмом” (2:2) команда Эрика Тен Хага удалось наконец-то победить. И это была победа над непростым соперником. У “Астон Виллы” была серия из десяти матчей без поражений, но МЮ смог переиграть крепкую команду Унаи Эмери. Единственный гол забил Бруну Фернандеш.
Важно отметить и в каком стиле победил “Манчестер Юнайтед”. Хозяева на “Олд Траффорд” навязали “Вилле” физический, вертикальный футбол, гости не были готовы к бескомпромиссным лонгболлам МЮ, так был забит и единственный гол в матче. Длинная передача на Рашфорда, с ударом вингера МЮ Мартинес справился, но на добивании был Бруну Фернандеш.
Месту “Манчестер Юнайтед” в топ-4 мало что угрожает, но Эрик тен Хаг продолжает ставить перед командой максимальные задачи. “У нас осталось шесть матчей в чемпионате и мы хотим выиграть их все. Нужна полная концентрация и энергия”.
Виктор Линделеф и Люк Шоу продолжают прекрасно взаимодействовать в роли центральных защитников, Рафаэль Варан пока еще не готов вернуться. Вне игры остается и Скотт Мактомини. Продолжают восстановление Мартинес, ван Де Бек, Гарначо и Хитон.
Статистика команд, цифры и факты
- “Манчестер Юнайтед” проиграл три из пяти последних матчей “Брайтону” на “Амекс Стэдиуме” в Премьер-лиге.
- Начиная с сезона 2017/2018 только Мохамед Салах (10) забил больше голов “Манчестер Юнайтед”, чем Паскаль Гросс (6).
- “Брайтон” выиграл три из четырех последних матчей в мидуик (вторник, среда, четверг), но “Юнайтед” ни разу не проиграл в девяти последних выездных матчах АПЛ в четверг. Серия длится с 2002 года.
- “Манчестер Юнайтед” не проигрывает в АПЛ пять матчей подряд (четыре победы, ничья).
- “Юнайтед” слабо проводит выездные матчи против команд верхней половины таблицы. Последние 13 таких игр – одна победа (над “Фулхэмом” 2:1), три ничьи, девять поражений.
- С января по апрель у “Брайтона” было всего одно поражение в чемпионате, но в последних четырех турах команда Де Дзерби проиграла дважды.
- “Юнайтед” делал клиншиты в семи из десяти последних матчах АПЛ.
Последние пять матчей Брайтона и Манчестер Юнайтед
Брайтон
- 29.04 “Вулверхэмптон” 6:0 (АПЛ)
- 26.04 “Ноттингем Форест” 1:3 (АПЛ)
- 23.04 “Манчестер Юнайтед” 0:0 (Кубок Англии)
- 15.04 “Челси” 2:1 (АПЛ)
- 08.04 “Тоттенхэм” 1:2 (АПЛ)
Манчестер Юнайтед
- 30.04 “Астон Вилла” 1:0 (АПЛ)
- 27.04 “Тоттенхэм” 2:2 (АПЛ)
- 23.04 “Брайтон” 0:0 (Кубок Англии)
- 20.04 “Севилья” 0:3 (Лига Европы)
- 16.04 “Ноттингем Форест” 2:0 (АПЛ)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Арсенал"
|34
|24
|6
|4
|81-39
|+42
|78
|2
|"Манчестер Сити"
|32
|24
|4
|4
|84-30
|+54
|76
|3
|"Ньюкасл"
|33
|18
|11
|4
|61-27
|+34
|65
|4
|"Манчестер Юнайтед"
|32
|19
|6
|7
|49-39
|+10
|63
|5
|"Ливерпуль"
|33
|16
|8
|9
|65-42
|+23
|56
|6
|"Тоттенхэм"
|34
|16
|6
|12
|63-57
|+6
|54
|7
|"Астон Вилла"
|34
|16
|6
|12
|46-42
|+4
|54
|8
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|31
|15
|7
|9
|61-40
|+21
|52
|9
|"Брентфорд"
|34
|12
|14
|8
|52-44
|+8
|50
|10
|"Фулхэм"
|33
|13
|6
|14
|45-45
|0
|45
|11
|"Кристал Пэлас"
|34
|10
|10
|14
|35-45
|-10
|40
|12
|"Челси"
|33
|10
|9
|14
|31-38
|-7
|39
|13
|"Борнмут"
|34
|11
|6
|17
|36-64
|-28
|39
|14
|"Вулверхэмптон"
|34
|10
|7
|17
|29-50
|-21
|37
|15
|"Вест Хэм Юнайтед"
|33
|9
|7
|17
|37-47
|-10
|34
|16
|"Лестер Сити"
|34
|8
|6
|20
|46-59
|-13
|30
|17
|"Лидс Юнайтед"
|34
|7
|9
|18
|43-67
|-24
|30
|18
|"Ноттингем Форест"
|34
|7
|9
|18
|30-62
|-32
|30
|19
|"Эвертон"
|34
|6
|11
|17
|27-52
|-25
|29
|20
|"Саутгемптон"
|34
|6
|6
|22
|28-60
|-32
|24
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Где смотреть матч Брайтон – Манчестер Юнайтед
Личные встречи
Полуфинал Кубка Англии (0:0, 7:6 по пенальти в пользу “Манчестер Юнайтед”) был второй встречей команд в сезоне. В первом туре АПЛ "Брайтон" еще Грэма Поттера обыграл МЮ на выезде со счетом 2:1. В прошлом сезоне “Брайтон” проиграл на выезде (0:2), но выиграл домашний матч. Общая статистика АПЛ: семь побед “Манчестер Юнайтед”, четыре “Брайтона”, ни одной ничьи.
Ориентировочные составы
“Брайтон”: Стил – Гросс, Данк, Колуилл, Эступиньян – Мак Аллистер, Кайседо – Марч, Ундав, Митома – Уэлбек
“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Далот, Линделеф, Шоу, Маласия – Каземиро, Забитцер – Антони, Фернандеш, Санчо – Рашфорд
Ставки и Коэффициенты на матч Брайтон – Манчестер Юнайтед
Прогноз на матч Брайтон – Манчестер Юнайтед от UA-Football
“Брайтон” и “Манчестер Юнайтед” совсем недавно сыграли 0:0 в Кубке Англии, но в чемпионате команды еще ни разу не делили очки. Можно предположить, что тенденция продолжится. Два последних домашних поражения “Брайтона” были от лондонских команд (“Фулхэм” и “Арсенал”), “Манчестер Юнайтед” очевидно представляет другой город, поэтому “Брайтон” не должен проиграть. А если серьезно, то последним результатам и качестве игры команд очень сложно сделать предположение, как они сыграют между собой. Вероятно вверх все же возьмет прагматизм, а не романтика. Прогноз – победа “Манчестер Юнайтед” 1:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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