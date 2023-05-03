Брайтон - Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 04.05.2023

Чемпионат Англии, 28-й тур

4 мая 2023. Фалмер, “Амекс Стэдиум”

“Брайтон” 22:00 “Манчестер Юнайтед”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Матч с “Манчестер Юнайтед” крайне важен для еврокубковый амбиций “Брайтона”, кроме того команда Роберто Де Дзерби может отомстить за вылет из полуфинала Кубка Англии после поражения МЮ в серии пенальти.

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Новости Брайтона

В субботу “Брайтон” забил в ворота “Вулверхэмптона” шесть безответных мячей. “Чайки” продемонстрировали прекрасную игру в атаке, по два мяча забили Ундав, Уэлбек и Гросс. Интересно, что лидеры “чаек” Митома, Мак Аллистер и Кайседо остались в запасе, но и без них команда Де Дзерби сыграла очень зрелищно и уверенно.

Сам итальянец сказал, что это был лучший для него матч в качестве тренера. Но при этом Де Дзерби говорит, что его команда еще далека от совершенства. Нужно работать каждый день, и готовится что к следующим матчам, чтобы гарантировать первое в истории клуба участие в еврокубках. Календарь у “чаек” сложный. Помимо МЮ, впереди поединки с “Арсеналом”, “Ньюкаслом”, “Манчестер Сити”, “Астон Виллой” и другими.

Игроки “Брайтона” обожают Де Дзерби и его видение футбола. Но они опасаются, что экс-тренера “Шахтера” летом может покинуть клуб ради работы в гранде, например в миланском “Интере”.

К слову Де Дзерби может пропустить матч с “Манчестер Юнайтед” из-за болезни. Предматчевую пресс-конференцию алленаторе “чаек” пропустил, но все же есть надежда, что он успеет восстановиться. “Брайтон” остается без травмированных Лалланы, Сармиенто, Лэмпти и Модера, Фергюсон и Велтман под вопросом.

Новости Манчестер Юнайтед

После крупного поражения “Севилье” (0:3) и вылета из Лиги Европы, безголевых 120 минут с “Брайтоном” в полуфинале Кубка Англии и ничьи с “Тоттенхэмом” (2:2) команда Эрика Тен Хага удалось наконец-то победить. И это была победа над непростым соперником. У “Астон Виллы” была серия из десяти матчей без поражений, но МЮ смог переиграть крепкую команду Унаи Эмери. Единственный гол забил Бруну Фернандеш.

Важно отметить и в каком стиле победил “Манчестер Юнайтед”. Хозяева на “Олд Траффорд” навязали “Вилле” физический, вертикальный футбол, гости не были готовы к бескомпромиссным лонгболлам МЮ, так был забит и единственный гол в матче. Длинная передача на Рашфорда, с ударом вингера МЮ Мартинес справился, но на добивании был Бруну Фернандеш.

Месту “Манчестер Юнайтед” в топ-4 мало что угрожает, но Эрик тен Хаг продолжает ставить перед командой максимальные задачи. “У нас осталось шесть матчей в чемпионате и мы хотим выиграть их все. Нужна полная концентрация и энергия”.

Виктор Линделеф и Люк Шоу продолжают прекрасно взаимодействовать в роли центральных защитников, Рафаэль Варан пока еще не готов вернуться. Вне игры остается и Скотт Мактомини. Продолжают восстановление Мартинес, ван Де Бек, Гарначо и Хитон.

Статистика команд, цифры и факты

“Манчестер Юнайтед” проиграл три из пяти последних матчей “Брайтону” на “Амекс Стэдиуме” в Премьер-лиге.

Начиная с сезона 2017/2018 только Мохамед Салах (10) забил больше голов “Манчестер Юнайтед”, чем Паскаль Гросс (6).

“Брайтон” выиграл три из четырех последних матчей в мидуик (вторник, среда, четверг), но “Юнайтед” ни разу не проиграл в девяти последних выездных матчах АПЛ в четверг. Серия длится с 2002 года.

“Манчестер Юнайтед” не проигрывает в АПЛ пять матчей подряд (четыре победы, ничья).

“Юнайтед” слабо проводит выездные матчи против команд верхней половины таблицы. Последние 13 таких игр – одна победа (над “Фулхэмом” 2:1), три ничьи, девять поражений.

С января по апрель у “Брайтона” было всего одно поражение в чемпионате, но в последних четырех турах команда Де Дзерби проиграла дважды.

“Юнайтед” делал клиншиты в семи из десяти последних матчах АПЛ.

Последние пять матчей Брайтона и Манчестер Юнайтед

Брайтон

29.04 “Вулверхэмптон” 6:0 (АПЛ)

26.04 “Ноттингем Форест” 1:3 (АПЛ)

23.04 “Манчестер Юнайтед” 0:0 (Кубок Англии)

15.04 “Челси” 2:1 (АПЛ)

08.04 “Тоттенхэм” 1:2 (АПЛ)

Манчестер Юнайтед

30.04 “Астон Вилла” 1:0 (АПЛ)

27.04 “Тоттенхэм” 2:2 (АПЛ)

23.04 “Брайтон” 0:0 (Кубок Англии)

20.04 “Севилья” 0:3 (Лига Европы)

16.04 “Ноттингем Форест” 2:0 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 34 24 6 4 81-39 +42 78 2 "Манчестер Сити" 32 24 4 4 84-30 +54 76 3 "Ньюкасл" 33 18 11 4 61-27 +34 65 4 "Манчестер Юнайтед" 32 19 6 7 49-39 +10 63 5 "Ливерпуль" 33 16 8 9 65-42 +23 56 6 "Тоттенхэм" 34 16 6 12 63-57 +6 54 7 "Астон Вилла" 34 16 6 12 46-42 +4 54 8 "Брайтон энд Хоув Альбион" 31 15 7 9 61-40 +21 52 9 "Брентфорд" 34 12 14 8 52-44 +8 50 10 "Фулхэм" 33 13 6 14 45-45 0 45 11 "Кристал Пэлас" 34 10 10 14 35-45 -10 40 12 "Челси" 33 10 9 14 31-38 -7 39 13 "Борнмут" 34 11 6 17 36-64 -28 39 14 "Вулверхэмптон" 34 10 7 17 29-50 -21 37 15 "Вест Хэм Юнайтед" 33 9 7 17 37-47 -10 34 16 "Лестер Сити" 34 8 6 20 46-59 -13 30 17 "Лидс Юнайтед" 34 7 9 18 43-67 -24 30 18 "Ноттингем Форест" 34 7 9 18 30-62 -32 30 19 "Эвертон" 34 6 11 17 27-52 -25 29 20 "Саутгемптон" 34 6 6 22 28-60 -32 24

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Личные встречи

Полуфинал Кубка Англии (0:0, 7:6 по пенальти в пользу “Манчестер Юнайтед”) был второй встречей команд в сезоне. В первом туре АПЛ "Брайтон" еще Грэма Поттера обыграл МЮ на выезде со счетом 2:1. В прошлом сезоне “Брайтон” проиграл на выезде (0:2), но выиграл домашний матч. Общая статистика АПЛ: семь побед “Манчестер Юнайтед”, четыре “Брайтона”, ни одной ничьи.

Ориентировочные составы

“Брайтон”: Стил – Гросс, Данк, Колуилл, Эступиньян – Мак Аллистер, Кайседо – Марч, Ундав, Митома – Уэлбек

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа – Далот, Линделеф, Шоу, Маласия – Каземиро, Забитцер – Антони, Фернандеш, Санчо – Рашфорд

Ставки и Коэффициенты на матч Брайтон – Манчестер Юнайтед

Прогноз на матч Брайтон – Манчестер Юнайтед от UA-Football

“Брайтон” и “Манчестер Юнайтед” совсем недавно сыграли 0:0 в Кубке Англии, но в чемпионате команды еще ни разу не делили очки. Можно предположить, что тенденция продолжится. Два последних домашних поражения “Брайтона” были от лондонских команд (“Фулхэм” и “Арсенал”), “Манчестер Юнайтед” очевидно представляет другой город, поэтому “Брайтон” не должен проиграть. А если серьезно, то последним результатам и качестве игры команд очень сложно сделать предположение, как они сыграют между собой. Вероятно вверх все же возьмет прагматизм, а не романтика. Прогноз – победа “Манчестер Юнайтед” 1:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.