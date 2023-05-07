Вест Хэм – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 07.05.23

Английская Премьер-лига, 35-й тур

7 мая, 21:00. "Олимпийский" (Лондон)

Главный арбитр: Питер Бэнкс

Прямая трансляция: Setanta Sports

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Финиш чемпионата все ближе и ближе. Ни “Вест Хэм”, ни “Манчестер Юнайтед” еще не решили свои текущие задачи. "Молотобойцев" до сих пор жмет снизу зона вылета, а к "красным дьяволам" все ближе и ближе подступают конкуренты за Лигу чемпионов.

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Новости Вест Хэма

Дэвид Мойес держится буквально на волоске. Руководство клуба до последнего дает шанс шотландцу, рискуя АПЛ. А может быть, и видит логику в том, что не нужно снимать наставника перед несколькими решающими играми. Впереди, кроме последних битв в чемпионате, еще и борьба в Лиге конференций. Если "молотобойцы" завоюют евротрофей (и выйдут в группу ЛЕ), однако вылетят в Чемпионшип, то интересно будет наблюдать за таким сочетанием. Может повториться похожая история, которая была у “Уигана” в сезоне 2013/2014 гг.

После трех поражений подряд подопечные Мойеса опустились вниз. В настоящее время "Вест Хэм" на четыре очка опережает зону вылета. На текущую секунду – это достаточно хороший гандикап, учитывая, что до конца сезона еще четыре матча. Но после каждого из туров отрыв может уменьшаться. Однако МЮ – это самый серьезный соперник. Все будет решаться в очных встречах с еще одними претендентами на вылет – "Лидсом" и "Лестером". Эти матчи приходятся на два финальных раунда.

Кадры хозяев

Перед прошлым матчем против "Сити" сразу несколько основных игроков "Вест Хэма" подхватили вирус. Однако сегодня Агерд, Райс и Соучек смогут сыграть. Но потери все еще есть: Цоуфал и Зума недавно прибавились к лазарету. Также там находится и Скамакка.

Новости Манчестер Юнайтед

В прошлом матче "манкунианцы" уступили "Брайтону". "Чайки" имели общее преимущество, однако казалось, что все идет к ничьей. Под конец подопечные Де Дзерби поджали уставших "красных дьяволов" и, наконец, смогли заработать пенальти, который реализовал Макаллистер. Еще один яркий пример того, как МЮ играет последние два месяца. Даже если команду хватает на час матча, то потом подопечные тен Хага конкретно устают.

Сейчас МЮ находится в достаточно комфортном положении. “Манкунианцы” идут на четвертом месте, опережая пятый “Ливерпуль” на одно очко с двумя матчами в запасе. В последующих поединках мотивированным остается только "Вест Хэм". Остальные встречи будут нести более ознакомительно-общественный формат. При правильном распределении сил финиш чемпионата может показаться легким. Однако их еще нужно иметь.

Кадры гостей

Потери есть и у МЮ. Они значительно больше, чем у "молотобойцев". В лазарете находятся сразу семь игроков: Мактоминей, Варан, Джонс, Мартинес, Хитон, ван де Бек и Гарначо.

Последние пять матчей Вест Хэма и Манчестер Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

03.05. Манчестер Сити – Вест Хэм 3:0 (АПЛ)

29.04. Кристал Пэлас – Вест Хэм 4:3 (АПЛ)

26.04. Вест Хэм – Ливерпуль 1:2 (АПЛ)

23.04. Борнмут – Вест Хэм 0:4 (АПЛ)

20.04. Вест Хэм – Гент 4:1 (Лига конференций)

Последние пять встреч гостей

04.05. Брайтон – Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)

30.04. Манчестер Юнайтед – Астон Вилла 1:0 (АПЛ)

27.04. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 2:2 (АПЛ)

23.04. Брайтон – Манчестер Юнайтед 0:0 (6:7 в с. п.) (Кубок Англии)

20.04. Севилья – Манчестер Юнайтед 3:0 (ЛЕ)

Последние пять матчей между соперниками

01.03.23. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 3:1 (Кубок Англии)

30.10.22. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)

22.01.22. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)

22.09.21. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 0:1 (Кубок лиги)

19.09.21. Вест Хэм – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Манчестер Сити 34 26 4 4 89 - 31 82 2 Арсенал 34 24 6 4 81 - 39 78 3 Ньюкасл 33 18 11 4 61 - 27 65 4 Манчестер Юнайтед 33 19 6 8 49 - 40 63 5 Ливерпуль 35 18 8 9 67 - 42 62 6 Тоттенхэм 35 17 6 12 64 - 57 57 7 Брайтон энд Хоув Альбион 32 16 7 9 62 - 40 55 8 Астон Вилла 35 16 6 13 46 - 43 54 9 Брентфорд 35 12 14 9 52 - 45 50 10 Фулхэм 34 13 6 15 45 - 46 45 11 Челси 34 11 9 14 34 - 39 42 12 Кристал Пэлас 35 10 10 15 35 - 46 40 13 Вулверхэмптон 35 11 7 17 30 - 50 40 14 Борнмут 35 11 6 18 37 - 67 39 15 Вест Хэм Юнайтед 34 9 7 18 37 - 50 34 16 Лестер Сити 34 8 6 20 46 - 59 30 17 Лидс Юнайтед 35 7 9 19 44 - 69 30 18 Ноттингем Форест 34 7 9 18 30 - 62 30 19 Эвертон 34 6 11 17 27 - 52 29 20 Саутгемптон 34 6 6 22 28 - 60 24

Ставки и коэффициенты на матч Вест Хэм – Манчестер Юнайтед

Прогноз на матч Вест Хэм – Манчестер Юнайтед от UA-Football

Сойдутся в битве соперники, уже уставшие от этого сезона. Они могут играть на максимум только до перерыва – на большее их не хватает. Поэтому конструктивный футбол можно будет увидеть только в первом тайме, а уже во втором начнутся качели. Прогноз: Обе забьют во втором тайме (Кф 2,8).