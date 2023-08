Срез уровня амбиций. Ньюкасл – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 1-го тура АПЛ на 12.08.2023

Английская Премьер-лига. 1-й тур.

12 августа. 19:30. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"

Главный судья: Эндрю Мэдли (Англия)

Трансляция: app.setantasports.com

Последний временной слот субботы в Англии заняли "Ньюкасл Юнайтед" и "Астон Вилла". В прошлом сезоне АПЛ "джорди" закрыли ТОП-4 и спустя двадцать лет наконец-то оформили путевку в Лигу чемпионов. "Вилланы" финишировали на седьмой строчке и теперь сыграют в Лиге конференций. В целом, команды очень неплохо усилились этим летом, на новую кампанию у них абсолютно точно амбициозные планы.

Подопечные Эдди Хау провели 7 товарищеских матчей. Обыграли "Гейтсхед" (2:3), "Рейнджерс" (1:2), "Брайтон" (1:2), "Фиорентину" (2:0) и "Вильярреал" (4:0), а еще сыграли вничью с "Челси" (1:1) и… "Астон Виллой" (3:3). На сборах "джорди" выглядели прилично, только в поединке с лондонцами им не удалось забить два гола и больше.

Игру "сороки", типично для себя, не сушили. Пропускали в основном в режиме "встречных курсов". Оригинальный розыгрыш стандартных положений, быстрые вертикальные атаки, контроль мяча – "Ньюкасл" отрабатывал, оттачивал и повторял все то, что и так прекрасно умеет делать.

В кабинетах ради глубины состава под четыре турнира старалось уже руководство. По состоянию на сегодня менеджмент "Ньюкасла" затащил на "Сент-Джеймс Парк" Сандро Тонали, Харви Барнса и Тино Ливраменто. Один из лучших хавбеков Италии, качественный фланговый бегунок и талантливый правый защитник. Адаптация Тонали к АПЛ – одна из главных интриг сезона. Барнса взяли на замену отправившемуся на заработки в Саудовскую Аравию Сен-Максимену, ему приспосабливание к реалиям чемпионата не нужно. Ливраменто после тяжелой травмы колена приехал страховать Триппьера – свои 15-18 матчей Тино обязательно получит.

