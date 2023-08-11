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Срез уровня амбиций. Ньюкасл – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 1-го тура АПЛ на 12.08.2023
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "сороками" и "львами" в рамках чемпионата Англии
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига. 1-й тур.
12 августа. 19:30. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"
Главный судья: Эндрю Мэдли (Англия)
Трансляция: app.setantasports.com
Последний временной слот субботы в Англии заняли "Ньюкасл Юнайтед" и "Астон Вилла". В прошлом сезоне АПЛ "джорди" закрыли ТОП-4 и спустя двадцать лет наконец-то оформили путевку в Лигу чемпионов. "Вилланы" финишировали на седьмой строчке и теперь сыграют в Лиге конференций. В целом, команды очень неплохо усилились этим летом, на новую кампанию у них абсолютно точно амбициозные планы.
Новости "Ньюкасл Юнайтед"
Подопечные Эдди Хау провели 7 товарищеских матчей. Обыграли "Гейтсхед" (2:3), "Рейнджерс" (1:2), "Брайтон" (1:2), "Фиорентину" (2:0) и "Вильярреал" (4:0), а еще сыграли вничью с "Челси" (1:1) и… "Астон Виллой" (3:3). На сборах "джорди" выглядели прилично, только в поединке с лондонцами им не удалось забить два гола и больше.
Игру "сороки", типично для себя, не сушили. Пропускали в основном в режиме "встречных курсов". Оригинальный розыгрыш стандартных положений, быстрые вертикальные атаки, контроль мяча – "Ньюкасл" отрабатывал, оттачивал и повторял все то, что и так прекрасно умеет делать.
В кабинетах ради глубины состава под четыре турнира старалось уже руководство. По состоянию на сегодня менеджмент "Ньюкасла" затащил на "Сент-Джеймс Парк" Сандро Тонали, Харви Барнса и Тино Ливраменто. Один из лучших хавбеков Италии, качественный фланговый бегунок и талантливый правый защитник. Адаптация Тонали к АПЛ – одна из главных интриг сезона. Барнса взяли на замену отправившемуся на заработки в Саудовскую Аравию Сен-Максимену, ему приспосабливание к реалиям чемпионата не нужно. Ливраменто после тяжелой травмы колена приехал страховать Триппьера – свои 15-18 матчей Тино обязательно получит.
Getting set for our season opener this weekend! ????— Newcastle United FC (@NUFC) August 9, 2023
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Новости "Астон Виллы"
"Львы" на сборах тоже не проигрывали. Команда Эмери трижды оформила паритет со своими спарринг-партнерами ("Уолсолл", 1:1; "Ньюкасл" и "Брентфорд" – в обоих случаях 3:3) и столько же раз выиграла – у "Фулхэма" (0:2), "Лацио" (3:0) и "Валенсии" (1:2).
В июне в Бирмингем приехал известный спортивный директор Рамон Мончи. Да-да, это с ним "Севилья" выиграла все свои Лиги Европы. Старый друг Эмери призван помочь клубу из Бирмингема, как минимум, удержать добытые ранее позиции, если не прыгнуть выше. "Астон Вилла" порадовала в прошлом сезоне, под руководством Унаи команда ментально окрепла, отошла от правления Джеррарда – теперь у "львов" есть корректный вектор для движения.
"Астон Вилла" усилила каждую из линий в поле. Испанский защитник Пау Торрес поможет в обороне, взятый свободный агентом Юри Тилеманс в средней линии, а экс-форвард "Байера" Мусса Диаби – в атаке. Еще клуб хочет взять Феррана Торреса, знакомого фанатам АПЛ по выступлениям в "Манчестер Сити".
???????? pic.twitter.com/Xgm8kVKtnq— Aston Villa (@AVFCOfficial) August 9, 2023
Личные встречи
24.07.23 КТМ "Ньюкасл Юнайтед" – "Астон Вилла" 3:3
15.04.23 АПЛ "Астон Вилла" – "Ньюкасл Юнайтед" 3:0
29.10.22 АПЛ "Ньюкасл Юнайтед" – "Астон Вилла" 4:0
13.02.22 АПЛ "Ньюкасл Юнайтед" – "Астон Вилла" 1:0
21.08.21 АПЛ "Астон Вилла" – "Ньюкасл Юнайтед" 2:0
Цифры и факты
– "Ньюкасл" не знает поражений в 16 последних домашних матчах против "Виллы" во всех турнирах;
– В последних 3 поединках между командами залетал ТБ 2.5.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Эдди Хау не рассчитывает на Крафта и Манкильо, под небольшим вопросом Уиллок и Шер. У гостей точно не сыграют Морено, Рэмзи, Буэндия, Дендонкер, Айрогбунам, Дуран и Траоре.
"Ньюкасл", 4-3-3: Поуп – Триппьер, Шер, Ботман, Берн – Тонали, Гимараэш, Жоэлинтон – Альмирон, Исак, Барнс
"Астон Вилла", 4-4-2: Мартинес – Кэш, Конса, Мингз, Торрес – Макгинн, Камара, Луис, Бэйли – Уоткинс, Диаби
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Ньюкаслом" и "Астон Виллой" от UA-Футбол
ТБ 2.5 – 2:1. Несколько недель назад команды встретились в США на предсезонке. "Вилла" очень мощно начала спарринг, но во втором тайме сбавила обороты, что привело к результативной ничьей (3:3). Больше двух голов стоит ожидать и в официальном матче. На бумаге "Ньюкасл" с достаточным запасом выглядит фаворитом поединка. Тем более, "львы" едут на "Сент-Джеймс Парк" без солидной обоймы игроков.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.
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