Мудрик с Челси в ТОП-4, сложные вызовы для Зинченко. Большое превью нового сезона АПЛ

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Как судьи будут бороться с хитростями "Ньюкасла"? Сможет ли Клопп достроить свой новый "Ливерпуль"? Положительное впечатление от предсезонки в исполнении "Челси", попытки "МЮ" вклиниться между "Сити" и "Арсеналом" – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:28 – Суперкубок Англии, или почему результат тут ничего не значит;

01:50 – "Манчестер Сити". Ударит ли по "горожанам" уход Гюндогана и Мареза?

12:16 – "Арсенал". Поиск позиции для Хавертца, влияние Зинченко и его травматичность;

23:29 – "Манчестер Юнайтед". "Дьяволы" усилились, но прорыва от них не ждем;

31:25 – "Ньюкасл Юнайтед". Закупки под ЛЧ, гениальность Эдди Хау;

39:36 – "Ливерпуль". Средняя линия Шредингера;

46:06 – "Брайтон". Де Дзерби – любимчик коллег;

52:55 – "Челси". Мудрик не проходит в первую версию основы команды Почеттино?

01:04:32 – "Астон Вилла". Трофейная задача Эмери;

01:05:59 – "Тоттенхэм". Постекоглу будет перезагружать команду без Кейна;

01:09:06 – "Брентфорд". Ждем дебют Ярмолюка;

01:09:57 – "Фулхэм". Опыт, который не променяли на деньги Саудовской Аравии;

01:11:11 – "Кристал Пэлас". Из ветеранов остался только Ходжсон;

01:11:53 – Интересный тренер для Забарного, конкурент для Миколенко, а также об остальных командах;

01:16:03 – Прогнозы на ТОП-4 АПЛ и зону вылета;

01:17:05 – Не попадайте в офсайд!