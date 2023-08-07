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Мудрик с Челси в ТОП-4, сложные вызовы для Зинченко. Большое превью нового сезона АПЛ

Англия
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Чего стоит ждать от английской кампании-2023/24

Мудрик с Челси в ТОП-4, сложные вызовы для Зинченко. Большое превью нового сезона АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Как судьи будут бороться с хитростями "Ньюкасла"? Сможет ли Клопп достроить свой новый "Ливерпуль"? Положительное впечатление от предсезонки в исполнении "Челси", попытки "МЮ" вклиниться между "Сити" и "Арсеналом" – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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Таймкоды:

  • 00:00 – Всем привет!
  • 00:28 – Суперкубок Англии, или почему результат тут ничего не значит;
  • 01:50 – "Манчестер Сити". Ударит ли по "горожанам" уход Гюндогана и Мареза?
  • 12:16 – "Арсенал". Поиск позиции для Хавертца, влияние Зинченко и его травматичность;
  • 23:29 – "Манчестер Юнайтед". "Дьяволы" усилились, но прорыва от них не ждем;
  • 31:25 – "Ньюкасл Юнайтед". Закупки под ЛЧ, гениальность Эдди Хау;
  • 39:36 – "Ливерпуль". Средняя линия Шредингера;
  • 46:06 – "Брайтон". Де Дзерби – любимчик коллег;
  • 52:55 – "Челси". Мудрик не проходит в первую версию основы команды Почеттино?
  • 01:04:32 – "Астон Вилла". Трофейная задача Эмери;
  • 01:05:59 – "Тоттенхэм". Постекоглу будет перезагружать команду без Кейна;
  • 01:09:06 – "Брентфорд". Ждем дебют Ярмолюка;
  • 01:09:57 – "Фулхэм". Опыт, который не променяли на деньги Саудовской Аравии;
  • 01:11:11 – "Кристал Пэлас". Из ветеранов остался только Ходжсон;
  • 01:11:53 – Интересный тренер для Забарного, конкурент для Миколенко, а также об остальных командах;
  • 01:16:03 – Прогнозы на ТОП-4 АПЛ и зону вылета;
  • 01:17:05 – Не попадайте в офсайд!

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Арсенал (Лондон) Суперкубок Англии Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Брентфорд Тоттенхэм (Лондон) Фулхэм (Лондон) Челси (Лондон) АПЛ Ливерпуль Манчестер Сити Ньюкасл Брайтон энд Хоув Альбион Кристал Пэлас (Лондон) Манчестер Юнайтед Александр Зинченко Борнмут Виталий Миколенко Михаил Мудрик Егор Ярмолюк Подкаст Илья Забарный Подкасты UA-Футбол UA-Футбол Talk
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