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Кто здесь андердог? Манчестер Юнайтед – Брайтон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 16.09.23

Англия
(1 голосов)

Де Дзерби вполне может удивить нас

Кто здесь андердог? Манчестер Юнайтед – Брайтон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 16.09.23

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Английская Премьер-лига, пятый тур

16 сентября, 17:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Джарред Джиллетт (Австралия)

Прямая трансляция: OTT-платформа Setanta Sports

Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>

Содержание

Несколько лет назад матчи между командами уровня “Манчестер Юнайтед” и “Брайтона” имели очевидного лидера, и его неудача всегда воспринималась как сенсация. На данный момент "чайки" точно не выглядят андердогом этого противостояния, а во многих аспектах даже превосходят своего соперника. Сможет ли Де Дзерби сегодня забрать очередные три очка, или все-таки фактор "Олд Траффорд" сыграет свою роль?

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Новости Манчестер Юнайтед

Дома "манкунианцы" выиграют, в гостях проиграют – таков девиз начала сезона. На “Олд Траффорд” подопечные тен Хага встречались с откровенно не слишком сильными соперниками. Однако в обоих случаях добыть три очка удалось очень тяжело. "Вулверхэмптон" очень долго сопротивлялся и несправедливо проиграл (и из-за своих ошибок, и из-за ошибок арбитров), "Ноттингем" вел 2:0 уже на четвертой минуте и не был готов к такому "счастью".

А вот в выездных матчах вопросов не было: все стало на свои места. В поединках против “Тоттенхэма” и “Арсенала” всеобщего позитива для Эрика тен Хага трудно было найти – только моментами. В итоге – два поражения с разницей в два мяча каждое. Практически безальтернативно. В результате МЮ находится в нижней части турнирной таблицы. Более чем заслуженно.

Кадры хозяев

Здесь вообще беда. К игрокам в лазарете добавились еще и Антони и Санчо, которых МЮ пока не привлекает в первую команду по разным причинам. Кроме них двоих вне игры сегодня будут Варан, Маласия, Шоу, Амарабат и Диалло. Точечные удары по схеме, а какие болезненны.

Новости Брайтона

Для того чтобы "чайкам" стать топовой английской командой, им нужна стабильность. После первых двух туров подопечные Де Дзерби лидировали в турнирной таблице с разницей голов +6. Наверное, тогда они думали, что поймали Бога за бороду. В третьем раунде "Вест Хэм" опустил "Брайтон" с небес на землю. “Молотобойцы” показали, что “чайки” могут атаковать сколько захотят, однако реализовать все свои моменты не удастся.

Работа над ошибками всегда приносит плоды. 2 сентября "Брайтон" сыграл против "Ньюкасла". В очередной раз в этом сезоне "чайки" имели безумное преимущество над соперниками в создании моментов. На этот раз их удалось воплотить в голы благодаря 18-летнему Эвану Фергюсону, который оформил хет-трик. "Брайтон" замыкает верхнюю шестерку в турнирной таблице. Интересно, что у "чаек" лучший показатель в графе "забиты" – 12 раз уже отличились подопечные итальянского наставника. Пропущенные все еще тянут команду вниз.

Кадры гостей

Не такой большой лазарет у “Брайтона”, однако довольно ощутимые проблемы в атаке. Вышеупомянутый Фергюсон не доиграл матч против "Ньюкасла" и пропустил международные матчи сборной Шотландии. Пока неизвестно, сможет ли он сыграть. Также под вопросом участие другого нападающего – Дэнни Велбека. Кроме этой двойки атакующих игроков точно не сыграет Энкисо.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Брайтона

Последние пять встреч хозяев

  • 03.09. Арсенал – Манчестер Юнайтед 3:1 (АПЛ)
  • 26.08. Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест 3:2 (АПЛ)
  • 19.08. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 2:0 (АПЛ)
  • 14.08. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 1:0 (АПЛ)
  • 06.08. Манчестер Юнайтед – Атлетик 1:1 (ТМ)

Последние пять встреч гостей

  • 02.09. Брайтон – Ньюкасл 3:1 (АПЛ)
  • 26.08. Брайтон – Вест Хэм 1:3 (АПЛ)
  • 19.08. Вулвергемптон – Брайтон 1:4 (АПЛ)
  • 12.08. Брайтон – Лутон 4:1 (АПЛ)
  • 06.08. Брайтон – Райо Вальекано 1:1 (ТМ)

Последние пять личных встреч между командами

04.05.23. Брайтон – Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)

23.04.23. Брайтон – Манчестер Юнайтед 0:0 (6:7 в с. п.) (Кубок Англии)

07.08.22. Манчестер Юнайтед – Брайтон 1:2 (АПЛ)

07.05.22. Брайтон – Манчестер Юнайтед 4:0 (АПЛ)

15.02.22. Манчестер Юнайтед – Брайтон 2:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 4 0 0 11 - 2 12
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 4 3 1 0 11 - 4 10
3 Ливерпуль Ливерпуль 4 3 1 0 9 - 3 10
4 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 3 1 0 9 - 4 10
5 Арсенал Арсенал 4 3 1 0 8 - 4 10
6 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 4 3 0 1 12 - 6 9
7 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 2 1 1 5 - 4 7
8 Брентфорд Брентфорд 4 1 3 0 8 - 5 6
9 Ноттингем Форест Ноттингем Форест 4 2 0 2 6 - 6 6
10 Астон Вилла Астон Вилла 4 2 0 2 8 - 9 6
11 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 2 0 2 5 - 7 6
12 Челси Челси 4 1 1 2 5 - 5 4
13 Фулхэм Фулхэм 4 1 1 2 4 - 10 4
14 Ньюкасл Ньюкасл 4 1 0 3 7 - 7 3
15 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 4 1 0 3 4 - 8 3
16 Борнмут Борнмут 4 0 2 2 4 - 8 2
17 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 0 1 3 4 - 7 1
18 Эвертон Эвертон 4 0 1 3 2 - 8 1
19 Лутон Таун Лутон Таун 3 0 0 3 2 - 9 0
20 Бернли Бернли 3 0 0 3 3 - 11 0

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Брайтон

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Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Брайтон от UA-Football

Единственным козырем в руках тен Хага является "Олд Траффорд". За период работы нидерландца домашняя арена стала словно очарованной для соперников – мало кому отсюда удавалось ехать довольными. Интересно, что одной из немногих команд, кому все-таки удалось получить здесь положительный результат, в прошлом сезоне был "Брайтон". Более того, "чайки" дважды победили МЮ в рамках чемпионата 22/23 гг. Сегодня у "манкунианцев" вряд ли удастся взять реванш, но хотя бы получить что-то в свою копилку – вполне возможно. Прогноз: Ничья.

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В статье: Брайтон энд Хоув Альбион Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Роберто Де Дзерби
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