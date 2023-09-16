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Кто здесь андердог? Манчестер Юнайтед – Брайтон. Анонс и прогноз матча АПЛ на 16.09.23
Де Дзерби вполне может удивить нас
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, пятый тур
16 сентября, 17:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Джарред Джиллетт (Австралия)
Прямая трансляция: OTT-платформа Setanta Sports
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
Несколько лет назад матчи между командами уровня “Манчестер Юнайтед” и “Брайтона” имели очевидного лидера, и его неудача всегда воспринималась как сенсация. На данный момент "чайки" точно не выглядят андердогом этого противостояния, а во многих аспектах даже превосходят своего соперника. Сможет ли Де Дзерби сегодня забрать очередные три очка, или все-таки фактор "Олд Траффорд" сыграет свою роль?
Новости Манчестер Юнайтед
Дома "манкунианцы" выиграют, в гостях проиграют – таков девиз начала сезона. На “Олд Траффорд” подопечные тен Хага встречались с откровенно не слишком сильными соперниками. Однако в обоих случаях добыть три очка удалось очень тяжело. "Вулверхэмптон" очень долго сопротивлялся и несправедливо проиграл (и из-за своих ошибок, и из-за ошибок арбитров), "Ноттингем" вел 2:0 уже на четвертой минуте и не был готов к такому "счастью".
А вот в выездных матчах вопросов не было: все стало на свои места. В поединках против “Тоттенхэма” и “Арсенала” всеобщего позитива для Эрика тен Хага трудно было найти – только моментами. В итоге – два поражения с разницей в два мяча каждое. Практически безальтернативно. В результате МЮ находится в нижней части турнирной таблицы. Более чем заслуженно.
Кадры хозяев
Здесь вообще беда. К игрокам в лазарете добавились еще и Антони и Санчо, которых МЮ пока не привлекает в первую команду по разным причинам. Кроме них двоих вне игры сегодня будут Варан, Маласия, Шоу, Амарабат и Диалло. Точечные удары по схеме, а какие болезненны.
Новости Брайтона
Для того чтобы "чайкам" стать топовой английской командой, им нужна стабильность. После первых двух туров подопечные Де Дзерби лидировали в турнирной таблице с разницей голов +6. Наверное, тогда они думали, что поймали Бога за бороду. В третьем раунде "Вест Хэм" опустил "Брайтон" с небес на землю. “Молотобойцы” показали, что “чайки” могут атаковать сколько захотят, однако реализовать все свои моменты не удастся.
Работа над ошибками всегда приносит плоды. 2 сентября "Брайтон" сыграл против "Ньюкасла". В очередной раз в этом сезоне "чайки" имели безумное преимущество над соперниками в создании моментов. На этот раз их удалось воплотить в голы благодаря 18-летнему Эвану Фергюсону, который оформил хет-трик. "Брайтон" замыкает верхнюю шестерку в турнирной таблице. Интересно, что у "чаек" лучший показатель в графе "забиты" – 12 раз уже отличились подопечные итальянского наставника. Пропущенные все еще тянут команду вниз.
Кадры гостей
Не такой большой лазарет у “Брайтона”, однако довольно ощутимые проблемы в атаке. Вышеупомянутый Фергюсон не доиграл матч против "Ньюкасла" и пропустил международные матчи сборной Шотландии. Пока неизвестно, сможет ли он сыграть. Также под вопросом участие другого нападающего – Дэнни Велбека. Кроме этой двойки атакующих игроков точно не сыграет Энкисо.
Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Брайтона
Последние пять встреч хозяев
- 03.09. Арсенал – Манчестер Юнайтед 3:1 (АПЛ)
- 26.08. Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест 3:2 (АПЛ)
- 19.08. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 2:0 (АПЛ)
- 14.08. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 1:0 (АПЛ)
- 06.08. Манчестер Юнайтед – Атлетик 1:1 (ТМ)
Последние пять встреч гостей
- 02.09. Брайтон – Ньюкасл 3:1 (АПЛ)
- 26.08. Брайтон – Вест Хэм 1:3 (АПЛ)
- 19.08. Вулвергемптон – Брайтон 1:4 (АПЛ)
- 12.08. Брайтон – Лутон 4:1 (АПЛ)
- 06.08. Брайтон – Райо Вальекано 1:1 (ТМ)
Последние пять личных встреч между командами
04.05.23. Брайтон – Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)
23.04.23. Брайтон – Манчестер Юнайтед 0:0 (6:7 в с. п.) (Кубок Англии)
07.08.22. Манчестер Юнайтед – Брайтон 1:2 (АПЛ)
07.05.22. Брайтон – Манчестер Юнайтед 4:0 (АПЛ)
15.02.22. Манчестер Юнайтед – Брайтон 2:0 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Манчестер Сити
|4
|4
|0
|0
|11 - 2
|12
|2
|Тоттенхэм
|4
|3
|1
|0
|11 - 4
|10
|3
|Ливерпуль
|4
|3
|1
|0
|9 - 3
|10
|4
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|5
|Арсенал
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|4
|3
|0
|1
|12 - 6
|9
|7
|Кристал Пэлас
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|8
|Брентфорд
|4
|1
|3
|0
|8 - 5
|6
|9
|Ноттингем Форест
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|10
|Астон Вилла
|4
|2
|0
|2
|8 - 9
|6
|11
|Манчестер Юнайтед
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|12
|Челси
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|13
|Фулхэм
|4
|1
|1
|2
|4 - 10
|4
|14
|Ньюкасл
|4
|1
|0
|3
|7 - 7
|3
|15
|Вулверхэмптон
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|16
|Борнмут
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|17
|Шеффилд Юнайтед
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|18
|Эвертон
|4
|0
|1
|3
|2 - 8
|1
|19
|Лутон Таун
|3
|0
|0
|3
|2 - 9
|0
|20
|Бернли
|3
|0
|0
|3
|3 - 11
|0
Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Брайтон
Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Брайтон от UA-Football
Единственным козырем в руках тен Хага является "Олд Траффорд". За период работы нидерландца домашняя арена стала словно очарованной для соперников – мало кому отсюда удавалось ехать довольными. Интересно, что одной из немногих команд, кому все-таки удалось получить здесь положительный результат, в прошлом сезоне был "Брайтон". Более того, "чайки" дважды победили МЮ в рамках чемпионата 22/23 гг. Сегодня у "манкунианцев" вряд ли удастся взять реванш, но хотя бы получить что-то в свою копилку – вполне возможно. Прогноз: Ничья.
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