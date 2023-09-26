Челси - Брайтон. Анонс и прогноз матча 3-го раунда Кубка Английской Лиги на 27.09.2023

Кубок Английской Лиги. 3-й раунд.

27 сентября. 21:45. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Томас Брамалл (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Команда Маурисио Почеттино продолжает свою серию неудачных результатов против команд любого калибра (если это, конечно, не "Лутон") и находится в поисках первого забитого гола в сентябре. Матч третьего раунда Кубка Лиги против "Брайтона" — это последняя для них возможность завершить сентябрь без нуля в графе "забитые мячи".

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Новости "Челси"

Проблемы Челси настолько очевидны и давно обсуждены, что лишний раз можно задуматься, стоит ли о них вспоминать. "Синие" выиграли каждый свой матч в этом сезоне, если смотреть на показатель ожидаемых голов (xG). Это наталкивает на мысль, что создавать опасные моменты они умеют, а вот реализовывать их — это все совсем другая история.

В воскресенье в матче против "Астон Виллы" они переигрывали своего соперника по игре до 58-й минуты, когда Джарред Джиллетт показал красную карточку Мало Гюсто за грубый подкат в центре поля. Далее "вилланы" вырвали победу и лондонцам в очередной раз пришлось рассказывать о том, что они были лучше, но проиграли.

Добавим к этому результату ничью с "Борнмутом" и поражение от "Ноттингема" и получим три матча подряд без побед и без забитых голов. Можно ли назвать игровую форму "синих" кризисом? Возможно, но если смотреть именно на игру, а не на результаты "синих", то все действительно не настолько ужасно, как отражает турнирная таблица Премьер-лиги.

Возможно, именно Кубок Английской Лиги станет для подопечных Почеттино местом для прорыва, в первую очередь голевого? Впрочем, раззабиваться там будет непросто, учитывая соперника напротив.

Новости "Брайтона"

После того, как в прошлый четверг "Брайтон" уступил греческому "АЕКу" в Лиге Европы, многие болельщики начали подвергать сомнению форму команды Де Дзерби. Однако стоило ли?

Уже в воскресенье они оформили очередную непринужденную победу, на этот раз жертвой стал "Борнмут". Кроме этого, в сентябре на счету "чаек" еще две победы: над "Манчестер Юнайтед" и над "Ньюкаслом". Причем это были вполне заслуженные победы против достаточно мощных соперников.

Тот матч против "АЕКа" выглядит как недоразумение и исключение из правил. Именно поэтому "Брайтон" приезжает на "Стэмфорд Бридж" с уверенностью в своих силах и определенной злостью после летнего товарищеского турнира, на котором они уступили "Челси" со счетом 4:3.

Личные встречи

23.07.23 КТМ "Челси" — "Брайтон" 4:3

15.04.23 АПЛ "Челси" — "Брайтон" 1:2

29.10.22 АПЛ "Брайтон" — "Челси" 4:1

18.01.22 АПЛ "Брайтон" — "Челси" 1:1

29.12.21 АПЛ "Челси" — "Брайтон" 1:1

Цифры и факты

В последних 3 матчах между "Челси" и "Брайтоном" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5;

"Брайтон" забил как минимум 3 гола в последних 3 матчах против "Челси" во всех турнирах;

"Челси" и "Брайтон" встречаются в рамках Кубка Английской Лиги впервые в своей истории, а последний раз в кубковых турнирах они играли между собой более 50 лет назад;

"Брайтон" непобедим в последних 7 выездных матчах Кубка Лиги (5 побед, 2 ничьи), хотя после тех двух ничьих они играли серии пенальти, по итогам которых дважды вылетали из турнира.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Лазарет "Челси" еще долго будет переполненным. Не смогут принять участие в этом матче Уэсли Фофана, Кристофер Нкунку, Ромео Лавия, Трево Чалоба, Рис Джеймс, Карни Чуквуемека, Бенуа Бадиашиль, Нони Мадуэке и Маркус Беттинелли.

Также из-за дисквалификации в связи с красной против "Астон Виллы" не сыграет Мало Гюсто. Возможно, сема в этой встрече мы увидим дебют в составе "синих" Джордже Петровича — голкипера, которого они подписали в последние дни трансферного окна для конкуренции Роберту Санчезу. А из-за отсутствия Гюсто и Джеймса на правом фланге обороны, вполне вероятно, сыграет Аксель Дисаси.

У "Брайтона" есть незначительные проблемы с повреждениями. Точно не смогут сыграть Хулио Энсисо и Якуб Модер. Под вопросом участие в матче ветерана Джеймса Милнера, а также Паскаля Гроса. Все остальные в команде Де Дзерби точно готовы играть.

"Челси", 4-2-3-1: Петрович — Дисаси, Силва, Колвилл, Чилуэлл — Кайседо, Галлахер — Палмер, Фернандес, Стерлинг — Джексон

"Брайтон", 4-2-3-1: Стил — Лемпти, Геке, Данк, Эступиньян — Балеба, Гилмор — Марч, Фати, Митома — Педро

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Брайтоном" от UA-Футбол

ТБ 2.5 - 1:3. Последние встречи между этими соперниками были достаточно результативными. Кроме того, в Кубке Лиги частенько выставляют не совсем основные составы, от чего проходить оборонительные редуты соперника становится еще легче. Ожидаем, что проблемы "синих" с реализацией не решатся в один момент, а "чайки" четко воспользуются своим хорошим игровым тонусом и сыгранностью, которую они демонстрируют даже не имея основного костяка команды и меняя исполнителей чуть ли не как заблагорассудится.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.