Ньюкасл – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча Кубка лиги на 27.09.23

Кубок футбольной лиги, 1/16 финала

27 сентября, 22:00. "Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный арбитр: Крис Кавана

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Кубок лиги по престижности занимает третье место среди трех регулярных ежесезонных английских соревнований после АПЛ и Кубка Англии. Однако тот же “Манчестер Сити” под руководством Пепа Гвардиолы не отодвигает его на задний план. "Горожане" за последние восемь лет пять раз добывали этот трофей, в том числе четыре раза подряд с 2018 по 2021. А сегодня матч МС обещает быть особенно интересным, ведь ему будет противостоять сюрприз прошлого розыгрыша чемпионата "Ньюкасл".

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Новости Ньюкасла

Возможно, в прошлом сезоне "сороки" мощно выстрелили, однако в этом пока буксуют. Подопечные Хау на старте чемпионата потерпели три поражения в первых четырех турах. Да, в соперниках были команды, претендующие не только на топ-4, но и на чемпионство. Однако и с такими в прошлом чемпионате проблем у "Ньюкасла" было меньше. Еще в Лиге чемпионов начали не очень удачно, если смотреть с точки зрения игры. Но без везения некуда. Хотя и “Милан” был на две головы сильнее, однако все равно “сороки” привезли домой одно очко. Зачетный пункт является зачетным пунктом.

Однако в прошлом туре "Ньюкасл" выпустил пару. "Шеффилд Юнайтед", только что поднявшийся из Чемпионшипа, пропустил дома от "сорок" восемь голов. Интересно, что забивали все разные игроки – ни одного дубля или хет-трика зафиксировано не было. Возможно, такой толчок положительных эмоций даст игрокам немного больше уверенности в себе.

Кадры хозяев

У "сорок" есть две важные потери в атаке: сегодня не смогут сыграть Барнс и Жолинтон. На старте сезона они являются важными игроками. Также в лазарете находятся Уиллок и Крафт.

Новости Манчестер Сити

Пока у “горожан” тяжелых испытаний в этом сезоне практически не было. Можно вспомнить разве достаточно непростой старт, когда не удалось победить в Суперкубке Англии. Однако после того "Манчестер Сити" завоевал Суперкубок УЕФА, удачно стартовал в Лиге чемпионов и сейчас имеет максимум очков в Английской Премьер-лиге.

На минувших выходных "горожане" довольно легко переиграли "Ноттингем Форест". Результат игры был решен за первые 15 минут, ведь тогда МС уже вел в счете 2:0. Все шло очень прогнозируемо вплотную к 46-й минуте – тогда Родри был удален с поля за драку. После этого "лесники" забрали мяч под свой контроль, однако ничего толкового создать не смогли. "Сити" просто доиграл матч до конца. Во втором тайме хозяева почти не обостряли, нанеся лишь один удар по воротам.

Кадры гостей

Вышеупомянутый Родри пропустит сегодняшний матч из-за дисквалификации, несмотря на то, что это вообще другой турнир. Также у "горожан" есть две потери из-за травм: Силва и де Брюйне находятся в лазарете. Кроме этого, под вопросом Ковачич и Стоунс, пропускавшие последние матчи.

Последние пять матчей Ньюкасла – Манчестер Сити

Последние пять встреч хозяев

24.09. Шеффилд Юнайтед – Ньюкасл 0:8 (АПЛ)

19.08. Милан – Ньюкасл 0:0 (ЛЧ)

16.09. Ньюкасл – Брентфорд 1:0 (АПЛ)

02.09. Брайтон – Ньюкасл 3:1 (АПЛ)

27.08. Ньюкасл – Ливерпуль 1:2 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

23.09. Манчестер Сити – Ноттингем Форест 2:0 (АПЛ)

19.09. Манчестер Сити – Црвена Звезда 3:1 (ЛЧ)

16.09. Вест Хэм – Манчестер Сити 1:3 (АПЛ)

02.09. Манчестер Сити – Фулхэм 5:1 (АПЛ)

27.08. Шеффилд Юнайтед – Манчестер Сити 1:2 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

19.08.23. Манчестер Сити – Ньюкасл 1:0 (АПЛ)

04.03.23. Манчестер Сити – Ньюкасл 2:0 (АПЛ)

21.08.22. Ньюкасл – Манчестер Сити 3:3 (АПЛ)

08.05.22. Манчестер Сити – Ньюкасл 5:0 (АПЛ)

19.12.21. Ньюкасл – Манчестер Сити 0:4 (АПЛ)

Ставки и коэффициенты на матч Ньюкасл – Манчестер Сити

Прогноз на матч Ньюкасл – Манчестер Сити от UA-Football

Недавно команды встречались между собой. Тогда игра была под контролем "горожан", собственно они и победили с минимальным счетом благодаря голу в первом тайме. Матч не был богат опасными моментами, поэтому и сегодня их ожидать не стоит. Тем более что это игра на вылет. Прогноз: ТМ 2,5 (КФ 2,15).