Тоттенхэм – Фулхэм. Анонс и прогноз матча 9-го тура АПЛ на 23.10.2023

Английская Премьер-лига. 9-й тур.

23 октября. 22:00. Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

В девятом туре Английской Премьер-Лиги хватало локальных дерби. Как оказалось, завершается тур также очередным противостоянием команд из одного города. Подопечные Анге Постекоглу будут делать все возможное, чтобы вернуть себе первое место в АПЛ, а "Фулхэм" - чтобы закрепиться в середине турнирной таблицы.

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Новости "Тоттенхэма"

"Шпоры" продолжают свой сказочный старт сезона, не проиграв еще ни одного матча после 8 туров. Подобным достижением могут похвастаться только они и их принципиальные соперники из Северного Лондона - "Арсенал".

Среди 8-ми матчей только дважды подопечные Анге Постекоглу играли вничью: против "Арсенала" (2:2) и еще в первом туре против "Брентфорда" (также 2:2). Далее только победы, правда одна из них оставила не очень приятное послевкусие. Речь о победе над "Ливерпулем", которую лондонцы вырвали на последних секундах игры. Там был чистый гол Луиса Диаса, который мог изменить весь ход матча, но ВАР ошибся в пользу "шпор".

Прошлый матч против "Лутон Таун" также выдался непростым, несмотря на мощное давление на ворота Камински на старте матча. После удаления Ива Биссума в концовке первого тайма казалось, что "шляпники" могут как минимум отобрать очки, а как максимум - обыграть "шпор". Однако команда Постекоглу героически вырвала победу благодаря единственному голу Микки ван де Вена.

К убедительности самих побед в последние недели к "Тоттенхэму" можно ставить вопросы, но точно не к старанию и качеству игрового рисунка, который демонстрирует команда.

Новости "Фулхэма"

Подопечные Марку Силвы хорошо начали новую кампанию, побеждая и проигрывая там, где этого от них и ожидаешь. Без супергеройств, но и без разочарований от коллектива из "Крейвен Коттедж", чем не могут не забыть довольные их болельщики.

За первых 8 матчей чемпионата в их активе 3 победы, 2 ничьи и 3 поражения. И если поражения против "Челси" или "Манчестер Сити" удивлений не вызывают, то вот разгром от "Брентфорда" (0:3) во втором туре выбивается из общей картины. Но это была скорее случайность.

"Дачники" победили еще в первом туре "Эвертон", позже "Лутон Таун" и "Шеффилд Юнайтед". Также у них была ничья с "Арсеналом" (2:2), которую также следует выделять как успех, учитывая уровень соперника. Опираясь на эти тенденции, в матче против "Тоттенхэма" сенсаций ожидать не стоит (хотя кто знает), но как бы там ни было, свои очки в матчах с прямыми конкурентами они еще наберут.

Турнирная таблица

Личные встречи

29.08.23 КАЛ "Фулхэм" - "Тоттенхэм" 1:1 (пен. 5:3)

23.01.23 АПЛ "Фулхэм" - "Тоттенхэм" 0:1

03.09.22 АПЛ "Тоттенхэм" - "Фулхэм" 2:1

04.03.21 АПЛ "Фулхэм" - "Тоттенхэм" 0:1

13.01.21 АПЛ "Тоттенхэм" - "Фулхэм" 1:1

Цифры и факты

"Тоттенхэм" выиграл 6 из своих последних 7 официальных матчей;

Последняя победа "Фулхэма" над "Тоттенхэмом" датируется декабрем 2013 года.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Еще со старта сезона в составе "Тоттенхэма" травмированы Райан Сессеньон и Альфи Уайтмен. Без них "шпоры" уже привыкли. Но кроме этой пары в лазарете команды находятся Иван Перишич, Манор Соломон и Родриго Бентанкур.

Свою дисквалификацию за красную карточку против "Лутона" отбывает Ив Биссума. Под вопросом ключевые исполнители: Сон Хын Мин, Кристиан Ромеро и Бреннан Джонсон, однако, если верить информации издания Daily Mail, они все же будут готовы сыграть в понедельник.

Что касается "Фулхэма", то у них на травме Исса Диоп и Тосин Адарабиойо. Неизвестно, смогут ли помочь команде Кенни Тете и Адама Траоре.

"Тоттенхэм", 4-2-3-1: Викарио — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи — Сарр, Хойбьерг — Кулусевски, Маддисон, Ришарлисон — Сон

"Фулхэм", 4-3-3: Лено — Кастань, Бесси, Рим, Робинсон — Ивоби, Палинья, Перейра — Де Кордова-Рид, Винисиус, Виллиан

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Тоттенхэм" — "Фулхэм" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Тоттенхэмом" и "Фулхэмом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:1. Уверенный старт сезона от "шпор" должен найти свое логическое продолжение в матче против "дачников". Пока что "Фулхэм" не сильно удивил, поэтому ожидать какой-то сенсации от них крайне трудно. Фавориты должны побеждать, причем побеждать с разницей больше, чем в один мяч.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.