Челси – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 12-го тура АПЛ на 12.11.2023

Английская Премьер-лига. 12-й тур.

12 ноября. 18:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Центральный матч 12-го тура Английской Премьер-лиги и красивая вывеска, после которой мы отправимся на международный перерыв, чтобы наконец определить участников будущего Чемпионата Европы.

Противостояние между Маурисио Почеттино и Пепом Гвардиолой должно стать главным украшением этого тура, матчи между этими специалистами, когда аргентинец был в "Тоттенхэме", нередко были действительно сумасшедшими. Возможно, традиция продолжится и после того, как Маурисио сменил команду?

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Новости "Челси"

Почти после каждого матча команду Почеттино можно охарактеризовать словом "нестабильная". И действительно, "синие" чередуют перформансы высочайшего уровня, как было в матче против "Арсенала" (2:2) с беззубыми поражениями против "Бернтфорда" (0:2) уже через неделю. Уловить вот эту ноту ожиданий при анализе "пенсионеров" просто невозможно. Они могут сыграть как на высочайшем уровне, так и полностью провалить любой матч.

Впрочем прямо сейчас у них серия из двух побед подряд: они обыграли "Блэкберн" в Кубке Английской Лиги, ну и на прошлой неделе "Тоттенхэм", который самоуничтожился за счет двух красных карточек, в придачу к которым было еще две травмы ключевых игроков "шпор". И даже та победа со счетом 4:1 вызвала в прессе немало критики в сторону "синих". А все из-за их неумения завершать, казалось бы, стопроцентные моменты. Они смогли убить эту игру только в добавленное арбитром время, что точно не добавляет комплиментов ребятам Почеттино.

На этот раз им придется противостоять вероятно лучшей команде Англии прямо сейчас, если учитывать форму в последних матчах. Чего ждать от "Челси" в этой игре? Наверное, ответа на этот вопрос не знает никто.

Новости "Манчестер Сити"

Поражение в так называемом чемпионском матче против "Арсенала" в начале октября уже давно забыто болельщиками "Манчестер Сити". После того их команда провела 5 официальных матчей и получила в них 5 побед, что может быть лучше?

Также вернулся на голевой путь главный нападающий "горожан" Эрлинг Холанд, что лишний раз заставит главного наставника "Челси" поломать голову по поводу того, как останавливать норвежца. Как в Лиге Чемпионов, так и в Премьер-лиге, у "Сити" все прекрасно. В последних 4 матчах они забивали как минимум 3 гола за матч в ворота каждого оппонента.

Две недели назад "горожане" разгромили своих соседей в манчестерском дерби (0:3), затем была победа над "Борнмутом" (6:1), ну а на неделе они не заметили сопротивление "Янг Бойз" и разгромили швейцарцев со счетом 3:0. Подопечные Пепа Гвардиолы и без Кевина Де Брюйне показывают футбол топового уровня. Достаточно ли у "Челси" качества, чтобы остановить подобный отточенный механизм? Довольно сомнительно.

Турнирная таблица

Личные встречи

21.05.23 АПЛ "Манчестер Сити" — "Челси" 1:0

08.01.23 КА "Манчестер Сити" — "Челси" 4:0

05.01.23 АПЛ "Челси" — "Манчестер Сити" 0:1

09.11.22 КАЛ "Манчестер Сити" — "Челси" 2:0

15.01.22 АПЛ "Манчестер Сити" — "Челси" 1:0

Цифры и факты

"Челси" не забил ни одного гола в ворота "Манчестер Сити" в последних 6 матчах между этими командами во всех турнирах;

"Манчестер Сити" выигрывал как в первый, так и второй таймы в своих последних 3 матчах в рамках Премьер-лиги;

В последних 3 матчах "Манчестер Сити" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;

"Манчестер Сити" забивал как минимум 2 гола в своих последних 3 матчах в рамках Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Слегка непривычно об этом говорить, но лазарет "Челси" уже не такой монструозно переполненный, как это было месяц назад, впрочем потерь у команды Почеттино все еще хватает. Поэтому говорить о том, что клуб наконец-то свободен от травм, слишком рано.

Не смогут сыграть против "Манчестер Сити" Уэсли Фофана, Кристофер Нкунку, Ромео Лавия, Карни Чуквуэмека, Бен Чилуэлл и Трево Чалоба. Также под вопросом участие во встрече Армандо Брои.

Что касается Пепа Гвардиолы, то в последнее время у него все также не идеально в контексте травм. Не так давно Стоунз вернулся после травмы, как получил новую, поэтому придется обходиться без помощи Джона. Также не сыграют Кевин Де Брюйне и Серхио Гомес. Под вопросом участие в матче Мануэля Аканджи.

"Челси", 4-2-3-1: Санчес — Джеймс, Дисаси, Силва, Колвилл — Кайседо, Фернандес — Палмер, Галлахер, Стерлинг — Джексон

"Манчестер Сити", 3-4-2-1: Эдерсон — Уокер, Диаш, Гвардиол — Фоден, Родри, Ковачич, Доку — Альварес, Силва — Холанд

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Челси" — "Манчестер Сити" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Манчестер Сити" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:3. Несмотря на то, что "Челси" не может забить в ворота "Манчестер Сити" уже в шести матчах подряд, на этот раз хотя бы одного гола от команды Почеттино ожидать можно. Впрочем у "горожан" слишком большой запас в классе, чтобы отпускать игру против такого молодого коллектива. Победа "Манчестер Сити" с разницей в как минимум 2 гола.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.