Манчестер Сити – Тоттенхэм. Анонс и прогноз матча 14-го тура АПЛ на 03.12.2023

Английская Премьер-лига. 14-й тур.

3 декабря. 18:30. Манчестер. "Этихад Стэдиум"

Главный судья: Саймон Гупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Недавно "Тоттенхэм" был на вершине турнирной таблицы и эксперты на британском телевидении начали представлять, как команда Постекоглу будет бороться за титул. За титул они все еще борются, слишком много матчей впереди, но набранный победный ход они потеряли и возвращение на правильный путь именно в матче против "Манчестер Сити" выглядит маловероятным.

С другой стороны, а можно ли придумать лучший матч для того, чтобы поднять командный дух? Победа над одним из претендентов на чемпионство может стать важным моральным бустом.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Новости "Манчестер Сити"

Подопечные Пепа Гвардиолы не проигрывают почти 2 месяца, последнее поражение было против "Арсенала" в начале октября. После того они лишь дважды покидали поле не в статусе победителя: против "Челси" (4:4) и "Ливерпуля" (1:1) буквально на прошлой неделе.

Тот матч с "Ливерпулем" проходил под контролем "горожан", однако в конце матча свежести им не хватило, а причиной этому стала короткая скамейка запасных из-за травм. Они пропустили и не смогли удержать победный результат. Что касается "Челси", то перестрелка на "Стэмфорд Бридж" хоть и завершилась вничью, но и там победный результат они потеряли на последних минутах.

Оформив выход из группы Лиги Чемпионов, на этой неделе они довольно расслабленно проводили матч с "Лейпцигом" и проигрывали немцам по ходу игры 2:0, но во втором тайме оформили камбэк. К игре "Сити" вопросов действительно не так много, учитывая имеющиеся проблемы с составом, которые хоть и не смертельны, но все же очень неприятны. Результаты также относительно ровные, они продолжают борьбу за титул и матч с "Тоттенхэмом" будет более чем важным в контексте этой борьбы.

Новости "Тоттенхэма"

После того, как "шпоры" очень ярко начали новую кампанию, а наставник команды Анге Постекоглу несколько раз признавался игроком месяца, они проиграли "Челси" и после того знают только вкус поражений. Они на последних минутах уступили "Вулверхэмптону", а на прошлой неделе и "Астон Вилле" с одинаковыми счетами (по 2:1).

Неудачные результаты совпали с потерей Джеймса Маддисона и Микки ван де Вена, которые из-за травм в этом календарном наверняка уже не сыграют. Кроме того, дисквалификация у Ромеро заставляет Эмерсона Рояла играть в центре обороны, поэтому причин для игрового спада хватает.

С другой стороны, "Тоттенхэм" - это тренерская команда, которая не опирается на отдельных индивидуальностей. Но потерь слишком много, чтобы продолжать показывать футбол такого же уровня. Будут ли готовы "шпоры" прервать свою серию из трех поражений подряд на поле "Манчестер Сити"? Задача, как минимум, непростая.

Турнирная таблица

Личные встречи

05.02.23 АПЛ "Тоттенхэм" — "Манчестер Сити" 1:0

19.01.23 АПЛ "Манчестер Сити" — "Тоттенхэм" 4:2

19.02.22 АПЛ "Манчестер Сити" — "Тоттенхэм" 2:3

15.08.21 АПЛ "Тоттенхэм" — "Манчестер Сити" 1:0

25.04.21 КАЛ "Манчестер Сити" — "Тоттенхэм" 1:0

Цифры и факты

"Манчестер Сити" непобедим в 27 из последних 30 матчей в рамках Премьер-лиги;

В 8 из последних 10 матчей "Тоттенхэма" проходила ставка ТБ 2.5;

"Тоттенхэм" проиграл в трех своих последних матчах подряд;

"Тоттенхэм" побеждал "Манчестер Сити" в 5 из последних 8 очных матчей во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Потери Пепа Гвардиолы касаются исключительно центра поля. Сразу у трех полузащитников травмы, из-за которых они не смогут сыграть против "Тоттенхэма". Речь о Кевине Де Брюйне, Матео Ковачиче и Матеуше Нуньеше.

Что касается кадровых проблем Постекоглу, то здесь все куда печальнее. Еще с начала сезона травмированы Райан Сессеньон, Альфы Уайтмен и Эшли Филлипс. Однако их вряд ли можно назвать основными исполнителями. Но идем дальше, не сыграют из-за травм: Иван Перишич, Манор Соломон, Микки ван де Вен, Ришарлисон, Джеймс Маддисон и Робриго Бентанкур.

Все еще дисквалифицирован Кристиан Ромеро. Под вопросом участие в матче Папе Матара Сарра. То есть проблем хватает.

"Манчестер Сити", 3-4-2-1: Эдерсон — Уокер, Диаш, Аке — Фоден, Стоунз, Родри, Доку — Альварес, Силва — Холанд

"Тоттенхэм", 4-2-3-1: Викарио — Порро, Роял, Дэвис, Удоджи — Биссума, Ло Чельсо — Джонсон, Кулусевски, Хиль — Сон

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Тоттенхэм" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 4:2. У "шпор" хватает проблем с составом, впрочем они точно готовы разрывать проатакующего соперника. Гвардиола играет с высокой линией обороны и достаточно открыто, держа в качестве винг-беков Фодена и Доку, поэтому пространства для атак "Тоттенхэма" будет хватать. Однако атакующая мощь "горожан" намекает на то, что они все же перестреляют команду Постекоглу.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.