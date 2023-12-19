Челси – Ньюкасл. Анонс и прогноз матча Кубка лиги на 19.12.23

Кубок Английской футбольной лиги, 1/4 финала

19 декабря, 22:00. "Стемфорд Бридж" (Лондон)

Главный арбитр: Джарред Джиллетт

Прямая трансляция: Setanta Sports

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В этом сезоне "аристократы" надеются на успех только во внутренних кубках. В то же время “Ньюкасл” может сконцентрироваться на чемпионате, ведь уже вылетел из Лиги чемпионов. Однако это не означает, что "сороки" "сдадут" матч. Не идет это действующему финалисту Кубка лиги.

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Новости Челси

Стабильности в игре "пенсионеров" так до сих пор нет. Соответственно, что в результатах тоже. Последний раз подопечные Почеттино побеждали по крайней мере дважды подряд еще в начале ноября. В этой мини-серии как раз был матч Кубка лиги: тогда голы Бадьяшиля и Стерлинга принесли лондонцам уверенную победу над середняком Чемпионшипа "Блэкберном".

В прошлом матче "Челси" с тем же счетом 2:0 одолел последнюю команду Премьер-лиги "Шеффилд Юнайтед". Первый тайм получился очень серым, но после перерыва пенсионеры дожали соперника. Палмер стал героем матча, оформив гол+пас. Он является наиболее результативным футболистом "пенсионеров" в чемпионате, ведь принял участие практически в трети голов команды (6+3). Благодаря победе "Челси" поднялись на 10 место АПЛ. Ни рыба, ни мясо. Хотя с такими ценами за трансферы это должен быть стейк Вагю.

Кадры хозяев

Работы у медиков "пенсионеров" немало. Недавно еще и вылетел Кукурелья – рискует пропустить три месяца. Также в лазарете находятся Фофана, Угочукву, Чалоба, Чуквуэмека, Чилуелл, Лавия, Мадуэке, капитан Джеймс и главный голкипер Санчес.

Новости Ньюкасла

В прошлом матче "сороки" прервали свою негативную серию. Несмотря на две вынужденные замены в первом тайме поединка против “Фулхэма”, с 22 минуты подопечные Эдди Хау играли в большинстве. Этим они смогли воспользоваться только после перерыва, но в итоге свое безумное преимущество все-таки реализовали в три забитых мяча.

Это была первая победа за последние четыре матча. До этого "Ньюкасл" потерпел три поражения подряд. В том числе две разгромных в чемпионате и одно решающее в Лиге чемпионов. "Сороки" вели в счете в матче против "Милана", но в итоге уступили и вылетели из еврокубков. В АПЛ пока тоже не лучшая позиция, как для команды из действующей топ-4. "Ньюкасл" идет на шестом месте с пятью очками отрыва от четвертого "Манчестер Сити". Все еще можно наверстать, однако предпосылки об этом не говорят.

Кадры гостей

В том числе проблемы команды вызваны потерями в составе. Они принесли и позитив: дали шанс и открыли молодого 17-летнего полузащитника Льюиса Майли, который уже семь раз вышел в стартовом составе и записал в свой актив один гол и два ассиста. Однако количество футболистов в лазарете пугает. Точно не сыграют сегодня Барнс, Уиллок, Андерсон, Жоелинтон, Манкильо, Таргетт, Мерфи, Поуп, Шер. Под вопросом участие Исака и Триппьера. Также не поможет команде и дисквалифицированный Тонали.

Последние пять матчей Челси и Ньюкасла

Последние пять встреч хозяев

16.12. Челси – Шеффилд Юнайтед 2:0 (АПЛ)

10.12. Эвертон – Челси 2:0 (АПЛ)

06.12. Манчестер Юнайтед – Челси 2:1 (АПЛ)

03.12. Челси – Брайтон 3:2 (АПЛ)

25.11. Ньюкасл – Челси 4:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

16.12. Ньюкасл – Фулхэм 3:0 (АПЛ)

13.12. Ньюкасл – Милан 1:2 (ЛЧ)

10.12. Тоттенхэм – Ньюкасл 4:1 (АПЛ)

07.12. Эвертон – Ньюкасл 3:0 (АПЛ)

02.12. Ньюкасл – Манчестер Юнайтед 1:0 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

25.11.23. Ньюкасл – Челси 4:1 (АПЛ)

27.07.23. Ньюкасл – Челси 1:1 (ТМ)

28.05.23. Челси – Ньюкасл 1:1 (АПЛ)

12.11.22. Ньюкасл – Челси 1:0 (АПЛ)

13.03.22. Челси – Ньюкасл 1:0 (АПЛ)

Ставки и коэффициенты на матч Челси – Ньюкасл

Прогноз матча Челси – Ньюкасл от UA-Football

На поединок команд в кризисных ситуациях обычно интересно смотреть. Даже если они играют от обороны, у них это не всегда выходит. Из этого рождаются голы. А тем более, когда это кубковый матч – в этом случае все решается здесь и сейчас. Это приводит к рискам, а соответственно к открытым зонам. Главное, чтобы на пас Мудрика открывались его партнеры. Прогноз: Обе забьют (Кф 1,73).