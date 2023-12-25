Тренер Вулвз - о победе над Челси: Это был трудный день для небольшой команды

Главный тренер "Вулверхэмптона" Гари О'Нил поделился своими мыслями относительно победы над "Челси" (2:1) в матче 18-го тура АПЛ.

"Выжать все до последней капли из всех, кто был в наличии, и заставить их собраться вместе и не вырвать победу, а именно чувствовать себя комфортно на протяжении большей части игры – это огромная заслуга команды.

Рано утром мне позвонил врач. Жан-Рикнер Беллегард неважно себя чувствует, Крейг Доусон не на 100 процентов оправился от вируса. Нам пришлось звонить молодым ребятам, чтобы убедиться, что они свободны.

Это был трудный день для небольшой команды, но с тем, что у нас было, я знал, что, если мы выйдем на свой максимальный уровень, особенно здесь, с болельщиками за нас, мы сможем доставить "Челси" некоторые проблемы. В первом тайме мы слишком часто перехватывали мяч, но в остальном я думаю, что мы были очень хороши", - отметил О'Нил.