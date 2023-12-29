Лутон – Челси. Анонс и прогноз матча 20-го тура АПЛ на 30.12.2023

Английская Премьер-лига. 20-й тур.

30 декабря. 14:30. Лутон. "Кенилворт Роуд"

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Последний тур в 2023 году и последний матч для обеих команд в этом календарном году. Максимально нестабильный "Челси" попытается одержать вторую победу подряд и красиво закончить 2023-й на мажорной ноте, однако задача перед ними стоит не такая простая, учитывая форму "Лутона" на домашнем стадионе.

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Новости "Лутона"

Прямо сейчас у команды Роба Эдвардса целая серия из двух побед подряд, от них пострадали "Шеффилд Юнайтед" и "Ньюкасл". Неожиданно мощное завершение года едва не выводит их из зоны вылета, в которой они оказались с первого тура.

Да, до этого было три поражения подряд, но нужно понимать контекст: это были матчи против "Манчестер Сити", "Арсенала" и "Брентфорда". Соперники непростые и особенно поражает тот факт, как "шляпники" навязали борьбу и чемпионам, и вице-чемпионам Англии. Магия "Кенилворт Роуд" - это очень серьезное преимущество. Как сказали бы в Британии: "Лутон" на своем стадионе - это different gravy.

И завершать этот год они будут именно домашним матчем. В аналогичной встрече ранее в этом сезоне на "Стэмфорд Бридж" еще на старте они проиграли "Челси" со счетом 3:0, но с того матча прошло немало времени, все очень изменилось. Есть все шансы, что мы увидим очередную сенсацию от "Лутона".

Новости "Челси"

Наверное, Маурисио Почеттино устал слушать со всех сторон о том, насколько нестабильна его команда. От победы к поражению и снова к победе, а затем снова к поражению. Вот такие качели преследуют "синих" в этом сезоне, хотя чего еще можно было ожидать от молодой и неопытной команды, у которой ко всем этим проблемам добавляется и большое количество травм?

В последних 5 матчах они дважды проиграли: "Эвертону" и "Вулверхэмптону". Также была относительно спокойная победа над "Шеффилд Юнайтед", вырванная на последних минутах ничья и итоговая победа в серии пенальти над "Ньюкаслом" в Кубке Лиги, а также непростая победа над "Кристал Пэлас" посреди этой недели.

Почеттино похвалил свою команду за выступление в прошлом матче, впрочем там прослеживались типичные проблемы этого коллектива: неумение реализовать собственный момент. Создавать "синие" умеют и делают это относительно регулярно, а вот конвертация этих шансов... это все еще актуальная проблема. Без этого на "Кенилворт Роуд" три очка не забрать.

Турнирная таблица

Личные встречи

25.08.23 АПЛ "Челси" — "Лутон Таун" 3:0

02.03.22 КА "Лутон Таун" — "Челси" 2:3

24.01.21 КА "Челси" — "Лутон Таун" 3:1

28.12.91 АПЛ "Лутон Таун" — "Челси" 2:0

31.08.91 АПЛ "Челси" — "Лутон Таун" 4:1

Цифры и факты

"Челси" забивал как минимум три гола в последних трех матчах против "Лутона" во всех турнирах;

"Челси" выиграл последние три матча против "Лутона" во всех турнирах;

В 5 из последних 6 матчей "Лутона" в рамках АПЛ проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Роб Эдвардс не может рассчитывать на всех своих бойцов и у него есть целый список из футболистов, которые не смогут помочь ему в матче с "Челси". Среди них: Исса Каборе, Рис Берк, Дэн Поттс и капитан команды Том Локьер. Также под вопросом участие в игру Марвелоса Накамба и Джордана Кларка.

Что касается Маурисио Почеттино, то он также не будет особо улыбаться при упоминании о лазарете. Не смогут помочь команде Уэсли Фофана, Рис Джеймс, Марк Кукурелья, Бен Чилуэлл, Роберт Санчес, Энцо Фернандес, Трево Чалоба и Карни Чуквуемека. Кроме того, почти наверняка не сыграет Ромео Лавия, у него новое повреждение после дебютного матча против "Кристал Пэлас". Ну и Михаил Мудрик также не в идеальных кондициях после повреждения, которое он получил в среду.

"Лутон Таун", 3-4-2-1: Камински — Менги, Ошо, Белл — Даути, Локонга, Баркли, Джайлз — Браун, Таунсенд — Адебайо

"Челси", 4-2-3-1: Петрович — Гюсто, Дисаси, Силва, Колвилл — Кайседо, Галлахер — Мадуэке, Палмер, Стерлинг — Нкунку

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Лутоном" и "Челси" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:2. Обе команды любят результативный футбол и в их матчах обычно мы видим много голов. Не видим никаких причин для того, чтобы на этот раз что-то изменилось. "Лутон" прекрасно выступает в родных стенах, поэтому ожидаем, что они не проиграют, а значит результативная ничья и испорченное настроение команды Почеттино, ничего нового.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.