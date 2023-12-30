Фулхэм – Арсенал. Анонс и прогноз матча 20-го тура АПЛ на 31.12.2023

Английская Премьер-лига. 20-й тур.

31 декабря. 16:00. Лондон. "Крейвен Коттедж"

Главный судья: Джошуа Смит (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

В последнем матче Английской Премьер-лиги 2023 года встретятся два лондонских коллектива, которые имеют определенные проблемы в последних матчах, но очень хотят их исправить до начала 2024-го.

"Арсенал" без побед в последних двух матчах, "Фулхэм" также не побеждает в двух матчах. Коллективы голодны до побед и сделают все возможное, чтобы завершить год с чрезвычайно важными тремя очками в активе.

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Новости "Фулхэма"

В последнее время у подопечных Марку Силвы какой-то позитив прослеживается только в Кубке Английской Лиги, где они по пенальти прошли "Эвертон" и будут играть в полуфинале турнира с "Ливерпулем".

Если смотреть на их форму в АПЛ, то там 3 поражения подряд и подобные результаты точно нельзя назвать удачными, особенно учитывая соперников: "дачники" проиграли "Борнмуту", "Бернли" и "Ньюкаслу". Если с последними все понятно и проиграть команде Эдди Гау - это нормально, то противостояние с "Борнмутом" и "Бернли" - это были матчи против прямых конкурентов. Впрочем два поражения и последняя победа "Фулхэма" в АПЛ была еще 10 декабря.

Тогда они красиво разгромили "Вест Хэм" (5:0) и казалось, что такой матч придаст им сил для продолжения банкета. Но реальность диктует другие условия. Они не в лучшей форме и матч против одного из лидеров чемпионата, что называется, не ко времени. Но придется.

Новости "Арсенала"

У команды Микеля Артеты что-то сломалось после поражения против "Астон Виллы" в начале декабря. В том матче они сыграли неплохо, но такое впечатление, что психологически тот результат имел влияние на весь коллектив "канониров".

После того они сыграли вничью с "ПСВ", хотя там был второй состав и рассматривать тот матч всерьез не стоит, затем была ничья против "Ливерпуля" на выезде, что относительно неплохой результат, но ближе к победе были именно хозяева. В прошлом туре они проиграли "Вест Хэму" на своем поле (0:2). Но встреча не обошлась без скандалов, в частности с первым голом. Ну и слегка повезло "молотобойцам" забрать три балла, однако и подопечные Артеты должны были показывать гораздо более высокий уровень.

Подобный уровень мы увидели 2 недели назад против "Брайтона", когда они спокойно разобрались со своим соперником и выиграли 2:0. Что-то подобное было бы желательно воспроизвести и здесь, но получится ли это сделать? Сейчас команда все же находится в нестабильном положении и выдает соответствующие результаты.

Турнирная таблица

Личные встречи

26.08.23 АПЛ "Арсенал" — "Фулхэм" 2:2

12.03.23 АПЛ "Фулхэм" — "Арсенал" 0:3

27.08.22 АПЛ "Арсенал" — "Фулхэм" 2:1

18.04.21 АПЛ "Арсенал" — "Фулхэм" 1:1

12.09.20 АПЛ "Фулхэм" — "Арсенал" 0:3

Цифры и факты

"Арсенал" забивал как минимум три гола в последних четырех матчах против "Фулхэма" во всех турнирах;

"Арсенал" выиграл последние 5 выездных матчей против "Фулхэма" во всех турнирах;

В 7 из последних 8 матчей "Фулхэма" в рамках АПЛ проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Как ни странно, но во время наиболее насыщенного графика в Английской Премьер-лиге у обеих команды не так много травмированных игроков и почти все готовы помогать своим коллективам.

Что касается Марку Силвы, то он не может рассчитывать на травмированного Виллиана. Также под вопросом возможность сыграть Адама Траоре и Тима Рима.

А Микель Артета еще со старта сезона не может рассчитывать на Юрриена Тимбера, также травмированы Томас Партей, Фабиу Виейра и Такехиро Томиясу. Потеря японца, наверное, является наиболее болезненной среди всех прямо сейчас.

"Фулхэм", 4-2-3-1: Лено — Кастань, Адарабиойо, Бесси, Робинсон — Палинья, Кейрни — Де Кордова-Рид, Перейра, Ивоби — Хименес

"Арсенал", 4-3-3: Рая — Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко — Эдегор, Райс, Хаверц — Сака, Жезус, Мартинелли

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Фулхэм" — "Арсенал" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Фулхэмом" и "Арсеналом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:2. Обе команды не в лучшей форме, особенно болезненным был удар от "Вест Хэма" в прошлом туре на "Эмирейтс". После такого болельщики "канониров" будут требовать ответа и, кажется, такой ответ игрокам найти под силу. Ожидаем непростого матча для Зинченко и компании, но прогнозируем их победу.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.