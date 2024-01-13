Эвертон – Астон Вилла. Анонс и прогноз матча 21-го тура АПЛ на 14.01.2024

Английская Премьер-лига. 21-й тур.

14 января. 16:00. Ливерпуль. "Гудисон Парк"

Главный судья: Дэвид Кут (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Команда Виталия Миколенко не чувствует вкуса побед уже почти месяц и испытание в виде "Астон Виллы" не обещает легкой прогулки и возвращения на победный путь. С другой стороны, именно против таких открытых команд "ирискам" играть гораздо легче, ведь они могут использовать свою любимые лонгболы и бегать в контратаки. Вопрос лишь в том, насколько мощными будут "вилланы".

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Новости "Эвертона"

Команда Шона Дайча не побеждает в 5 матчах подряд, последняя победа датируется еще 16 декабря прошлого года, когда они на выезде одолели "Бернли". После того было поражение против "Фулхэма" в серии пенальти в рамках четвертьфинала Кубка Английской Лиги, также поражения от "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити", которые не вызывают особого удивления, учитывая уровень соперников.

В конце декабря "Вулверхэмптон" разбил "ирисок" со счетом 3:0 и завершение календарного года для болельщиков получилось не самым лучшим. Также не повезло со жребием в Кубке Англии, ведь на стадии 3-го раунда есть немало команд из низших дивизионов, но им пришлось ехать в гости к "Кристал Пэлас", где была ничья и их ждет переигровка.

Именно с таким неудачным настроением команда подходит к матчу против "Астон Виллы". Возможно, эффект от снятия 10 очков уже перестал действовать и команда вернулась к серым будням, однако в подобное верить не хочется, поэтому рассчитываем на возрождение мощной команды, которая сможет дать бой не менее мощному сопернику.

Новости "Астон Виллы"

В конце прошлого года "Манчестер Юнайтед" нанес достаточно мощный удар по самолюбию Унаи Эмери и всей "Виллы", когда отыгрались со счета 0:2 и выиграли матч. Казалось, что подобное точно повлияет на дальнейшие матчи этого коллектива, ведь так поражения не проходят бесследно. Возможно, именно с "Эвертоном" мы увидим этот эффект, однако пока что у них после той встречи на "Олд Траффорд" две победы подряд.

"Вилланы" обыграли "Бернли" у себя дома, хоть это и был не очень простой матч, а также с горем пополам одолели на выезде "Мидлсбро" в рамках Кубка Англии благодаря голу на последних минутах. То есть чисто по результатам у них все в порядке, а вот по игре вопросов куда больше.

Интересно, какой мы увидим "Астон Виллу" в следующем матче. Сейчас это труднопрогнозируемая команда с некоторым игровым спадом, который может затянуться. Не забываем, что они являются очень домашним клубом, именно на "Вилла Парк" они готовы на любые подвиги, а вот если ехать на выезд, то там немного другая история. Мы давненько не видели этот коллектив в действии против серьезного соперника, этот матч будет особенно интересным.

Турнирная таблица

Личные встречи

27.09.23 КАЛ "Астон Вилла" — "Эвертон" 1:2

20.08.23 АПЛ "Астон Вилла" — "Эвертон" 4:0

25.02.23 АПЛ "Эвертон" — "Астон Вилла" 0:2

13.08.22 АПЛ "Астон Вилла" — "Эвертон" 2:1

22.01.22 АПЛ "Эвертон" — "Астон Вилла" 0:1

Цифры и факты

"Эвертон" проиграл свои последние 3 матча в рамках Премьер-лиги;

"Астон Вилла" выиграла свои последние 3 выездных матча против "Эвертона" во всех турнирах;

В последних 3 матчах "Эвертона" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

В связи с Кубком Африканских Наций обе команды потеряли по одному игроку: за "Эвертон" не сыграет Идрисса Гейе, а за "Виллу" - Бертран Траоре. Оба игрока сейчас в лагерях своих сборных.

Что касается травм, то у команды Дайча в лазарете находятся Деле Алли, Эшли Янг и Дуайт Макнил. Под вопросом готовность Абдулайе Дукуре, возвращение которого считают ключевым в контексте будущих успехов "Эвертона".

Что касается проблем Унаи Эмери, то он еще с начала сезона не рассчитывает на Эмилиано Буэндия, также повреждения у Тайрона Мингса и Люки Диня. Недавно залечились от травм Юри Тилеманс и Пау Торрес, их готовность под вопросом.

"Эвертон", 4-4-1-1: Пикфорд — Паттерсон, Тарковски, Брентуэйт, Миколенко — Гаррисон, Гарнер, Онана, Данжума — Дукуре — Калверт-Льюин

"Астон Вилла", 4-2-3-1: Мартинес — Конса, Карлос, Лангле, Морено — Камара, Луиз — Бэйли, Макгинн, Рамзи — Уоткинс

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Эвертон" — "Астон Вилла" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Эвертоном" и "Астон Виллой" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:2. Проблемы команды Шона Дайча все еще на месте. Возможно, возвращение Дукуре действительно улучшит ситуацию, но в соперниках "Вилла". Ожидаем результативного матча, который завершится минимальной победой "вилланов". Уоткинсу и компании точно будет непросто.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.