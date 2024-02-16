Тоттенхэм – Вулверхэмптон. Анонс и прогноз матча 25-го тура АПЛ на 17.02.2024

Английская Премьер-лига. 25-й тур.

17 февраля. 17:00. Лондон. "Лондон Стедиум"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Можно ли "Тоттенхэм" считать претендентом на титул? Наверное, прямо всерьез оценивать их шансы пока не стоит, учитывая кто у них среди конкурентов и общие проблемы команды с травмами. Хотя сам факт того, что во второй части сезона мы все еще можем обсуждать шансы "шпор" на титул, подтверждает невероятную работу, которую сделал здесь Анге Постекоглу.

Если это и не претенденты на титул, то точно главные фавориты на то, чтобы завершить сезон на четвертом месте. Для этого нужно побеждать, хотя "Вулверхэмптон", который приедет к ним в гости, не выглядит как легкий и проходной соперник на данный момент.

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Новости "Тоттенхэма"

Долгое время команда Постекоглу играла без Сона Хин Мина и это частично имело свое влияние на результаты команды. На прошлой неделе кореец вернулся в состав своей команды из лагеря сборной и сразу же помог вырвать победу на последних минутах благодаря ассисту на Бреннана Джонсона.

"Брайтон" стал настоящей жертвой своей смелости, поскольку слишком активно побежал в атаку на последних минутах. Наверное, "волкам" нужно будет учитывать это, когда они будут готовиться к этой встрече. До победы над "Брайтоном" они разыграли ничью с "Эвертоном", хотя вели в счете 2:0 по ходу матча, ранее была непростая победа над "Брентфордом" (3:2) и поражение от "Манчестер Сити" в Кубке Англии (0:1).

Форма команды Анге вполне в порядке, они готовы отстаивать свое место в топ-4. Вопрос лишь в том, будут ли они готовы к острому и контратакующему "Вулверхэмптону", который умеет выжимать максимум из минимального количества моментов.

Новости "Вулверхэмптона"

Подопечные Гари О'Нила сейчас выглядят как максимально нестабильная команда, но нестабильная - не значит плохая. Просто победы чередуются поражениями и иногда очень трудно уловить в этом какую-то закономерность и причинно-следственную связь.

За последние 5 матчей у них 2 победы, 2 поражения и 1 ничья. Просто идеальный рисунок нестабильного коллектива. Сначала ничья с "Брайтоном", где команды не смогли отличиться голами. Затем обыграли "Вест Бромвич" в Кубке Англии (0:2), проиграли "Манчестер Юнайтед", хотя казалось, что вырвали ничью на последних минутах. Затем достаточно уверенно обыграли "Челси" на "Стэмфорд Бридж", что стало в определенной степени неожиданным результатом. А через неделю проиграли "Брентфорду" с Айвеном Тоуни у себя дома, что также стало неожиданным результатом.

Сейчас они продолжают свою борьбу в середине турнирной таблицы. До "Челси", который на 10-й строчке, всего лишь 2 очка. Учитывая, что у лондонцев в этом туре будет матч против "Манчестер Сити", у "волков" есть реальный шанс их обогнать. Вот только для этого самим нужно обыграть "Тоттенхэм".

Турнирная таблица

Личные встречи

11.11.23 АПЛ "Вулверхэмптон" - "Тоттенхэм" 2:1

04.03.23 АПЛ "Вулверхэмптон" - "Тоттенхэм" 1:0

20.08.22 АПЛ "Тоттенхэм" - "Вулверхэмптон" 1:0

13.02.22 АПЛ "Тоттенхэм" - "Вулверхэмптон" 0:2

22.09.21 КАЛ "Вулверхэмптон" - "Тоттенхэм" 2:3

Цифры и факты

"Тоттенхэм" забил как минимум 2 гола в последних 9 матчах в рамках Премьер-лиги;

В последних 7 матчах "Тоттенхэма" в рамках Премьер-лиги проходила ставка ТБ 2.5;

В последних 3 матчах между "Тоттенхэмом" и "Вулверхэмптоном" на стадионе "шпор" проходила ставка ТМ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Интересно, что оба коллектива не имеют каких-то больших проблем с травмами, но вопрос не в количестве, а именно в качестве игроков, которые сейчас имеют повреждения. В составе команды Постекоглу не смогут сыграть Райан Сессеньон и Манор Соломон. Также под вопросом готовность Дестини Удоджи, Педро Порро и Джованни Ло Чельсо.

У "Вулверхэмптона" потерь меньше, но имена куда громче, точнее важнее для этого коллектива. Не сможет сыграть основной нападающий команды Матеус Кунья. Под вопросом готовность Хвана Хи Чана.

"Тоттенхэм", 4-2-3-1: Викарио - Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи - Сарр, Бентанкур - Кулусевски, Маддисон, Сон - Ришарлисон

"Вулверхэмптон", 3-4-2-1: Са - Килман, Доусон, Тоти - Семеду, Лемина, Гомеш, Аит-Нури - Нету, Сарабия - Хван

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Тоттенхэмом" и "Вулверхэмптоном" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:1. Нестабильность "Вулверхэмптона" на самом деле является проблемой для этого коллектива и потеря Матеуса Куньи вряд ли положительно повлияет на состояние команды. Учитывая, что они едут на домашний стадион "шпор", в состав которых вернулся Сон Хын Мин, мы видим здесь исключительно победу команды Анге Постекоглу с разницей в 2 гола.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.