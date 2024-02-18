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Лутон – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 18.02.2024
Команды с разными турнирными задачами
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 25 тур
18 февраля, 18:30. "Кенилворт Роуд" (Лутон)
Главный арбитр: Дэвид Кут
Прямая трансляция: Setanta Sports Ukraine
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
"Лутон" и "Манчестер Юнайтед" переживают маленький подъем. Благодаря своим хорошим результатам в последних матчах обе команды улучшили свои позиции в турнирной таблице и сейчас реально мотивированы бороться. Правда, задачи у коллективов разные.
Новости Лутона
За последние семь матчей "шляпники" проиграли только однажды. Правда, в очень важном матче. В предыдущем туре подопечные Эдвардса уступили прямому конкуренту в борьбе за выживание “Шеффилд Юнайтед”. "Лутон" допустил по своим воротам три удара в створ – все оказались в итоге пропущены. А вот "шляпники" значительно перебили соперника (20 выстрелов в сторону ворот), однако с реализацией все было плохо - тольк один забитый гол.
Это поражение не изменило позицию "Лутона". Команда находится на 17 месте – на расстоянии одного очка над зоной вылета. Правда, предстоят очень тяжелые матчи. Кроме МЮ будут еще "Ливерпуль" и "Астон Вилла". Параллельно – встреча с "Манчестер Сити" в Кубке Англии. Плотность с тем же "Эвертоном" очень высока, поэтому каждое очко на вес золота.
Кадры хозяев
Три потери у "шляпников" перед этим поединком: Андерсен, Локьер и Накамба не сыграют сегодня. Так же Оньединма и Хасиока имеют повреждения, однако у них есть шанс выйти на поле против МЮ.
Новости Манчестер Юнайтед
У "манкунианцев" положительная серия имеет более яркие цвета. В последних четырех матчах подопечные тен Хага победили четырежды. В том числе разгромили "Вест Хэм" (3:0) и победили "Астон Виллу" (2:1). Эти поединки очень важны, буквально матчи за шесть очков, ведь соперники идут рядом в турнирной таблице. “Бирмингемцы” даже заскочили на четвертое место, воспользовавшись осечкой “Тоттенхэма”.
МЮ теперь может еще ближе подойти к "шпорам". Пока команда тен Хага находится на шестом месте в турнирной таблице. До пятого "Тоттенхэма" – шесть очков, к зоне Лиги чемпионов – восемь зачетных пунктов. Учитывая матч в запасе – отыграть этот отрыв стало еще реальнее. “Манкунианцы” действительно готовы замахнуться на топ-4, если продолжат свою удачную серию.
Кадры гостей
Уан-Биссака, Маунт, Маласия и Марсьяль вне игры из-за различных вил травм. Мартинес только недавно восстановился, однако снова попал в лазарет два тура назад. Пока у тен Хага пять потерь.
Последние пять матчей Лутона и Манчестер Юнайтед
Последние пять встреч хозяев
- 10.02. Лутон – Шеффилд Юнайтед 1:3 (АПЛ)
- 03.02. Ньюкасл Юнайтед – Лутон 4:4 (АПЛ)
- 30.01. Лутон – Брайтон 4:0 (АПЛ)
- 27.01. Эвертон – Лутон 1:2 (Кубок Англии)
- 16.01. Болтон – Лутон 1:2 (Кубок Англии)
Последние пять встреч гостей
- 11.02. Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)
- 04.02. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 3:0 (АПЛ)
- 01.02. Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 3:4 (АПЛ)
- 28.01. Ньюпорт – Манчестер Юнайтед 2:4 (Кубок Англии)
- 14.01. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 2:2 (АПЛ)
Последние пять встреч между соперниками
11.11.2023. Манчестер Юнайтед – Лутон 1:0 (АПЛ)
22.09.2020. Лутон – Манчестер Юнайтед 0:3 (Кубок лиги)
18.04.1992. Лутон – Манчестер Юнайтед 1:3 (Высший дивизион)
21.09.1991. Манчестер Юнайтед – Лутон 5:0 (Высший дивизион)
23.03.1991. Манчестер Юнайтед – Лутон 4:1 (Высший дивизион)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Ливерпуль
|25
|17
|6
|2
|59 - 24
|57
|2
|Арсенал
|25
|17
|4
|4
|58 - 22
|55
|3
|Манчестер Сити
|24
|16
|5
|3
|57 - 26
|53
|4
|Астон Вилла
|25
|15
|4
|6
|52 - 33
|49
|5
|Тоттенхэм
|25
|14
|5
|6
|52 - 38
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|13
|2
|9
|33 - 33
|41
|7
|Ньюкасл
|25
|11
|4
|10
|53 - 41
|37
|8
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|10
|6
|9
|36 - 44
|36
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|24
|9
|8
|7
|43 - 40
|35
|10
|Челси
|25
|10
|5
|10
|42 - 41
|35
|11
|Вулверхэмптон
|25
|10
|5
|10
|39 - 40
|35
|12
|Фулхэм
|25
|8
|5
|12
|34 - 41
|29
|13
|Борнмут
|24
|7
|7
|10
|33 - 46
|28
|14
|Брентфорд
|24
|7
|4
|13
|35 - 43
|25
|15
|Ноттингем Форест
|25
|6
|6
|13
|32 - 44
|24
|16
|Кристал Пэлас
|24
|6
|6
|12
|27 - 43
|24
|17
|Лутон Таун
|23
|5
|5
|13
|33 - 45
|20
|18
|Эвертон*
|24
|8
|5
|11
|26 - 32
|19
|19
|Бернли
|25
|3
|4
|18
|25 - 55
|13
|20
|Шеффилд Юнайтед
|24
|3
|4
|17
|22 - 60
|13
*С команды Эвертон снято 10 очков.
Ставки и коэффициенты на матч Лутон – Манчестер Юнайтед
Прогноз матча Лутон – Манчестер Юнайтед от UA-Football
Разница в классе слишком велика. Однако "шляпники" недавно мощно выстрелили, забив восемь голов в двух матчах довольно крепким "Брайтону" и "Ньюкаслу". В то же время за последние 14 матчей "Лутон" всего один раз не забивал. А МЮ знаменит своими пропущенными. Только "Вест Хэм" не смог забить "манкунианцев" за их последние пять поединков. В ответ атака МЮ может сказать гораздо больше. Прогноз: Обе забьют в первом тайме (Кф 3,6).
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