Челси – Бернли. Анонс и прогноз матча 30-го тура АПЛ на 30.03.2024

Английская Премьер-лига. 30-й тур.

30 марта. 17:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)

Трансляция: Setanta Sports OTT

Многострадальная команда Почеттино возвращается. После того, как болельщики "синих" смогли слегка передохнуть во время международного перерыва, вспоминая то, как их любимцы в рамках Кубка Англии лишь на последних минутах смогли дожать "Лестер", который играл в меньшинстве.

Много ли оптимизма у лондонцев накануне этой встречи? Наверное, уровень соперника немного обнадеживает, ведь "Бернли" точно не является сильнейшей командой лиги. Но и "Челси" никогда не излучал стабильность.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Новости "Челси"

Михаил Мудрик возвращается в свой клуб после того, как его победный гол помог вывести сборную Украины на Евро-2024. Он должен подходить к этой встрече в отличном настроении, поэтому есть все шансы увидеть его в стартовом составе, вероятно, на позиции десятки, как это было в прошлых встречах.

О "Челси" почти весь сезон можно говорить одно и то же: никто не знает, какого матча в исполнении лондонцев стоит ожидать на этот раз. За последние 5 матчей у них 3 победы и 2 ничьи, одна из которых завершилась поражением в экстра-таймах, это было в финале против "Ливерпуля".

После того они в Кубке Англии одолели "Лидс" и "Лестер". Также была непростая ничья против "Брентфорда" и победа над "Ньюкаслом" в домашних стенах. Встреча с "Брентфордом" выглядела максимально странно, учитывая неудачную форму команды Томаса Франка накануне. Только гол Акселя Дисаси на последних минутах помог "синим" вырвать ничью. С другой стороны, белая относительно уверенная победа над "сороками", которая дала куда больше позитива болельщикам этого клуба. Цель на сезон — попасть в еврокубки и если не обыгрывать "Бернли", то лондонцам точно будет не под силу выполнить подобную задачу.

Новости "Бернли"

Команда Венсана Компани проводит максимально неудачный сезон, однако последние матчи наконец могут вселить в "бордовых" хоть какую-то надежду на выживание, хотя до этого все еще очень далеко.

Поражение за поражением преследовали эту команду до последних двух матчей перед международной паузой. Сначала они смогли сыграть вничью с нестабильным "Вест Хэмом", а затем одолели "Брентфорд", который практически весь матч провел в меньшинстве. Те три балла были чрезвычайно сложными, но какими же важными. Возможно, именно та победа поможет команде получить необходимый импульс и преподнести сюрприз хозяевам "Стэмфорд Бридж".

Проблемой конкретно в этом матче может стать отсутствие на поле Давида Датро Фофана. Ивуариец стал основным нападающим "бордовых" после прихода в январе, но принадлежит он именно "Челси", а по правилам лиги футболист не может выступать против команды, которой принадлежит. Это значительное ослабление для гостей. С другой стороны, у них есть Лайл Фостер, который моментами может демонстрировать эпизоды гениальности.

Турнирная таблица

Личные встречи

07.10.23 АПЛ "Бернли" — "Челси" 1:4

05.05.22 АПЛ "Бернли" — "Челси" 0:4

06.11.21 АПЛ "Челси" — "Бернли" 1:1

31.01.21 АПЛ "Челси" — "Бернли" 2:0

31.10.20 АПЛ "Бернли" — "Челси" 0:3

Цифры и факты

В 9 из последних 11 матчей между "Челси" и "Бернли" во всех турнирах проходила ставка ТБ 2.5;

"Челси" забивал как минимум 2 гола в 10 из последних 11 матчей против "Бернли" во всех турнирах;

"Челси" выиграл 6 из последних 7 матчей против "Бернли" во всех турнирах.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Девять футболистов "Челси" прямо сейчас на травмах, это подтвердил официальный сайт клуба. Против "Бернли" не смогут сыграть Уэсли Фофана, Лесли Угочукву, Рис Джеймс, Ромео Лавия, Кристофер Нкунку, Ливай Колвилл, Роберт Санчес, Карни Чуквуемека и Трево Чалоба. Под вопросом участие в матче Энцо Фернандеса, который очень поздно вернулся после матчей сборной Аргентины, также небольшое повреждение у Бена Чилуэлла.

Что касается Венсана Компани, то он не может рассчитывать на помощь Аарона Рамзи, Натана Редмонда, Луки Колеошо и Амин Аль-Дахиля. Все эти игроки в лазарете. Также под вопросом участие в игре Джордана Байера. Ну и как мы писали выше, не сможет сыграть Давид Датро Фофана, поскольку он принадлежит "Челси".

"Челси", 4-2-3-1: Петрович — Гюсто, Дисаси, Бадиашиль, Кукурелья — Кайседо, Галлахер — Палмер, Мудрик, Стерлинг — Джексон

"Бернли", 4-4-2: Мурич — Ассиньон, О'Ши, Эстев, Тейлор — Витиньо, Берге, Каллен, Ларсен — Одобер, Фостер

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Бернли" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:0. Когда встречаются эти соперники, то крайне редко все ограничивается одним или двумя забитыми голами. Конечно, команда Почеттино остается максимально нестабильной и имеет немало кадровых проблем, но нынешний уровень "Бернли" наталкивает на мысль, что это должна быть разгромная победа хозяев поля.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.