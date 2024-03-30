Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 30.03.2024

Английская Премьер-лига, 30 тур

30 марта, 22:00. "Брентфорд Коммюнити Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Саймон Хупер

Прямая трансляция: Setanta Sports Ukraine

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"Брентфорд" в последнее время имеет очень неудачную серию. У Егора Ярмолюка тоже не очень хорошая полоса в Англии. А вот у МЮ качели: от громких поражений до не менее громких побед. Интересно посмотреть на всю эту нестабильность в совместном противостоянии.

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Новости Брентфорда

За последние шесть матчей “пчелы” заработали один зачетный пункт из 18 возможных. Это был поединок 27 тура против "Челси". Более того, подопечные Франка упустили победу на 83 минуте. Хотя с другой стороны "Брентфорд" только однажды проиграл разгромно – "Ливерпулю" со счетом 1:4. Но одной борьбой и местами хорошей игрой очки не заработаешь. В футболе важны голы, а не их "вероятное теоретическое присутствие".

Пока команда находится на 15 месте АПЛ. Отрыв от зоны вылета составляет пять очков. Вроде0 и достаточно, чтобы не беспокоиться прямо сейчас, однако если отрицательные результаты продолжатся, не поздоровится. Что касается Егора Ярмолюка – текущая ситуация для него не самая лучшая. В прошлом матче против "Бернли" он впервые за восемь поединков появился на поле более чем на полчаса. В целом украинец не выходил в старте с 27 декабря. Таково решение тренера.

Кадры хозяев

В “пчел” лазарет переполнен. Там находятся Шаде, Хики, Пиннок, Генри, Дасилва, Норгорд и Ми. Кроме них, еще и у Регилона была прямая красная карточка в прошлом матче – он пропустит следующие четыре поединка.

Новости Манчестер Юнайтед

На минувших выходных клубного европейского футбола "манкунианцы" совершили горячую сенсацию. И речь не только о том, что текущий уровень соперника значительно выше. А и о самом ходе поединка против "Ливерпуля" в Кубке Англии. Практически весь второй тайм “мерсисайдцы” вели в счете, однако джокер Антони сравнял цифры на табло. В дополнительное время снова подопечные Клоппа вышли вперед, но МЮ успел не только отыграться, но и победить еще до серии пенальти.

У АПЛ дела обстоят хуже. Сейчас “красные дьяволы” занимают шестое место в чемпионате. До зоны Лиги чемпионов не хватает девяти очков, пусть и с матчем в запасе. Очень трудно отыграть такой отрыв от "Астон Виллы", еще и ввиду того, что личных встреч с "бирмингемцами" в этом сезоне не будет.

Кадры гостей

Потерь у МЮ не меньше. Точно сегодня не сыграют голкипер Баиндир, а также Маласия, Марсьяль, Мартинес и Шоу – все из-за травм. Под вопросом участие Эванса, Каземиро и Майгуара. Также Диалло дисквалифицирован. Слишком бурно праздновал победный гол в ворота “Ливерпуля” и забыл за то, что у него уже есть желтая карточка. После снятой футболки последовало второе предупреждение, которое было роковым.

Последние пять матчей Брентфорда и Манчестер Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

16.03. Бернли – Брентфорд 2:1 (АПЛ)

09.03. Арсенал – Брентфорд 2:1 (АПЛ)

02.03. Брентфорд – Челси 2:2 (АПЛ)

26.03. Вест Хэм – Брентфорд 4:2 (АПЛ)

20.02. Манчестер Сити – Брентфорд 1:0 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

17.03. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 4:3 (после д. ч.) (Кубок Англии)

09.03. Манчестер Юнайтед – Эвертон 2:0 (АПЛ)

03.03. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 3:1 (АПЛ)

28.02. Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед 0:1 (Кубок Англии)

24.02. Манчестер Юнайтед – Фулхэм 1:2 (АПЛ)

Последние пять личных встреч между командами

07.10.2023. Манчестер Юнайтед – Брентфорд 2:1 (АПЛ)

05.04.2023. Манчестер Юнайтед – Брентфорд 1:0 (АПЛ)

13.08.2022. Брентфорд – Манчестер Юнайтед 4:0 (АПЛ)

02.05.2022. Манчестер Юнайтед – Брентфорд 3:0 (АПЛ)

19.01.2022. Брентфорд – Манчестер Юнайтед 1:3 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Арсенал 28 20 4 4 70 - 24 64 2 Ливерпуль 28 19 7 2 65 - 26 64 3 Манчестер Сити 28 19 6 3 63 - 28 63 4 Астон Вилла 29 17 5 7 60 - 42 56 5 Тоттенхэм 28 16 5 7 59 - 42 53 6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 28 15 2 11 39 - 39 47 7 Вест Хэм Юнайтед 29 12 8 9 46 - 50 44 8 Брайтон энд Хоув Альбион 28 11 9 8 50 - 44 42 9 Вулверхэмптон 28 12 5 11 42 - 44 41 10 Ньюкасл 28 12 4 12 59 - 48 40 11 Челси 27 11 6 10 47 - 45 39 12 Фулхэм 29 11 5 13 43 - 44 38 13 Борнмут 28 9 8 11 41 - 52 35 14 Кристал Пэлас 28 7 8 13 33 - 48 29 15 Брентфорд Брентфорд 29 7 5 17 41 - 54 26 16 Эвертон* 28 8 7 13 29 - 39 25 17 Ноттингем Форест* 29 6 7 16 35 - 51 25 18 Лутон Таун 29 5 7 17 42 - 60 22 19 Бернли 29 4 5 20 29 - 63 17 20 Шеффилд Юнайтед 28 3 5 20 24 - 74 14

*С команды Эвертон снято 6 очков.

*С команды Ноттингем Форест снято 4 очка.

Ставки и коэффициенты на матч Брентфорд – Манчестер Юнайтед

Прогноз матча Брентфорд – Манчестер Юнайтед от UA-Football

"Манкунианцы" за последние семь гостевых поединков победили в шести и проиграли только "Манчестер Сити". В этом сезоне подопечные тен Хага больше специализируются на матчах вне “Олд Траффорд”. "Брентфорд" добыл лишь одну победу дома за последние семь встреч, пропуская за этот отрезок в среднем 2,57 гола за матч. Атака в МЮ в последнее время более-менее в норме, так что и сегодня должна выстрелить. Прогноз: Победа "Манчестер Юнайтед".