Кристал Пэлас – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 32-го тура АПЛ на 06.04.2024

Английская Премьер-лига. 32-й тур.

6 апреля. 14:30. Лондон. "Селхерст Парк"

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Пеп Гвардиола посреди недели полноценно реабилитировался за неудачный матч против "Арсенала", помог ему в этом Фил Фоден, который оформил хет-трик в ворота "Астон Виллы". Эта команда продолжает полноценную борьбу за чемпионство и теперь на их пути встает "Кристал Пэлас", который уже успел удивить "горожан" в декабре, когда на "Этихаде" сыграли с ними вничью.

Теперь любая потеря очков будет выглядеть как критическая ошибка, которую, вероятно, уже не исправишь. Оливер Гласнер прекрасно понимает, насколько мощный и мотивированный соперник к ним приедет. Сможет ли он что-то придумать для сдерживания такой силы?

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Новости "Кристал Пэлас"

Форму "орлов" вряд ли можно назвать критически плохой, но это что-то близко к тому. Приход в клуб Оливера Гласнера, который заменил Роя Ходжсона, подправил стиль игры команды, но на результаты почти не повлиял.

В последних 5 матчах "Пэлас" имеет 1 победу, 2 ничьи и 2 поражения. Единственная победа была против "Бернли", одного из главных аутсайдеров АПЛ. В других, более тяжелых матчах, все было не так просто. Например, они играли еще одну игру против аутсайдера, "Лутона", но там все было настолько бледно, что удержать победу не удалось и все завершилось лишь вничью.

Еще одна ничья постигла их в игре против "Ноттингем Форест", еще одних претендентов на вылет в этом сезоне. То есть график был относительно простым и результаты, которые они продемонстрировали, получились неубедительными. Также были поражения от "Тоттенхэма" и "Борнмута".

Если бы не удачное начало сезона, то прямо сейчас "орлы" буквально бы боролись за выживание. Хорошо, что они добыли неплохое количество очков когда-то тогда, поэтому неудачи настоящего воспринимаются не так остро. Наверное, оценивать Гласнера будем уже в следующем сезоне после того, как он проведет полноценную предсезонку.

Новости "Манчестер Сити"

У ребят Пепа Гвардиолы был откровенно непростой график матчей в последние недели. Пришлось играть сразу против двух конкурентов в борьбе за чемпионство. К слову, оба матча завершились вничью, а против "Ливерпуля" все вообще было очень близко к поражению. Также неуверенная игра против "Арсенала" натолкнула на мысль, что эта команда слегка потерялась и потеряла форму.

Впрочем, в среду мы увидели замечательный и яркий ответ на эти упреки. "Горожане" принимали у себя дома "Астон Виллу" и уверенно разгромили соперника 4:1. Кроме этих матчей, в последних 5 они еще встречались с "Ньюкаслом" и "Копенгагеном", там были спокойные победы.

Впереди у них непростой расклад, учитывая противостояние в Лиге Чемпионов против мадридского "Реала". Хорошо, что прошлый матч обошелся без Холанда и Де Брюйне, которые поберегли силы и, наверное, смогут лучше себя проявить в будущих матчах.

Турнирная таблица

Личные встречи

16.12.23 АПЛ "Манчестер Сити" — "Кристал Пэлас" 2:2

11.03.23 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Манчестер Сити" 0:1

27.08.22 АПЛ "Манчестер Сити" — "Кристал Пэлас" 4:2

14.03.22 АПЛ "Кристал Пэлас" — "Манчестер Сити" 0:0

30.10.21 АПЛ "Манчестер Сити" — "Кристал Пэлас" 0:2

Цифры и факты

"Манчестер Сити" непобедим в последних 15 матчах в рамках Премьер-лиги;

"Манчестер Сити" сохранил свои ворота в неприкосновенности в 6 из последних 7 выездных матчей против "Кристал Пэлас" во всех турнирах;

В последних 4 матчах между "Манчестер Сити" и "Кристал Пэлас" на "Селхерст Парк" проходила ставка ТМ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Когда мы описывали неудачную серию результатов "Кристал Пэлас", то нужно было признать, что на это сильно влияет и огромное количество травм. Хозяева поля будут играть против "Сити" и не смогут рассчитывать на помощь: Сэма Джонстона, Шейка Дукуре, Роба Холиднга, Марка Гейи, Одсона Эдуара, Майкла Олисе, Криса Ричардса, Есуруна Рак-Сакьи и Матеуса Франсы.

Что касается "Манчестер Сити", то Пеп Гвардиола не может рассчитывать на Кайла Уокера и Натана Аке. Почти наверняка, игру также пропустит основной голкипер Эдерсон, у всех повреждения различной степени тяжести.

"Кристал Пэлас", 3-4-2-1: Хендерсон — Уорд, Андерсен, Лерма — Муньос, Уортон, Хьюз, Митчелл — Эзе, Айю — Матета

"Манчестер Сити", 4-2-3-1: Ортега — Аканджи, Диаш, Стоунз, Гвардиол — Родри, Ковачич — Силва, Де Брюйне, Фоден — Холанд

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Кристал Пэлас" и "Манчестер Сити" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 1:3. Защита "Манчестер Сити" никогда не отличалась невероятной надежностью, даже когда все исполнители этого звена были готовы играть. Поэтому почти наверняка, один рядовой гол "горожане" пропустят. Однако их атака имеет такой мощный потенциал, что в итоге ставим на победу гостей, которые точно найдут способ разгромить своего соперника.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.