Вольфсбург - Айнтрахт. Прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 29-й тур.

30 мая. Вольфсбург, “Фольксваген Арена”

“Вольфсбург” 16:30 “Айнтрахт” Франкфурт

Телетрансляция – Футбол 1, Megogo

“Вольфсбург” в прошлом туре стал творцом самого сенсационного результата, переиграв леверкузенский “Байер” 4:1. “Волки” удачно сыграли на стандартах и нивелировали сильные стороны соперника, который до встречи с ними имел 12-матчевую серию без поражений. “Наша игра в защите значительно улучшилась, и наши движения на поле настолько эффективны, что кажутся естественными. Проти нас сложно создавать моменты”, – говорит тренер “Вольфсбурга” Оливер Гласнер.

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Создавать моменты – это то, что наконец получилось “Айнтрахту” в игре прошлого тура против “Фрайбурга”. Гессенцы нанесли 34 удара по воротам “Фрайбурга” и не выиграли только благодаря великолепной игре Шволова (13 сэйвов). Франкфурт подвела реализация, не было в надежности в защите. “Айнтрахт” мог рассчитывать на большее, но взял в той игре только одно очко – матч закончился со счетом 3:3.

Тренер “Айнтрахта” Ади Хюттер указывает, что проблемы команды не в атаке, а в том, что она не защищается компактно, как одно целое. Проблема не в системе, а в стабильности. Ее у “Айнтрахта” в нынешнем сезоне нет.

Цифры и факты

“Вольфсбург” выиграл пять из семи последних матчей у “Айнтрахта” и забивал Франкфурту не меньше одного гола в предыдущих 14 поединках.

В 17 матчах, сыгранных в Вольфсбурге, команды ни разу не сыграли безголевую ничью.

Франкфурт выиграл только два из 14 последних матчей против “Вольфсбурга”.

Защитник/опорный хавбек “Айнтрахта” Макото Хасебе ранее провел 135 матчей в Бундеслиге за “Вольфсбург”.

Также за Франкфурт играет экс-нападающий “волков” Бас Дост. Он забил за “Вольфсбург” 36 голов в 85 матчах чемпионата Германии.

Ориентировочные составы

Хорошая новость для “Вольфсбурга” – возвращение Адмира Мехмеди. Из-за дисквалификации пропустит игру Феликс Клаус, травмированы Гилявоги, Отавио и Виллиам. Франкфурт не может пока рассчитывать на травмированного Пасиенсию, перебрал с карточкам Ильзанкер.

“Вольфсбург”: Кастельс – Мбабу, Понграчич, Брукс, Руссийон – Шлагер, Арнольд – Штеффен, Мехмеди, Виктор – Вегорст

“Айнтрахт”: Трапп – Абрахам, Хасебе, Хинтереггер – Туре, Кор, Роде, Костич – Камада – Силва, Дост

Прогноз на матч “Вольфсбург” – “Айнтрахт”

“Айнтрахт” показывает нестабильную игру и результаты (шесть матчей без побед в Бундеслиге) и поставить на его победу в матче с “Вольфсбургом” будет смелым решением. “Волки” после двух поражений в стартовых турах второго круга проиграли только раз – “Боруссии” Дортмунд в предпоследнем туре. Нужно опираться не только на результаты, но и на кадровые вопросы. Для “Айнтрахта” большой потерей может стать отсутствие Ильзанкера. Предположим, что матч будет плотным, но выиграет “Вольфсбург” – 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.