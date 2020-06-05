Байер - Бавария. Прогноз букмекеров

Немецкая Бундеслига продолжается и в главном матче этого уикенда встретятся "Байер" и "Бавария". После победы над дортмундской "Боруссией" "Бавария" опережает конкурентов на 7 очков и должно случиться чудо, чтобы мюнхенцы упустили титул. Но если кто сейчас и способен остановить эту машину, то только "Байер".

Коэффициент Favbet: 5.8 – 5.1 – 1.5

Как видим, эксперты и букмекеры отдают перевес "Баварии". Что неудивительно. Кризис времен Нико Ковача уже давно позади, а при Флике мюнхенцы выглядят невероятно мощно и уверенно. На выходных "Бавария" разгромила 5:0 "Фортуну" и довела свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 19 матчей. Причем 18 из них мюнхенцы выиграли. Впечатляет. И если пойти по пути наименьшего сопротивления, то лучше ничего не выдумывать, а просто поставить на победу "Баварии"

Прогноз №1: Победа "Баварии" - 1.5

Но это лишь один из вариантов, есть и другие - не менее интересные. Например – "обе забьют". Не стоит забывать, что в матче первого круга "Бавария" уступила "Байеру" 1:2 дома. Плюс в шести последних очных встречах "Баварии" и "Байера" забивали обе команды. "Бавария" в этом сезоне забивала во всех матчах за исключением нулевой ничьи с "РБ Лейпциг". В свою очередь "Байер" не уходит без гола в 18 официальных матчах подряд, в последний раз ему не удалось отметиться в воротах соперника еще в декабре 2019 года. Так что ждем голов. Конечно, может случиться всякое, в матче с "Боруссией" мы также ждали много голов, но "Бавария" во втором тайме успешно засушила игру и довела матч до победы 1:0. Но почему-то есть уверенность, что с "Байером" будет более яркая игра

Прогноз №2: Обе команды забьют – 1.45

А можно вообще пойти против общественного мнения и рискнуть поставить на "Байер". "Фармацевты" находятся в великолепной форме и имеют все шансы зацепиться за зону Лигу Чемпионов. Так что мотивация у "Байера" сейчас даже, возможно, выше, чем у "Баварии", которая может позволить себе потерять очки (это никак не скажется на их лидерстве). Прекрасную игру показывает 20-летний лидер "Байера" Кай Хаверц. Неделю назад он вновь забил и установил рекорд Бундеслиги по количеству голов для футболистов его возраста. Популярный сайт Трансфермаркт уже оценивает его в 81 миллионов евро (для сравнения, самый дорогой игрок "Баварии" Серж Гнабри оценивается в 72 миллиона) и эта цена не выглядит завышенной. "Байер" выиграл у "Баварии" два матча подряд, "Байер" очень радует именно качеством игры и недавнее поражение от "Вольфсбурга" выглядит не более, чем случайностью. Конечно, ставить на чистую победу "Байера" слишком рискованно, но на победу с "форой +1.5" почему бы и нет? И если, например, матч завершится со счетом 2:1 или 3:2 в пользу "Баварии", то пройдут все три наши ставки. Стоит попробовать

Прогноз: победа "Байера" с форой (+1.5) – 1.7