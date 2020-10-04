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Бавария - Герта. Прогноз на матч Бундеслиги

Германия
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Бавария – Герта: Прогноз и анонс матча ⋉ 4 октября ⋊ Бундеслига онлайн на UA-Футбол

Бавария - Герта. Прогноз на матч Бундеслиги
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, третий тур.

4 октября. Мюнхен, “Альянц Арена”

“Бавария” 19:00 “Герта” Берлин

Телетрансляция – Megogo

В последние дни трансферного окна в “Баварии” больше думают о входящих трансферах, чем о ближайшем матче чемпионата с “Гертой”. “Баварии” нужно подписать нового правого защитника, нового вингера и нападающего. Позиция опорника уже закрыта – из “Эспаньола” был куплен Марк Рока.

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“Бавария” и “Герта” подошли к третьему туру, имея по три очка. Обе команды уверенно выиграли в первом туре, а затем, так же уверенно, проиграли во втором. Домашнее поражение “Герты” Франкфурту удивило, но не более того. А вот разгром “Хоффенхайма” над “Баварией” стал настоящей сенсацией. Это было первое поражение “Баварии” с декабря 2019 года, оборвавшую их серию из 32 матчей без неудач.

К игре с “Гертой” “Бавария”, как и к матчу с “Хоффенхайму”, подходит с усталостью в ногах из-за участия в Суперкубке Германии посреди недели. В этот раз не было растрачено так много сил, как на поединок с “Севильей”, и “Бавария” не делала каких-то перелетов. Однако более свежие ноги – все равно плюс в пользу “Герты”. Как и травма Лероя Сане – вингер сборной Германии вылетел из-за травмы на несколько недель. Также под вопросом участие в матче Кингсли Комана, из-за чего Мюллеру придется занять неудобную для себя позицию на фланге. Тем не менее для букмекеров “Герта” остается явным андердогом матча.

Цифры и факты

  • Левандовскому остался один забитый мяч до отметки в сто голов в Бундеслиге на “Альянц Арене”. В прошлом сезоне он забил 19 голов в 15 матчах на домашнем поле.
  • Мануэль Нойер сделал 15 клин-шитов в 21 матчах Бундеслиги против “Герты”. Это рекорд лиги.
  • “Бавария” не проигрывает “Герте” на своем поле с октября 1977 года, и пропускала голы от берлинской команды всего в одном матче из последних шести.
  • Форвард “Герты” Доди Лукебакио забил пять голов “Баварии”. Из действующих игроков Бундеслиги больше забил мюнхенцам только Марко Ройс.

Ориентировочные составы

“Бавария”: Нойер – Павар, Зюле, Эрнандес, Дэвис – Киммих, Горетцка – Мюллер, Толиссо, Гнабри – Левандовский

“Герта”: Шволов – Миттельштедт, Торунарига, Боята, Пекарик – Тузар, Штарк – Дарида, Кунья, Лукебакио – Кордоба

Прогноз на матч “Бавария” – “Герта”

1.15 на победу “Баварии”, 20.0 – на успех “Герты”. Букмекеры не верят в сенсацию. И дело даже не “Баварии”, а в “Герте”, которая не способна достичь стабильных результатов, несмотря на многочисленные покупки. Вероятно, “Бавария” выиграет в сегодняшнем матче, но такого разгрома как против “Шальке” в первом туре ожидать не стоит. Прогноз – победа “Баварии” 3:1.

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1.15
10.0
20.0
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1.13
10.0
20.0
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Parimatch
1.14
9.60
19.0
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Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Герта (Берлин) Чемпионат Германии ставки Прогнозы
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