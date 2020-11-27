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Штутгарт - Бавария. Прогноз на матч Бундеслиги

Германия
(1 голосов)

Штутгарт – Бавария: Прогноз и анонс матча ⋉ 28 ноября ⋊ Бундеслига онлайн на UA-Футбол

Штутгарт - Бавария. Прогноз на матч Бундеслиги
Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Германии, девятый тур

28 ноября. Штутгарт, “Мерседес-Бенц Арена”

“Штутгарт” 16:30 “Бавария”

Телетрансляция – MEGOGO

“Штутгарт” не проигрывает с первого тура Бундеслиги, и в восьми матчах чемпионата забил 16 голов – неплохо, как для новичка лиги. Однако швабы не так часто побеждают. “Штутгарт” выиграл два матча, еще пять поединков сыграл вничью. При этом команда Пеллегрино Матараццо делит очки, как с участниками еврокубков (“Байер”, “Хоффенхайм”), так и с аутсайдерами (“Кельн”, “Шальке”).

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На вопрос, насколько сложной будет для “Штутгарта” игра с “Баварией”, американец Пеллегрино ответил неоднозначно: “Если мы хотим выиграть, это будет самый сложный матч. А если хотим сыграть в свой футбол – самый легкий. В любом случае мы хотим верить, что у нас есть шансы”.

То, насколько сложно выиграть у “Баварии”, недавно почувствовал “Зальцбург”. Австрийский чемпион провел очень хороший матч против “Баварии” в Лиге чемпионов, создал больше моментов (по xG у “Зальцбурга” 2.69 против 1.39 у “Баварии”), но в итоге проиграл 1:3. Не в последнюю очередь из-за того, что у “Баварии” есть Мануэль Нойер, совершивший несколько сумасшедших сэйвов, джокер Лерой Сане, который играет лучше, когда выходит на замену, и Роберт Левандовски.

“Штутгарт” не сможет рассчитывать в матче с “Баварией” на аргентинского форварда Николаса Гонсалеса, но вернулся после травмы фулбек Борна Соса. У “Рекордмайстера” по-прежнему вне игры остаются Киммих и Дэвис.

Ориентировочные составы

“Штутгарт”: Кобель – Штенцель, Антон, Кемпф – Вамангитука, Эндо, Мангаля, Соса – Дидави, Кастро – Калайджич

“Бавария”: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Эрнандес – Толиссо, Горетцка – Гнабри, Мюллер, Коман – Левандовски

Прогноз на матч Штутгарт – Бавария

У “Баварии” есть заметные проблемы в защите. Если бы не Мануэль Нойер, “Рекордмайстер” мог бы и не занимать первое место как в Бундеслиге, так и в своей группе Лиги чемпионов. Ханси Флик критикует некоторых игроков за то, что они не отрабатывают в обороне, в частности досталось Лерою Сане, после потери которого “Зальцбург” забил один гол. “Штутгарт” умеет атаковать (16 голов – это 5-6 показатель в лиге), и наверняка сможет создать неприятности “Баварии”. Однако слабо верится, что “Бавария” потеряет очки в Бундеслиге во втором матче подряд, после ничьи с “Вердером” в прошлом туре. Прогноз – победа “Баварии” 2:1.

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Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Роберт Левандовский Томас Мюллер Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Бундеслига Чемпионат Германии Штутгарт (Германия) Лерой Сане
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