РБ Лейпциг - Вердер. Прогноз на матч Бундеслиги

Чемпионат Германии, одиннадцатый тур

12 декабря. Лейпциг, “Ред Булл Арена”

“РБ Лейпциг” 16:30 “Вердер” Бремен

Телетрансляция – Megogo

“Лейпциг” переживает очень счастливые дни. После выездной ничьей с “Баварией” (3:3) в чемпионате, команда Юлиана Нагельсманна переиграла в Лиге чемпионов “Манчестер Юнайтед” и во втором сезоне подряд с 33-летним тренером вышла в плей-офф самого престижного клубного турнира. После больших матчей следует перейти к будням – именно так можно описать предстоящую игру Бундеслиги с “Вердером”.

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Бременцы хорошо начали сезон, набрав шесть очков в первых двух турах, затем сыграли пять подряд ничьих, в том числе и против “Баварии”. Однако семиматчевая серия без поражений была прервана в позапрошлом туре в матче с “Вольфсбургом”. На прошлой неделе “Вердер” уступил “Штутгарту” 1:2. Бремен постепенно приближается к зоне вылета.

Тем не менее тренер “Вердера” Флориан Кофельдт предпочитает смотреть на игру с “Лейпцигом” оптимистично. “Мы отправляемся в Лейпциг набирать три очка. Желательно было бы победить. Я очень позитивно рассматривают предстоящий матч”.

Что позволяет Кофельдту быть оптимистичным? Возможно тренер “Вердера” тренер рассчитывает на усталость игроков “Лейпцига” после двух тяжелых матчей. Напрасно – РБ располагает глубоким составом. Команда Нагельсманна осталась без Хенрихса, Хвана, Клостерманна, Лаймера и Самарджича, но все равно регулярно показывает хорошую игру и результат.

У “Вердера” также есть весомые потери – против “Лейпцига” не сыграют нападающие Фюллькруг, Рашица и Зельке, поэтому Сардженту, Биттенкуру и Осако просто не будет альтернатив.

Ориентировочные составы

“РБ Лейпциг”: Гулачи – Орбан, Упамекано, Хальстенберг – Адамс, Забитцер, Кампль, Анхелиньо – Ольмо, Клюйверт – Поульсен

“Вердер”: Павленка – Велькович, Топрак, Фридль – Гебре Селассие, Эггештайн, Мевальд, Аугустинссон – Сарджент, Биттенкур – Осако

Прогноз на матч РБ Лейпциг – Вердер

“Вердер” в своем нынешнем состоянии не способен остановить “РБ Лейпциг”. Конечно, футбол – игра не без случайностей, но если учитывать только стартовые предпосылки, РБ должен уверенно победить. Прогноз – победа “Лейпцига” 3:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.