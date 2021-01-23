Шальке - Бавария. Прогноз на матч Бундеслиги

Бундеслига, 18-й тур

24 января. Гельзенкирхен, “Фельтинс-Арена”

“Шальке” 16:30 “Бавария” Мюнхен

Телетрансляция – Megogo

В первом туре “Бавария” разгромила “Шальке” 8:0. Тогда казалось, что будущее “Рекордмайстера” безоблачно, и новый сезон будет продолжением старого – уверенные победы над всеми соперниками без шансов. “Шальке” производил впечатление максимальной кризисной команды.

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Прогноз по “Шальке” оправдался. “Кнаппен” уже дважды сменили тренеров по ходу сезона, уволив Дэвида Вагнера, а затем Мануэля Баума. Кристиану Гроссу удалось с командой выиграть один матч, разгромив “Хоффенхайм” 4:0, но затем были поражения от “Айнтрахта” (1:3) и “Кельна” (1:2). Особо удручает результат матча с “Кельном”, ведь это прямой соперник “Шальке” в борьбе за выживание. Что-то положительное в игре “кнаппен” выделить сложно. Неожиданно радует только 19-летний американский форвард Мэттью Хоппи. Калифорниец забил пять голов в последних трех матчах. Очень старается Сеад Колашинац, но одних стараний мало, когда команда допускает детские ошибки у своих ворот в каждом матче, а в атаке действует хаотично. Наверное, “Шальке” стоит готовить планы на случай вылета в Бундеслигу 2. Выкарабкаться с последнего места будет очень сложно.

“Бавария” выиграла в двух последних турах у “Фрайбурга” (2:1) и “Аугсбурга” (1:0), но дважды “Рекордмайстера” спасал каркас ворот на последних минутах матча. Тем не менее Ханси Флик рад, что команда стабильно набирает очки. В субботу “РБ Лейпциг” и “Байер” проиграли свои матчи, а еще ранее в пятницу уступила “Боруссия” Дортмунд. “Бавария” получила хорошую возможность увеличить отрыв от преследователей. Сама по себе это хорошая мотивация.

За исключением травмированного Толиссо, “Бавария” подходит к игре с “Шальке” в оптимальном составе. У “кнаппен” под вопросом Маскарель и Салиф Сане, вне игры остаются Бужеляб, Людевиг, Пасиенсия, Скрцибски. Возможно, завтра появится на скамейке запасных 37-летний Клас-Ян Хунтелар.

Ориентировочные составы

“Шальке”: Ферманн – Беккер, Кабак, Настасич, Колашинац – Маскарель, Сердар – Раман, Ут, Арит – Хоппи

“Бавария”: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Эрнандес – Киммих, Горетцка – Гнабри, Мюллер, Коман – Левандовский

Прогноз на матч Шальке – Бавария

Сложно было представить, что “Майнц” в субботнем матче отберет очки у “Лейпцига”, но именно это и произошло. Способен ли на сенсацию “Шальке”? Крайне маловероятно. Если “Бавария” не создаст сама себе проблемы, то победа останется за “Рекормайстером”. Можно предположить, что “Бавария” не пропустит во второй игре подряд. Прогноз – победа “Баварии” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.