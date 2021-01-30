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Боруссия Дортмунд - Аугсбург. Прогноз на матч Бундеслиги
Боруссия Дортмунд – Аугсбург: Прогноз и анонс матча ⋉ 30 января ⋊ Бундеслига онлайн на UA-Футбол
Бундеслига, 19-й тур
30 января. Дортмунд, “Вестфаленштадион”
“Боруссия” Дортмунд 16:30 “Аугсбург”
Телетрансляция – Megogo
Дортмунд проиграл Леверкузену и Гладбаху в последних двух турах и вылетел из первой четверки. Перед игрой с “Аугсбургом” BVB занимает в турнирной таблице Бундеслиги седьмое место, отставая от четвертого “Вольфсбурга” три очка. В матче с FCA “Боруссию” устраивает только победа – любой другой результат только приблизит Дортмунд на шаг к немыслимому: не попаданию в Лигу чемпионов.
Главный тренер BVB Эдин Терзич призывает свою команду быть ответственной, но в тоже время играть с позитивным настроем, не опускать руки после пропущенных голов. Также 38-летний тренер рассчитывает на то, что игроки “Боруссии” не будут допускать ошибок во владении и терять мяч на своей половине поля. И, наконец, игра при стандартах. Гладбах забил после них Дортмунду три гола из четырех. К счастью, для “черно-желтых” их сегодняшний соперник “Аугсбург” не очень силен в этом компоненте.
“Аугсбург” силен в том, как способен закрываться на своей половине и фрустрировать соперника, не привыкшего играть с мячом. Так в прошлом FCA переиграл “Унион” прервав свою серию из трех подряд поражений. У “Аугсбурга” хорошие воспоминания об играх с Дортмундом. В первом круге баварцы выиграли у “Боруссии” 2:0. Интересно, что в пяти последних матчах между соперниками было забито 26 голов.
Дортмунд не может рассчитывать на травмированных Азара, Менье, Шмельцер, Витцеля и Загаду. Возможно, не сыграет сегодня основной вратарь Бюрки. Потери “Аугсбурга” – Финнбогасон и Фрамбергер.
Ориентировочные составы
“Боруссия”: Бюрки – Морей, Аканджи, Хуммельс, Геррейру – Дилэйни, Беллингем – Санчо, Ройс, Рейна – Холанд
“Аугсбург”: Гикевич – Оксфорд, Гауэлеу, Удуохай – Калиджури, Штробль, Груэсо, Яго – Хан, Рихтер – Нидерлехнер
Прогноз на матч Боруссия Дортмунд – Аугсбург
“Боруссия” не выигрывает в трех последних турах подряд. Январь складывается очень непросто для Дортмунда, и “Аугсбург” – не самый приятный соперник для того, чтобы удачно завершить месяц. “Боруссии” остается полагаться на индивидуальный класс Холанда и Санчо. Если они будут в порядке, Дортмунд победит – 3:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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