Бундеслига, 29-й тур

Вольфсбург, "Фольксваген Арена"

"Вольфсбург" 16:30 "Бавария"

Телетрансляция – Megogo

После обидного вылета из Лиги Чемпионов "Баварии" необходимо переключиться на Бундеслигу, где под дверьми их уже поджидает бесстрашная стая волков Оливера Гласнера. Выездная победа над "Вольфсбургом" может практически гарантировать мюнхенцам очередной чемпионский титул, но хозяева вряд ли так просто расстанутся со своей беспроигрышной серией на "Фольксваген Арена".

"Вольфсбург"

В прошлом туре "Вольфсбург" в сумасшедшей перестрелке уступил "Айнтрахту" (4:3), подпустив Франкфурт к себе на дистанцию в одно очко. Но у "волков" нет реальных причин для беспокойства – несмотря на пару ошибок в обороне, они смотрелись сильнее своих оппонентов и уступили лишь из-за отвернувшейся от них в тот вечер фортуны. До этого у команды Гласнера была серия из 5 побед в 6 турах.

Главная сила "Вольфсбурга" – их интенсивный стиль. Они идут в лидерах Бундеслиги по количеству спринтов, интенсивных рывков и выигранных единоборств. Также "Вольфсбург" обладает одной из лучших оборон лиги (13 сухих матчей в 28 турах) и убийственного форварда Вута Вегорста, поучаствовавшего в 25 из 49 голов команды в сезоне Бундеслиги.

Единственная причина для волнения – потеря Максимилиана Арнольда из-за дисквалификации. Его связка с Шлагером является системообразующей для прессинг-машины "Вольфсбурга", а умение Арнольда отдать тонкий пас также будет нелегко компенсировать.

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"Бавария"

Измученной травмами и утомленной двухматчевой битвой в ЛЧ с ПСЖ "Баварии" будет очень нелегко, если "волкам" в субботу удастся навязать свою интенсивную манеру игры. Левандовски, Гнабри и Горецка ожидаемо не успели восстановиться к игре, так что мюнхенцам придётся обойтись без изменений в составе.

В прошлом туре "Бавария" устроила себе небольшую передышку, стоившая команде потери очков в матче с "Унионом" (1:1). Но с "Вольфсбургом" о подобном и речи не может идти, ведь от отрыва от "Лейпцига" осталось лишь 5 очков и ещё одна осечка может всерьёз возродить интригу в борьбе за чемпионский титул.

Ключевой задачей для мюнхенцев в предстоящей игре будет диктовать темп игры, время от времени беря передышки. Потому что на 90 минут на наивысших скоростях у "Баварии" банально не хватит топлива.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Бавария" 28 20 5 3 80-36 +44 65 2 "РБ Лейпциг" 28 18 6 4 52-23 +29 60 3 "Вольфсбург" 28 15 9 4 49-26 +23 54 4 "Айнтрахт" 28 14 11 3 59-40 +19 53 5 "Боруссия" Д 28 14 4 10 58-41 +17 46 6 "Байер" 27 12 7 8 45-32 +13 43 7 "Унион" 28 9 13 6 42-34 +8 40 8 "Боруссия" М 28 10 10 8 48-43 +5 40 9 "Штутгарт" 28 10 9 9 50-44 +6 39 10 "Фрайбург" 28 10 7 11 40-42 -2 37 11 "Аугсбург" 28 9 5 14 29-42 -13 32 12 "Хоффенхайм" 27 8 6 13 41-47 -6 30 13 "Вердер" 28 7 9 12 32-43 -11 30 14 "Герта" 28 6 8 14 34-48 -14 26 15 "Арминия" 28 7 5 16 22-46 -24 26 16 "Майнц" 27 6 7 14 27-46 -19 25 17 "Кёльн" 27 5 8 14 25-47 -22 23 18 "Шальке" 28 2 7 19 18-71 -53 13

Личные встречи

Соперники провели между собой 48 матчей. У "Баварии" 37 побед при всего 4 поражениях, 7 матчей закончились вничью. Разница голов – 118:39. Также Мюнхен побеждал в 6 последних поединках команд в Бундеслиге, имея серию в 11 матчей без поражений против "волков".

Статистика и факты

"Вольфсбург" не проигрывал на своём поле в этом сезоне Бундеслиги

"Вольфсбург" не пропускал на своём поле в 5 последних турах (клубный рекорд)

"Вольфсбург" – главная жертва в карьере Левандовски (24 забитых гола)

Вегорст поучаствовал в 25 из 49 голов "Вольфсбурга" в лиге (18+7)

"Бавария" выиграла последние 6 выездных матчей против "Вольфсбурга"

"Бавария" забивала два и больше гола в 8 последних матчах против "волков"

Ориентировочные составы

"Вольфсбург": Кастельс – Руссийон, Брукс, Лакруа, Мбабу – Герхардт, Шлагер – Брекало, Филипп, Баку – Вегорст

"Бавария": Нойер – Дэвис, Эрнандес, Боатенг, Павар – Алаба, Киммих – Коман, Мюллер, Сане – Чупо-Мотинг

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Вольфсбург" – "Бавария" от UA-Футбол