Бундеслига, 8-й тур

Франкфурт, Дойче Банк Арена

Айнтрахт – Унион 16:30

Трансляция – Setanta Sports

Айнтрахт

"Айнтрахт" медленно втягивался в сезон. Сказалась и затяжная европейская кампания в прошлом сезоне, когда "орлам" приходилось обходиться коротким составом на два фронта. А также и существенные кадровые изменения, повлёкшие за собой и тактическую перестройку. Отъезд многолетнего лидера команды Филипа Костича в Турин повлёк за собой отказ от схемы в три защитника, и в скором времени это пошло коллективу на пользу.

В конце августа результаты пошли вверх: блестящая выездная победа над "Вердером" (3:4), один из последних гвоздей в крышку гроба Тедди Тедеско в виде 4:0 над "РБ Лейпциг". Затем было два последовательных домашних поражения от "Спортинга" (0:3) в ЛЧ и "Вольфсбурга" (0:1). Но на международный перерыв команда Гласнера ушла на мажорной ноте: три очка на "Велодроме", отобранных у "Марселя" (0:1), и уверенная победа над "Штутгартом" (1:3).

Быстрая адаптация форварда Коло Муани (2+4) помогла команде наладить игру в атаке, а самому французу получить первый вызов в национальную сборную. Его взаимодействие с Камадой (4+2) помогло японцу выйти на новый уровень, а также подарило надежду на возвращение Марио Гётце на прежний уровень.

Унион

"Унион" в свою очередь проводит лучший сезон в собственной истории. Берлинцы остаются единственной командой Бундеслиги, ещё не познавшей горечи поражения в новом сезоне. Вместе с прошлой кампанией их беспроигрышная серия насчитывает уже 14 матчей в чемпионате. Остановить этот забег не смогла ни "Бавария" (1:1), ни "РБ Лейпциг" (1:2). Некоторым, как "Шальке", вообще не оставили шансов – 1:6 в Гельзенкирхене.

Успех "Униона" построен на одной из лучших в Европе оборон низким блоком. Невероятная компактность коллектива Урса Фишера привела к тому, что "железные" пропустили 4 гола в 7 турах. И это в самом результативно чемпионате из топ-5 лиг. Надёжность обороны позволяет не только часто играть на ноль, но и служит отличным подспорьем для начала фирменных контратак.

Пара форвардов "Униона" Шеральдо Беккер – Жордан Сьебатшу – самая летальная в Германии. Беккер не только лучший бомбардир в лиге (6 мячей), но и отлично играет на команду (3 ассиста). Правда, магия Беккера рано или поздно закончится. Свои 6 мячей он забил с 1.6 ожидаемых (+4.4). Сильнее в Европе оверперформит только Холанд (+4.5). Беккер является одним из быстрейших игроков лиге, в то время как Сьебатшу – это о тяжелой работе. Американец второй в лиге по количеству дуэлей (20.1), и первый по верховым единоборствам (13.6), в том числе и выигранным (7.3).

4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 300 ₴ Фрибет на первый депозит Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Статистика и факты

Камада поучаствовал в половине голов "орлов" в Бундеслиге (4 гола + 3 ассиста)

У Коло Муани 2+4 в первых 7 матчах в Германии

Франкфурт ужасен на своем поле в 2022-м году (всего 2 победы в 13 последних матчах)

"Унион" идёт на рекордной для себя серии из 14 матчей без поражений в Бундеслиге

Беккер забивает каждые 87 минут в этом сезоне

Личные встречи

С момента выхода берлинцев в Бундеслигу соперники встречались 6 раз. На данный момент у "Айнтрахта" на одну победу больше – три против двух у "Униона". Ещё одна встреча завершилась вничью. В трёх последних матчах победа оставалась за хозяевами.

Ориентировочные составы

Айнтрахт: Трапп – Якич, Тута, Ндика, Пеллегрини – Роде, Соу – Линдстрём, Гётце, Камада – Коло Муани

Унион: Реннов – Баумгартль, Кнохе, Лейте – Триммель, Шефер, Хедира, Хаберер, Гиссельманн – Беккер, Сьебатшу

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Айнтрахт – Унион от UA-Футбол

"Айнтрахт" – одна из немногих команд Бундеслиги, которая способна пробить бетон оборонительных построений "Униона". Ждём очень интенсивного футбола с шансами у обоих сторон. Ставка: тотал выше 2.5 с коэффициентом 1.99.