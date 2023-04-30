Бундеслига, 30-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – Герта 16:30

Бавария

Принятие решений на почве собственного паранойяльного бреда привело к тому, что все худшие страхи боссов "Баварии" за один месяц превратились в быль. Приход Томаса Тухеля не повлёк за собой мгновенного преображения, как это было с "Челси" несколько лет назад. Вместо этого баварцы получили 2 победы (включая самоубийство Дортмунда в Дер Классикер) в 7 матчах во всех турнирах и угрозу остаться без трофеев впервые за множество лет.

Ещё неделю назад сезон казался проигранным. Унижение от "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов вернуло "Баварии" с небес на землю, попутно разрушив реноме Тухеля как заклинателя Гвардиолы. Где-то между строк затаился бесславный вылет от "Фрайбурга" (0:1) в Кубке и несколько провалов в чемпионате, включая фиаско в Майнце (3:1) на прошлых выходных, сместившее Мюнхен с трона Бундеслиги.

Но сместило не надолго. "Боруссия" осуществила ещё один акт самосожжения в пятницу, поделив очки с "Бохумом", тем самым даровав "Баварии" амнистию – победа над "Гертой" позволит вернуть лидерство. С осуществлением этой задачи не помогут Дэвис и Упамекано. В центр обороны передвинется Павар, его место справа достанется Мазрауи, а слева сыграет универсальный Канселу. Шупо-Мотинг не готов вернуться на поле, так что Мане получит шанс забить свой второй гол с октября, сыграв на острие атаки.

Герта

У "Герты" тоже задался не лучший сезон, даже по их жалким меркам. Серия из 7 матчей без побед на финише, включая 5 поражений, оставила столичную команду на самом дне турнирной таблицы. В то время как даже "Шальке" стал подавать признаки жизни, "Герта" в 2023 году выиграла один матч, и имеет все шансы наконец пройти путь очищения через вторую Бундеслигу.

Возвращение Пала Дардаи на тренерский мостик, бывшего игрока и менеджера клуба, никак ситуацию не спасло. Дардаи дебютировал с поражения "Вердеру" (2:4). Такой себе прогресс в сравнении с 5:2 от "Шальке" неделей ранее. А тут ещё и выезд в Мюнхен к разгневанной "Баварии".

На фоне ужасающей игры "Герту" всегда выручала карта под названием индивидуальный класс. Но даже потёртые звёзды средней величины не спасут – Кевин-Принс Боатенг потянул пах, Йоветич снова слёг в лазарет с мышечной травмой, как и Дардаи. Цепной пёс полузащиты Сердар дисквалифицирован, Рихтер и Шуньич тоже мимо заявки.

Статистика и факты

"Бавария" в этом сезоне побила рекорд по голам в первом тайме (53 мяча)

Мусиала не забивал 7 туров, но остаётся лучшим бомбардиром команды в Бундеслиге (11 мячей)

"Бавария" не проигрывала "Герте" дома с 1977 года

"Герта" пропустила больше всего голов во втором тайме в сезоне (29 голов)

Личные встречи

Соперника встречались между собой 50 раз. "Бавария" выиграла 32 матча, ещё 12 завершились вничью. У "Герты" всего 6 побед. "Рекордмайстер" побеждал в 6 последних встречах во всех турнирах.

Ориентировочные составы

Бавария: Зоммер – Мазрауи, Павар, де Лигт, Канселу – Киммих, Мусиала – Сане, Мюллер, Коман – Мане

Герта: Кристенсен – Пекарик, Рохель, Уремович, Платтенхардт – Тузар, Джигерджи –Лукебакио, Боэтиюс, Миттельштадт – Нганкам

Ставки и коэффициенты

Прогноз матча Бавария – Герта от UA-Футбол

У "Баварии" были игровые проблемы по ходу сезона, и приход Томаса Тухеля лишь усугубил их эффект. Тем не менее, "Герта" не из тех соперников, кто мог бы надавить на многочисленные болевые точки гиганта. 11 разгневанных мужчин выйдут на поле, чтобы вернуть себе лидерство, и берлинцам будет нечего противопоставить. "Баварии" должна начать игру яростно, и их обновлённый рекорд по голам в первых таймах должен улучшиться ещё на парочку мячей. Ставка: индивидуальный тотал "Баварии" в первом тайме больше 1.5 с коэффициентом 2.14.