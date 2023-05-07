Бундеслига, 31-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Дортмунд – Вольфсбург 18:30

Боруссия Дортмунд

В прошлом туре "Боруссия" сенсационно поделила очки с "Бохумом", упустив лидерство в Бундеслиге, едва его заполучив. Поверить в осечку против аутсайдера после уничтожения "Айнтрахта" (4:0) неделей ранее было трудно, но подопечные Эдина Терзича не справились с напряжением. Дортмунду проще было выиграть 10 матчей кряду в статусе догоняющего, чем тур удерживать первенство.

Немаловажным фактором для молодой команды является и фактор домашнего поля. На "Сигнал Идуна Парк" "Боруссия" устрашает. 37 очков из 42 возможных в родных стенах – с запасом лучший результат в Бундеслиге. 9 последних матчей дома команда выиграла, многие из которых были разгромами.

С десятой победой кряду в Дортмунде команде не помогут лучший ассистент чемпионата Рафа Геррейру и его коллега по линии обороны Нико Шлоттербек. Последнего без проблем подстрахует Хуммельс, а вот плеймейкерских данных португальца возместить некому. Остальные потери касаются только резервистов.

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Вольфсбург

Нико Ковачу удалось реанимировать "Вольфсбург" после провального минувшего сезона. "Волки" снова стали похожи на команду, причём вполне приличного уровня. Но коллектив страшно страдает от нестабильности. 11:0 по сумме двух первых туров в 2023 году и затем одна победа в 12 следующих встречах – вот вам краткий пересказ сезона "зелёных".

В последние недели "Вольфсбург" снова нащупал свою лучшую игру, вклинившись в борьбу за еврокубки после разгромов над "Бохумом" (1:5) и крепким "Майнцем" (3:0). Плюс "волки" если где и стабильны, так это на выезде – три победы в 4 последних матчах вдали от дома ясно это демонстрируют.

Основной центрбек Лакруа получил травму плеча в прошлом туре и выбыл до конца кампании. К счастью, как раз выздоровел Мики ван де Вен, так что хотя бы количественно позиция ЦЗ закрыта. Отавио всё ещё в лазарете, так что место левого латераля скорее всего закроет номинальный вингер Камински.

Статистика и факты

В последних 15 сезонах лидер по итогам 30 туров всегда ставал чемпионом

"Боруссия" имеет лучший домашний результат в лиге (37 очков), выиграв 9 последних игр на "Сигнал Идуна Парк"

"Волки" – третья лучшая выездная команда лиги (24 очка)

Дортмунд и Вольфсбург – лидеры по конвертации ударов в голы (7 ударов на гол)

Личные встречи

Дортмунд выиграл 31 из 51 дуэли у "Вольфсбурга". Ещё 10 раз побеждали "волки", плюс 10 раз была зафиксирована ничья. На "Сигнал Идуна Парк" "Вольфсбургу" всегда тяжело: 9 последних поездок "волков" в Дортмунд заканчивались для них без побед, включая 6:1 в прошлом сезоне и 2:0, 3:0, 2:0 в трёх кампаниях до того.

Ориентировочные составы

Боруссия Д: Кобель – Вольф, Зюле, Хуммельс, Рюэрсон – Беллингем, Джан, Брандт – Мален, Аллер, Адейеми

Вольфсбург: Кастельс – Борнаув, Гилавоги, ван де Вен – Баку, Арнольд, Ф. Нмеча, Камински – Сванберг, Винд, Виммер

Ставки и коэффициенты

Прогноз матча Боруссия Дортмунд – Вольфсбург от UA-Футбол

На своей арене Дортмунд действительно устрашает. Если вдали от "Сигнал Идуна Парк" "Боруссия" 4 тура не побеждала, то дома их серия насчитывает уже 9 побед. И как бы не были бы "волки" сильны на выезде за счёт качественной игры на выезде, Дортмунд на ходу им не по зубам. Ставка: победа "Боруссии" + ставка тотал выше 2.5 с коэффициентом в районе 1.88.