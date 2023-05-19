Последний тест. Бавария – РБ Лейпциг. Прогноз матча Бундеслиги на 20.05.2023

Бундеслига, 33-й тур

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – РБ Лейпциг 19:30

Бавария

"Бавария" сохраняет отрыв в один пункт перед Дортмундом за два тура до финиша. Подопечным Томаса Тухеля осталось сделать два шага к титулу, и ближайший кажется самым трудным – в последние годы чаще "РБ Лейпцига" мюнхенцев огорчает лишь менхенгладбахская "Боруссия".

Назначение Томаса Тухеля не стало панацеей для "Баварии", а скорее стало дополнительной проблемой для и так турбулентного сезона. Относительную стабильность баварцы обрели лишь в последние недели, когда календарь преподнёс относительно лёгкий отрезок. Но даже игры с "Гертой" (2:0) и "Вердером" (1:2) были проблемными, и лишь в прошлом туре Мюнхен прорвало разгромной победой над "Шальке" (6:0).

Одним из составляющих рецепта выздоровления стало возвращение в старт Мюллера. Без присутствия Томаса на поле "Бавария" Тухеля забила лишь гол. Ещё одним возвращенцем должен стать Горецка – как бы тренер не был бы им недоволен, но на большой матч ему альтернативы нет. Павар зацементировал своё место в центр обороны, что открывает дорогу в старт Мазрауи. Слева должен сыграть Канселу. После 4 голов в 3 турах Гнабри обязан появиться впереди вместо травмированного Шупо-Мотинга.

РБ Лейпциг

"РБ Лейпциг" в начале весны столкнулся с нешуточным кризисом, начавшего с психологической травмы, полученной на "Этихад" от Эрлинга Холанда (7:0). В Бундеслиге коллектив откровенно штормило, но в нужный момент команда собралась, и выиграла ключевые две игры против "Фрайбурга" – одна даровала им третий кряду выход в финал Кубка Германии, а вторая позволила отдалиться от коллектива Штрайха в борьбе за топ-4 на 4 пункта.

Эти 4 очка позволяют коллективу Марко Розе с лёгким сердцем подходить к встрече с "Баварией", ведь даже поражение не станет катастрофой. Хотя вставить палки в колёса "рекордмайстру", конечно, хочется. У этой команды есть и класс, и характер, в чём мы лишний раз убедились после позднего камбека против "Вердера" (2:1) на прошлых выходных.

Перед выездом на "Альянц Арену" лазарет РБ почти опустел. Там остаётся лишь основной голкипер Гулачи. Зато набрал кондиции Йошко Гвардиол, а Дани Ольмо готов вернуться на поле после мышечных проблем. Ждём более осторожного подхода от Розе – Симакан начнёт справа, Хенрикс слева в защите. Шлагер ещё не набрал форму, потому в старте рядом с Лаймером ждём Айдара.

Статистика и факты

Гнабри – лучший бомбардир "Баварии" в этом розыгрыше Бундеслиги (13 мячей). 4 последних гола Серж оформил в трёх последних турах

"Бавария" Тухеля забила 18 из 19 своих голов в тот момент, когда Мюллер был на поле

"Бавария" забивала в 56 последних домашних матчах Бундеслиги. В последний раз "рекордмайстра" сдерживали гости из Лейпцига в феврале 2020 года

Розе проиграл 5 из 8 матчей против "Баварии" (2 победы, 1 ничья)

Личные встречи

Соперники встречались между собой 16 раз. У Лейпцига всего одна победа, зато им часто удавалось играть вничью с "рекордмайстром" (6 раз). 9 встреч остались за "Баварией". В последние годы на "Альянц Арене" хозяева часто теряют очки против "быков" (2 ничьи в 3 матчах).

Ориентировочные составы

Бавария: Зоммер – Мазрауи, Павар, де Лигт, Канселу – Киммих, Горецка – Сане, Мюллер, Мусиала – Гнабри

РБ Лейпциг: Бласвих – Симакан, Орбан, Гвардиол, Хенрикс – Лаймер, Айдара – Собослаи, Форсберг – Нкунку, Вернер

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бавария – РБ Лейпциг от UA-Футбол

Желание лишить "Баварию" титула не может не мотивировать парней Марко Розе. Лейпциг ещё недавно был в небольшом кризисе, но в стрессовой ситуации показал себя с лучшей стороны, добыв 5 побед в 6 турах в решающих момент. "Бавария" остаётся фаворитом, но с легкостью добыть нужный результат им точно не удастся. Ставка: фора на "РБ Лейпциг" (+1.5) с коэффициентом 1.71. Даже при минимальной победе Мюнхена ставка всё равно пройдёт.