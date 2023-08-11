Победитель Бундеслиги "Бавария" примет в субботу обладателей кубка Германии из "РБ Лейпциг" в матче за Суперкубок, где клубы оспорят первый внутренний трофей.

Суперкубок Германии 2023

Мюнхен, Альянц Арена

Бавария – РБ Лейпциг 21:45

Трансляция – Megogo

Бавария

"Бавария" в 12-й раз кряду сыграет в Суперкубке, и второй год кряду конкретно против "РБ Лейпцига". Но за лето составы обоих клубов так сильно изменились, что это будет совсем другой матч. Линию обороны усилили разменом Ким Мин Чжэ на вечно травмированного Эрнандеса, а вместо Блинда и Канселу у Дэвиса появился опытный конкурент в виде Рафы Геррейру.

Лаймер перебрался прямиком из Лейпцига, но австриец не совсем соответствует профилю "шестёрки", которую запрашивал Тухель. Зато Томас получит настоящий подарок в виде Харри Кейна. Вопрос лишь в том, успеют ли заявить англичанина на Суперкубок. А вот в своей штрафной площади могут быть проблемы. Возвращение Нойера затягивается, в то время как Зоммера отпустили в "Интер". Остаётся надеятся на Свена Ульрайха.

Кроме Нойера, недоступен ещё один ключевой игрок – Томас Мюллер. Геррейру уже в лазарете, как и Шупо-Мотинг. Отсутствие камерунца может стать проблемой в случае, если Кейна не смогут заявить.

РБ Лейпциг

Если "Бавария" производила точечные размены, то в Лейпциге этим летом перетасовали всю колоду. "Быки" солидно заработали, но не забывали инвестировать обратно в состав. Проблема в том, что клуб потерял лидеров буквально в каждой линии – уехали покорять АПЛ Йошко Гвардиол, Доминик Собослаи и Кристофер Нкунку. Плюс не забываем о переметнувшемся в стан врага Лаймера.

Заменили звёзд вундеркинд "Лиона" Кастелло Люкеба, умница Кристоф Гаумгартнер из "Хоффенхайма" и разорвавший Лигу 1 в первом же сезоне Лои Опенда. На сдачу для глубины были взяты монструозный центрбек Битшиабу из ПСЖ, сразу два игрока "РБ Зальцбурга" Зейвальд и Шешко, а для креатива в аренду взяли Хави Симонса и Фабио Карвальо.

Для игры по всем фронтам наконец должно набраться ширины ростера, но множество кадровых изменений не могут не привести к проблемам, особенно на старте кампании. Поэтому чудес в эту субботу не ждём. Из явных плюсов – РБ на неделю раньше соперника вышел из отпуска, провёл на два спарринга больше и физические кондиции "быков" выглядят предпочтительнее.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше 2 500 грн Бонус на первый депозит Узнать больше

Статистика и факты

Прошлогодний Суперкубок Германии (5:3) стал самым результативным в истории

"Бавария" может стать первой командой, выигравшей 4 Суперкубка кряду

"РБ Лейпциг" выиграл лишь 2 из 17 последних встреч против "рекордмайстра"

В последние 6 лет в Суперкубке фиксируется аномальная результативность (4.66 гола в среднем за игру)

Ориентировочные составы

Бавария: Ульрайх – Павар, Ким, де Лигт, Дэвис – Киммих, Лаймер – Сане, Мусиала, Коман – Гнабри

РБ Лейпциг: Бласвих – Хенрикс, Симакан, Орбан, Раум – Кампль, Шлагер – Форсберг, Ольмо – Опенда, Вернер

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бавария – РБ Лейпциг от UA-Футбол

Суперкубки Германии в последние годы аномально результативны: 4.66 голов в среднем за последние 6 лет и рекордные 5:3 в прошлой кампании. Даже без Кейна голов будет полно. Ждём минимум новичков в старте – Кима и Лаймера у "Баварии", Опенду у РБ. "Быки" без прошлогодних лидеров фактически обречены на поражение, но бой дать должны. Ставка: победа "Баварии" + тотал выше 3.5 с коэффициентом 3.45.