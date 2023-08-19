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Байер – РБ Лейпциг. Анонс и прогноз центрального матча тура Бундеслиги на 20.08.2023
Алонсо против Розе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Байер
Тренерский дебют Хаби Алонсо в большом футбол оказался настолько удачным, что позволил перезапуститься одной из наиболее стагнирующих франшиз немецкого футбола. Приняв "Байер" в октябре на второй позиции с конца, уже к весне команда комфортно финишировала в топ-6, параллельно дойдя до полуфинала Лиги Европы.
Алонсо смог поставить качественный футбол команде с дико несбалансированным составом. При этом "Байер" полсезона обходился без единственной десятки Виртца, почти всю кампанию пропустил главный голеадор Шик. А кадровый дефицит заставлял доверять таким нестабильным персонажи как Баккер и Демирбай.
К счастью, летом от последних двух удачно избавились. Ушёл за солидные деньги засидевшийся Мусса Диаби (55 млн), а вырученные средства вложили в комплектацию состава. Репутация Алонсо позволила пригласить таких признанных мастеров, как Алекс Гримальдо, Гранит Джака и Йонас Хофманн. А проблему Шика призван решить лучший бомбардир ЛЕ Виктор Бонифасе, качественный и весьма мобильный столб. После такого усиления ожидания от Леверкузена нешуточные, что может сыграть с ними дурную шутку.
РБ Лейпциг
Лейпциг тоже нешуточно перестроился летом, отпустив целый ряд лидеров прошлых лет – Нкунку, Собослая, Лаймера и Йошко Гвардиола. Но Суперкубок показал, что "красным быкам" горевать не придётся – новые лица органично смотрятся в футболе Розе, с момента прихода которого осенью в Германии команды лучше РБ не было.
Разгром "Баварии" (3:0) немного льстит коллективу Розе, но перфоманс всё равно был блестящий. В отсутствии былых лидеров расцвёл Дани Ольмо, выстрелившего хет-триком. Классно смотрелись на открытом пространстве Симонс и Опенда – посмотрим, получится выглядеть им таким же убедительно против компактной обороны Леверкузена.
Чувствовалась некоторая дыра в опорной зоне, что может быть критично против Виртца – Зайвальд своей энергией впечатлил, но экс-игрок Зальцбурга выглядит ещё зелёным. В билд-апе без Гвардиола тоже было сыровато – Симакан так пасовать не умеет, а Люкеба не факт, что готов к игре в старте.
Статистика и факты
- Алонсо выиграл 50% матчей в Бундеслиге (13 из 26)
- Встретятся две лучших контратакующих команды прошлого сезона (10 голов у Леверкузена, 9 у РБ)
- С момента назначения Марко Розе в 6-м туре прошлого сезона "РБ Лейпциг" набрал наибольшее количество очков в Бундеслиге (на одно больше, чем у "Баварии")
- "Байер" закончил минувшую кампанию серией из 5 матчей без побед
Ориентировочные составы
"Байер": Градецки – Коссуну, Та, Тапсоба – Фримпонг, Паласиос, Джака, Гримальдо – Хофманн, Виртц – Бонифасе
"РБ Лейпциг": Бласвих – Хенрикс, Симакан, Орбан, Раум – Шлагер, Зайвальд – Симонс, Ольмо – Вернер, Опенда
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Байер – РБ Лейпциг от UA-Футбол
Встреча двух самых живых и играющих команд Бундеслиги этого года. Матч наверняка будет осторожным, но желание обоих команд играть инициативно и умение убийственно жалить на контратаках (№1 и №2 в прошлой кампании по голам в быстрых атаках) обещает высокую результативность. Ставка: тотал больше 3.5 с коэффициентом в районе 2.67.
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