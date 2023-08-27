Бундеслига. 2-й тур

Леверкузен, БайАрена

Бавария – Аугсбург 18:30

Трансляция – Megogo

Бавария

На прошлых выходных "Бавария" добыла самую убедительную победу в эпоху Томаса Тухеля, разгромив в Бремене "Вердер" (0:4). Перечеркнуть фиаско в Суперкубке от "РБ Лейпциг" (0:3) позволил яркий дебют в Бундеслиге от Харри Кейна. Англичанин здорово связывал игру впереди, оформив 1+1.

Лерой Сане при поддержке Кейна засиял на полную и записал на свой счёт редкий дубль. Лерой вместе с Команом должны сохранить свои места на флангах атаки. В то время как Мусиала выбыл с травмой на несколько недель, а потому ждём ренессанса от Томаса Мюллера. Раумдойтер может возродить свою карьеру, если сумеет сослужить Кейну такую же службу, как Левандовски в своё время.

Де Лигт и Ким наконец готовы сыграть все 90 минут, потому сумрачный гений Упамекано должен сесть на лавку, уступив место новой основной паре центрбеков. Мазрауи в свете потенциального трансфера Павара остаётся единственной опцией справа в защите.

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Аугсбург

В то время как "рекордмайстер" уничтожал Бремен, другая команда из баварских земель "Аугсбург" поучаствовал в самой безумной игре первого тура – перестрелке 4:4 против менхенгладбахской "Боруссией". Пенальти Томаша Чванчары на 90+7 минуте не позволил "фуггерам" стартовать с победы, но учитывая ход событий встречи команда Маасена всё равно должна быть довольна, ведь они уступали 2:0 в дебюте.

Большой любитель забивать "Баварии" Мергим Бериша (4 гола в 5 матчах против мюнхенцев) должен появиться в паре с летним новичком Свеном Михелем – тактически дисциплинированным оттянутым форвардом. Лидер обороны и бывший капитан Удуохай не смог пройти фитнесс-тест перед матчем – так что он либо не сможет отыграть всю игру, либо вообще начнёт на лавке.

Статистика и факты

Кейн забивал в 6 последних матчах чемпионата (5 игр за "Тоттенхэм", одна за "Баварию").

Йозуа Киммих может провести свою 350-ю игру за "Баварию".

"Бавария" проиграла две своих последних домашних игры (обе "РБ Лейпцигу").

"Бавария" не проигрывала в первом домашнем матче Бундеслиги в сезоне с 2011-го года.

Бериша забил 4 гола в 5 последних матчах против "Баварии".

"Аугсбург" не выигрывал в 13 последних выездных матчах, проиграв 10 из них.

В прошлом сезоне "Аугсбург" потерял 23 очка, ведя в счёте по ходу матча (худший результат в лиге).

Ориентировочные составы

Бавария: Ульрайх – Мазрауи, Ким, де Лигт, Дэвис – Киммих, Горецка – Сане, Мюллер, Коман – Кейн

Аугсбург: Дамен – Энгельс, Бауэр, Удуохай, Педерсен – Майер, Реджбечай, Дорш, Демирович – Бериша, Михель

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бавария – Аугсбург от UA-Футбол

На прошлых выходных "Аугсбург" в игре с Менхенгладбахом показал, каковы масштабы бедствий у них в обороне. Последнее баварское дерби навеивает тем же беспределом в защите – тогда парни Маасена маниакально бегали за звёздами Мюнхена 1 в 1, и их прессинг привёл к 5 пропущенным. Перестрелка может выдаться знатной. Ставка: тотал выше 3.5 с коэффициентом 1.91.