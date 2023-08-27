Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Баварское дерби. Байерн Мюнхен – Аугсбург. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 27.08.2023
Сумеет ли Кейн снова забить?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бундеслига. 2-й тур
Леверкузен, БайАрена
Бавария – Аугсбург 18:30
Трансляция – Megogo
Бавария
На прошлых выходных "Бавария" добыла самую убедительную победу в эпоху Томаса Тухеля, разгромив в Бремене "Вердер" (0:4). Перечеркнуть фиаско в Суперкубке от "РБ Лейпциг" (0:3) позволил яркий дебют в Бундеслиге от Харри Кейна. Англичанин здорово связывал игру впереди, оформив 1+1.
Лерой Сане при поддержке Кейна засиял на полную и записал на свой счёт редкий дубль. Лерой вместе с Команом должны сохранить свои места на флангах атаки. В то время как Мусиала выбыл с травмой на несколько недель, а потому ждём ренессанса от Томаса Мюллера. Раумдойтер может возродить свою карьеру, если сумеет сослужить Кейну такую же службу, как Левандовски в своё время.
Де Лигт и Ким наконец готовы сыграть все 90 минут, потому сумрачный гений Упамекано должен сесть на лавку, уступив место новой основной паре центрбеков. Мазрауи в свете потенциального трансфера Павара остаётся единственной опцией справа в защите.
Аугсбург
В то время как "рекордмайстер" уничтожал Бремен, другая команда из баварских земель "Аугсбург" поучаствовал в самой безумной игре первого тура – перестрелке 4:4 против менхенгладбахской "Боруссией". Пенальти Томаша Чванчары на 90+7 минуте не позволил "фуггерам" стартовать с победы, но учитывая ход событий встречи команда Маасена всё равно должна быть довольна, ведь они уступали 2:0 в дебюте.
Большой любитель забивать "Баварии" Мергим Бериша (4 гола в 5 матчах против мюнхенцев) должен появиться в паре с летним новичком Свеном Михелем – тактически дисциплинированным оттянутым форвардом. Лидер обороны и бывший капитан Удуохай не смог пройти фитнесс-тест перед матчем – так что он либо не сможет отыграть всю игру, либо вообще начнёт на лавке.
Статистика и факты
- Кейн забивал в 6 последних матчах чемпионата (5 игр за "Тоттенхэм", одна за "Баварию").
- Йозуа Киммих может провести свою 350-ю игру за "Баварию".
- "Бавария" проиграла две своих последних домашних игры (обе "РБ Лейпцигу").
- "Бавария" не проигрывала в первом домашнем матче Бундеслиги в сезоне с 2011-го года.
- Бериша забил 4 гола в 5 последних матчах против "Баварии".
- "Аугсбург" не выигрывал в 13 последних выездных матчах, проиграв 10 из них.
- В прошлом сезоне "Аугсбург" потерял 23 очка, ведя в счёте по ходу матча (худший результат в лиге).
Ориентировочные составы
Бавария: Ульрайх – Мазрауи, Ким, де Лигт, Дэвис – Киммих, Горецка – Сане, Мюллер, Коман – Кейн
Аугсбург: Дамен – Энгельс, Бауэр, Удуохай, Педерсен – Майер, Реджбечай, Дорш, Демирович – Бериша, Михель
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч Бавария – Аугсбург от UA-Футбол
На прошлых выходных "Аугсбург" в игре с Менхенгладбахом показал, каковы масштабы бедствий у них в обороне. Последнее баварское дерби навеивает тем же беспределом в защите – тогда парни Маасена маниакально бегали за звёздами Мюнхена 1 в 1, и их прессинг привёл к 5 пропущенным. Перестрелка может выдаться знатной. Ставка: тотал выше 3.5 с коэффициентом 1.91.
Популярное сейчас
- Усик – Дюбуа: Как это было, яркий нокаут и тревожные мгновения
- Столкнулись два L-39. В Воздушных Силах раскрыли детали крушения пилота с позывным Джус
- Усик – Дюбуа: Прогноз и анонс на главный поединок года для Украины
- Погиб украинский пилот с позывным Джус
- Бывшая звезда Милана и Барселоны развелся уже с третьей женой-моделью. ФОТО
- Самая сексуальная женщина-арбитр в мире сводит с ума фанатов кадрами в бикини на пляже. ФОТО