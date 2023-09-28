Бундеслига, 6-й тур

Зинсхайм, ПреЗеро Арена

Хоффенхайм – Боруссия Дортмунд 21:30

Трансляция – Megogo

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Хоффенхайм

"Хоффенхайм" образца нынешнего сезона – полная противоположность команде, что была в кампании 2022/23. Команда стартовала с неприятного поражения от "Фрайбурга" (1:2), но затем подопечные Пеллегрино Матараццо одержали четыре победы кряду – над "Хайденхаймом" (2:3), "Вольфсбургом" (3:1), "Кёльном" (1:3) и "Унионом" (0:2). Пятая победа подряд и вовсе повторит клубный рекорд – такое в Бундеслиге им удавалось лишь в 2020-м году.

Ключом к успеху стали качественные стандарты, классно расчерченные контратаки (по скорости и количеству вертикальных атак "Хоффе" – первые в чемпионате) и атипичный для Германии низкий блок. На индивидуальной уровне выделяются Андрей Крамарич (3+1), который отвечает за хладнокровное завершение и принятие решений в последней трети, а также резкий и наглый форвард Максимилиан Байер, забивший своих первых 4 гола в Бундеслиге в этом сезоне.

В матче с "Боруссией" команде не помогут полузащитники Деннис Гайгер и Бамбасе Конте, а также центрбек Марко Йон. Под вопросом также Стэнли Нсоки и Флориан Гриллич.

Боруссия Д

"Боруссия" же и вовсе не проигрывала в новом розыгрыше Бундеслиги, но подопечные Эдина Терзича далеки от своей лучшей игры. Команда разучилась качественно позиционно атаковать без Беллингема, во многом выезжая за счёт лучших стандартов в чемпионате – решающие голы в победных матчах над "Кёльном" (1:0) и "Фрайбургом" (2:4) были забиты с угловых на последних минутах. Но в играх с аутсайдерами "Бохумом" (1:1) и "Хайденхаймом" (2:2) команда умудрилась потерять очки.

Довольно неплох Дортмунд был на прошлых выходных с "Вольфсбургом" (1:0), где некоторые проблемы в атаке компенсировала реализация Марко Ройса. Ещё один ветеран Матс Хуммельс тоже тянет свою команду на полную – забил уже три гола, при этом будучи системообразующей фигурой в построении обороны. Но такая нездоровая зависимость от травматичных ветеранов – весьма дурной знак для Терзича.

Уход Беллингема и ужасная форма Аллера на старте сезона, который всё ещё переживает из-за проигранного чемпионства, вынудил Дортмунд перейти на 4-2-3-1 – команда потеряла в надёжности, но зато немного ожила в атаке. Травма Забитцера открывает дорогу в старт Нмече. На светлых головах Ройса и Брандта держится весь креатив БД, в то время как Мален и Фюллькруг будут отвечать за завершение. Дуэт последних показал обнадёживающее взаимодействие во Фрайбурге.

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Статистика и факты

Крамарич и Брандт отмечались результативными действиями в четырёх прошлых турах (3+1 у хорвата, 1+3 у немца).

"Хоффенхайм" выдал свой лучший старт в истории Бундеслиги (12 очков после 5 туров).

"Хоффенхайм" после 5 туров имеет на один пункт меньше, чем по итогам 17 стартовых игр прошлого сезона.

В случае победы "Хоффенхайм" повторит клубный рекорд побед кряду (5).

"Боруссия" не проиграла ни одного матча из стартовых 5 впервые с сезона 2018/19.

Личные встречи

"Боруссия" выиграла 5 из 6 последних матчей в Бундеслиге против "Хоффенхайма", набрав 16 очков из 18 возможных. Для Дортмунда это самый удобный соперник за последние 3 сезона. До этого всё было ровно наоборот – зинсхаймцы не проигрывали БД 5 матчей (3 победы, 2 ничьи).

Ориентировочные составы

Хоффенхайм: Бауманн – Кабак, Брукс, Фогт – Кадержабек, Премель, Штах, Сков – Крамарич – Вегорст, Байер

Боруссия Д: Кобель – Рюэрсон, Хуммельс, Шлоттербек, Бенсебаини – Нмеча, Джан – Мален, Ройс, Брандт – Фюллькруг

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Хоффенхайм – Боруссия Д от UA-Футбол

Обе команды не славятся игрой в обороне: "Хоффенхайм" сыграл на ноль один раз в сезоне, "Боруссия" – дважды. И зинсхаймцы, и дортмундцы опасны на стандартах в атаке, но защищаются в подобных эпизодах слабо. "Боруссия" должна регулярно создавать остроту у чужих ворот, но их уязвимость в контратаках обязательно скажется с соперником, чья игра заточена на такие эпизоды. Ставка: "Боруссия" не проиграет + тотал выше 2.5 с коэффициентом 2.04.