Бундеслига, 8-й тур

Вольфсбург, Фольксваген Арена

Вольфсбург – Байер 16:30

Трансляция – Megogo

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Вольфсбург

"Вольфсбург" в этом сезоне заносит из стороны в сторону, но им определенно есть что противопоставить лидерам Бундеслиги. Парни Нико Ковача очень зависят от фактора домашних трибун и от формы Йонаса Винда. Дома "волки" выиграли 3 и 4 матчей, в гостях – сумели обыграть только аутсайдеров из "Кёльна". Когда Винд забивал – команда неизменно побеждала. Когда датчанин молчал – "волки" уступали.

На "Фольксваген Арена" хозяева могут закрыть любого оппонента. На своем поле "волки" проиграли лишь 4 из 23 последних матчей Бундеслиги, и лишь один из последних 10. В апреле "Бавария" закончила здесь без забитых голов, в ноябре проиграл Дортмунд. "Вольфсбург" остаётся очень организованной командой с, возможно, лучшей физподготовкой в лиге. Это обещает гостям серьёзные проблемы.

Главной проблемой перед игрой является отсутствие основного голкипера Куна Кастельса. Его на воротах должен заменить 35-летний ветеран Павао Перван. Также есть проблемы на левом фланге обороны – травмирован Рожерио. Вацлав Черны регулярно добавлял активности с лавки, но чех простудился. К травмам Нмечи и Фишера все уже привыкли.

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Байер

"Байер" вполне заслуженно лидирует по итогам дебютных 7 туров, выдав лучший старт в клубной карьере с рекордным количеством очков (19) и забитых голов (23). При этом свой уровень Леверкузен подтвердил не только в матче с командами среднего звена, но и в прямых столкновениях с лучшими командами страны. В частности, перестреляли "РБ Лейпциг" (3:2) и забрали ничью против "Баварии" (2:2) на "Альянц Арене".

И дело не только в результатах. Они являются лишь следствием высокого качества футбола. В прошлом сезоне Хаби Алонсо научил команду защищаться и сделал Леверкузен одним из самых летальных коллективов на открытом пространстве. Теперь к этому прибавился солидный прессинг и лучшая в Бундеслиге позиционная атака с вязким и гибким владением. Последнее особенно удивляет в связи с серьёзным кадровым обновлением.

Вопрос лишь в том, не растеряла ли команда химию за международный перерыв. Кадровых потерь практически нет – травмирован только резервный фулбек Артур, плюс под вопросом универсал Фосу-Менса. Кроме того, наконец вылез из лазарета Патрик Шик. Неплохой вариант для усиления с лавки, вопрос только в кондициях.

Статистика и факты

"Байер" выдал лучший старт сезона в истории (19 очков и 23 гола после 7 туров).

Йонас Винд забивает в среднем каждые 87 минут этого сезона. За 7 туров этой кампании форвард "волков" уже побил собственный рекорд результативности (7 мячей).

Ковач как тренер проигрывал "Байеру" большую часть матчей (5 из 9). Больше поражений у хорвата только от Дортмунда (7) и "Баварии" (6).

Виктор Бонифасе нанёс с запасом наибольшее количество ударов в Бундеслиге (45 ударов, +16 от ближайшего преследователя). Также нигериец лидирует по показателю ожидаемых голов без учёта пенальти (npxG 7.2).

У латералей "Байера" Джереми Фримпонга и Алекса Гримальдо по 5 результативных действий в кампании (2+3 у каждого).

Ориентировочные составы

Вольфсбург: Перван – Баку, Лакруа, Цезигер, Меле – Сванберг, Арнольд – Майер, Герхардт, Томаш – Винд

Байер: Градецки – Коссуну, Та, Тапсоба – Фримпонг, Паласиос, Джака, Гримальдо – Хофманн, Виртц – Бонифасе

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Вольфсбург – Байер от UA-Футбол

Вообще, "Вольфсбург" может оказаться довольно неприятным соперником для "Байера". "Волки" любят дисциплинированно засесть в обороне и ловить своё счастье в редких контратаках, показывая сумасшедшие цифры по интенсивным рывкам за игру. Но такая нагрузка обязательно должна сказаться на хозяевах, даже если им удастся отстоять нули до перерыва. Во второй половине Леверкузен должен дать жару. Ставка: Второй тайм будет результативнее первого с коэффициентом 1.99.