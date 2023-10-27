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РБ Лейпциг – Кёльн. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 28.10.2023

Германия
(1 голосов)
РБ Лейпциг – Кёльн. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 28.10.2023

Фото: https://twitter.com/RBLeipzig

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 9-й тур

Лейпциг, Ред Булл Арена

РБ Лейпциг – Кёльн 19:30

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Трансляция матча "РБ Лейпциг" – "Кельн"
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Содержание

РБ Лейпциг

"РБ Лейпциг" выдал солидный старт сезона, несмотря на серьёзные кадровые изменения прошедшим летом. Новички Лои Опенда (6 голов в 8 матчах) и Хави Симонс (3+4) сходу стали разрывать Бундеслигу, а конкуренция со стороны Шешко и Баумгартнера не даёт им сбавлять обороты. Впрочем, игра на два фронта в этом месяце начала сказываться.

Парни Марко Розе отдали немало сил в начале октября, чтобы взять очко в матче с "Баварией" (2:2) и дать бой "Манчестер Сити" (1:3), после чего на пробитие дырявой обороны "Бохума" (0:0) их уже не хватило. После международного перерыва в эконом-режиме были обыграны "Дармштадт" (1:3) и "Црвена Звезда" (3:1) в ЛЧ.

Дани Ольмо и Беньямин Хенрикс восстановились и готовы к выходу в старте. Шлагер тоже в порядке – после жесткого стыка посредине недели он отделался лёгким ушибом. Долечился даже Петер Гулачи, так что в лазарете пребывают только Орбан и Битшиабу. Это может стать проблемой в случае повреждений Симакана или Лукеба.

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Кёльн

У "Кёльна" же дела в новой кампании идут не лучшим образом. На прошлых выходных "козлы" добыли свою первую победу в сезоне в дерби против "Боруссии" Менхенгладбах (3:1). Успех в дерби Рейна вызвал слёзы у Штеффена Баумгарта, но выйти из зоны вылета не позволил. Ведь до того была вполне заслуженная серия из 4 поражений кряду, и работать надо сразу над несколькими существенными недостатками.

Что порадовало против Гладбаха – оживший прессинг. Это фирменный элемент игры "козлов", который сломался в последние месяцы, что и повлекло за собой катастрофу. Впрочем, остановить быстрые комбинации Лейпцига не сумела даже "Бавария", потому косметического ремонта, произведенного во время международной паузы, вряд ли будет достаточно. Есть также серьёзные проблемы с атакой – с игры "Кёльн" создал меньше всех в лиге.

Против Лейпцига "козлам" не поможет фуллбек Ноа Каттербах и полузащитник Якоб Кристенсен. Всё ещё пребывает в лазарете и форвард Ян Тильманн. Быстроногий вингер Фарид Алиду под вопросом.

Статистика и факты

  • Опенда забил 6 голов в Бундеслиге. Это клубный рекорд для новичков в стартовых 8 турах.
  • За Лейпциг в Бундеслиге забивало уже 10 разных футболистов, что является наивысшим показателем среди всех команд чемпионата.
  • Лейпциг никогда не проигрывал в домашних матчах Бундеслиги в октябре (10 побед, 3 ничьи).
  • "Кёльн" забил 5 из 7 своих голов со стандартных положений.
  • "Кёльн" пропускал в 16 последних матчах чемпионата. Лейпциг – лидер по клиншитам (по 4 вместе с "Штутгартом").

Ориентировочные составы

РБ Лейпциг: Бласвих – Хенрикс, Симакан, Лукеба, Раум – Шлагер, Кампль – Симонс, Ольмо – Опенда, Поульсен

Кёльн: Швебе – Шмитц, Хюберс, Шабо, Пакярада – Мартель, Любичич – Карстенсен, Кайнц, Вальдшмидт – Зельке

Ставки и коэффициенты

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1.45
5.20
7.00
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Прогноз на матч РБ Лейпциг – Кёльн

"РБ Лейпциг" сейчас в солидной форме. Обновлённая атака выдаёт мощнейшие цифры (2.38 гола за игру), а оборона, несмотря на травму Орбана, лучшая по "сухим" матчам в Бундеслиге. "Кёльну" же противопоставить нечего – у них худшее нападение в Бундеслиге по угрозе с игры. Так что ждём победы хозяев и очередного сухаря для Бласвиха. Ставка: победа "РБ Лейпцига" всухую с коэффициентом 2.51.

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В статье: РБ Лейпциг Кельн
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