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Байер – Фрайбург. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 29.10.2023

Германия
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Будет ли пятая победа в пяти домашних матчах?

Байер – Фрайбург. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 29.10.2023

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 9-й тур

Леверкузен, БайАрена

Байер – Фрайбург 18:30

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Трансляция матча "Байер" – "Фрайбург"
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Содержание

Байер Леверкузен

"Байер" выдал лучший старт в клубной истории, в стартовых турах набрав 22 очка из 24 возможных. Из стартовых 11 матчей во всех турнирах парни Хаби Алонсо оступились лишь раз – это была ничья с "Баварией" (2:2) на Альянц Арене. На очереди новый рекорд – в случае успеха против "Фрайбурга" Леверкузен впервые с сезона 2003/04 стартует с 5 домашних побед в Бундеслиге.

"Байер" вполне заслуженно расценивают претендентом на титул в этом сезоне. И это не придумки уставших от доминации Мюнхена немецких журналистов, а реальность. Леверкузен в новой кампании фактически безупречен. Имеет самый интенсивный и качественный прессинг в Бундеслиге. Гибкий и устойчивый билд-ап. Лучшую позиционную атаку в лиге и крайне опасную линию нападения.

Единственным существенным недостатком этой банды является глубина состава. Её фактически нет – кроме Инкапье никто из резервистов не может выйти в основе без потери качества. Поэтому Алонсо мало ротирует – в четверг в основе против "Карабаха" вышло 6 безоговорочных игроков старта. Так команда рискует выдохнуться.

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Фрайбург

"Фрайбург" тоже рубится на два фронта, и это тоже сказывается на команде. Стартовал коллектив Кристиана Штрайха в этом сезоне не лучшим образом, но 2 победы в 3 последних турах несколько укрепили позиции Черного леса в турнирной таблице. Добыты они были в классической манере – Грифо записал 1+1 в матчах против "Аугсбурга" (2:0) и "Бохума" (2:1), по привычке разрывая на стандартах.

Впрочем, напрягает некоторая зависимость "Фрайбурга" от своего итало-немецкого плеймейкера. Винченцо Грифо поучаствовал во всех 6 последних голах команды в Бундеслиге. Накрыв его можно закрыть весь атакующий потенциал Черного леса. При этом правда желательно не фолить на своей половине и не допускать угловых.

У "Фрайбурга" достаточно кадровых проблем перед матчем. Главная потеря – капитан и оплот обороны Кристиан Гюнтер. Опции в атаке несколько урезаны из-за мышечной травмы Роланда Шаллаи, а также повреждений Макса Филиппа и Даниэля Кьере.

Статистика и факты

  • Алонсо проведёт свою 50-ю игру у руля Леверкузена. В Бундеслиге его подопечные выиграли 20 из 34 матчей, набирая в среднем 1.97 очков (второй показатель после Терзича).
  • Фримпонг (3+4) и Гримальдо (3+3) – самые результативные латерали лиги.
  • В случае успеха "Байер" в 3-й раз в собственной истории выиграет 5 стартовых домашних матчей Бундеслиги.
  • Грифо приложил руку к 6 последним голам "Фрайбурга" (2+4).
  • "Фрайбург" 20 лет не набирал очков в выездных матчах против лидера чемпионата.

Ориентировочные составы

Байер: Градецки – Коссуну, Та, Тапсоба – Фримпонг, Паласиос, Джака, Гримальдо – Хофманн, Виртц – Бонифасе

Фрайбург: Атуболу – Гинтер, Линхарт, Гульде – Сильдийя, Эггештайн, Хефлер, Кюблер – Доан, Грифо – Хелер

Ставки и коэффициенты

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1.28
6.50
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Прогноз на матч Байер – Фрайбург от UA-Футбол

"Байер" в прошлом туре разобрал одну из самых зубастых и интенсивных оборон лиги, а именно защиту "Вольфсбурга". Потому автобус "Фрайбурга" проблемой стать не должен, даже несмотря на всю его солидность. Уж больно сильна и вариативна атака Леверкузена. Вопрос лишь в том, смогут ли гости что-то противопоставить. Учитывая Грифо-зависимость, мы скажем нет. Ставка: победа "Байера" всухую с коэффициентом 1.96.

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В статье: Байер (Леверкузен) Фрайбург
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