Боруссия Дортмунд - РБ Лейпциг. Анонс и прогноз матча Бундеслиги на 09.12.2023

Бундеслига, 14-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Дортмунд - РБ Лейпциг 19:30

Трансляция – Megogo

Боруссия Дортмунд

Прошлогоднему вице-чемпиону под конец календарного года всё труднее держать высокую планку результатов. По качеству футбола вопросы к Эдину Терзичу назрели давно, но теперь их наконец стали артикулировать. Досрочный выход из группы смерти Лиги Чемпионов позволил тренеру пока не волноваться за своё место, но на домашней арене Дортмунд давно не был так слаб.

В последних 5 турах "Боруссия" выиграла лишь одну игру, совершив камбек после 0:2 с тёзками из Менхенгладбаха (4:2). Можно сетовать на трудный календарь, но не только "Бавария" (0:4) легко расправилась с Дортмундом на этом отрезке, но даже "Штутгарт" дважды выглядел на порядок лучше, обыграв БД в чемпионате (2:1), а затем и в Кубке Германии (2:0) посреди недели. Небольшим оправданием служит ничья с блестящим "Байером" (1:1), но опять-таки, по игре у Дортмунда шансов там было не так уж много.

В добавок ко всему у "Боруссии" снова полный лазарет. Вылетели оба новых центрхава Забитцер и Нмечча, как и два оставшихся правых защитника – Рюэрсон и Вольф. Судя по всему, в центре поля придётся использовать Озджана, который был высмеян всей Германией после провала в дер Классикер, а на правый край обороны отправить неповоротливого Зюле.

РБ Лейпциг

Не намного лучше серия результатов и у "РБ Лейпцига". А учитывая тот факт, что их календарь был куда проще, то критики в адрес "быков" должно быть ещё больше. Однако в случае с Лейпцигом их проблемы заключаются скорее в плохой конвертации качества игры в результат. С футбольной точки зрения "быки" явно выглядят здоровее.

Чего стоит идиотское поражение на "Фольксваген Арене", где парни Нико Ковача умудрились победить (2:1) в абсолютно проигранном матче (xG 0.86-3.11). Приблизительно в том же ключе прошла проигранная битва тому же "Вольфсбургу" уже в Кубке Германии. Хромала реализация и с "Хайденхаймом" (два забитых при ожидаемых 4.18). "Майнцу" (2:0) же проиграли полностью по делу, провалив матч от и до.

Марко Розе не сможет рассчитывать на Дани Ольмо и Тимо Вернера в атаке до конца года. Также на длительный отрезок выбыл центрбек Вили Орбан, без опыта которого оборона выглядит менее убедительно. Были проблемы с плечом у Хави Симонса, но нидерландец должен быть готов к предстоящей игре.

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Статистика и факты

"Боруссия" выиграла только одну из 5 последних игр в Бундеслиге. Продолжение серии ещё на матч повторит антирекорд Терзича.

У Ройс 11 результативных действий в 12 матчах против "РБ Лейпцига" (5+6).

Забитцер провёл 145 матчей за "РБ Лейпциг" (2015-2021) в Бундеслиге.

У Опенды 10 голов в 13 стартовых матчах Бундеслиги. Лучше дебютировал только Герд Мюллер (11 в 13).

Лейпциг выиграл 4 из 5 последних личных встреч во всех турнирах.

В 6 из 7 последних сезонов "Боруссия" или Лейпциг финишировали на второй позиции.

Ориентировочные составы

Боруссия Д: Кобель – Зюле, Хуммельс, Шлоттербек, Бенсебаини – Озджан, Джан – Ройс, Брандт, Байно-Гиттенс – Фюллькруг

РБ Лейпциг: Бласвих – Хенрикс, Симакан, Лукеба, Раум – Шлагер, Айдара – Симонс, Баумгартнер – Опенда, Поульсен

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Боруссия Дортмунд - РБ Лейпциг от UA-Футбол

"РБ Лейпциг" в последние годы регулярно справлялся с "Боруссией" (4 победы в 5 последних встречах), также парни Марко Розе в целом выглядят командой с более поставленной игрой. Поэтому букмекеры объявили "быков" небольшими фаворитами матча. Хотя в Дортмунде просто не бывает никому.

Единственное, в чём можно быть уверенным, так это что нас ждёт результативный футбол. В этом розыгрыше Бундеслиги эти двое на двоих не забивали лишь один раз. Ставка: тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.14.